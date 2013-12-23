Я - Чернокнижник

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:50

Соня Пале Просмотров: 53 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 15:50 by

Я – Чернокнижник; по ночам грущуО той единственной, что грезится пред мною;О той, что я сильней всего хочу,Но скрыта от меня она стеною.Стеною белой, да железной дверью;Однако прокрадусь я тихой теньюИ дверь открою плавно, не спеша…О боги, как волнуется душа!Вот оно – счастье: вижу колбасу!Сейчас нарежу я ее и унесуС собою в комнату и буду там жеватьИ чернокнижием своим повелевать,Чтобы калории ушли из колбасы,И чтоб худой я был, и чтоб трусыНа мне болтались, а не лопались в натяг.Ведь «Чернокнижник» – круче имя, чем «Толстяк»?

Ключевые слова: Чернокнижник толстяк колбаса авторский стих

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