Я - Чернокнижник

Я - ЧернокнижникЯ – Чернокнижник; по ночам грущу
О той единственной, что грезится пред мною;
О той, что я сильней всего хочу,
Но скрыта от меня она стеною.
Стеною белой, да железной дверью;
Однако прокрадусь я тихой тенью
И дверь открою плавно, не спеша…
О боги, как волнуется душа!
Вот оно – счастье: вижу колбасу!
Сейчас нарежу я ее и унесу
С собою в комнату и буду там жевать
И чернокнижием своим повелевать,
Чтобы калории ушли из колбасы,
И чтоб худой я был, и чтоб трусы
На мне болтались, а не лопались в натяг.
Ведь «Чернокнижник» – круче имя, чем «Толстяк»?
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:50
Сегодня, 15:50 by Соня ПалеПросмотров: 53Комментарии: 2
Ключевые слова: Чернокнижник толстяк колбаса авторский стих