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Стихи

Я - Чернокнижник

Я – Чернокнижник; по ночам грущу
О той единственной, что грезится пред мною;
О той, что я сильней всего хочу,
Но скрыта от меня она стеною.

Стеною белой, да железной дверью;
Однако прокрадусь я тихой тенью
И дверь открою плавно, не спеша…
О боги, как волнуется душа!

Вот оно – счастье: вижу колбасу!
Сейчас нарежу я ее и унесу
С собою в комнату и буду там жевать
И чернокнижием своим повелевать,

Чтобы калории ушли из колбасы,
И чтоб худой я был, и чтоб трусы
На мне болтались, а не лопались в натяг.
Ведь «Чернокнижник» – круче имя, чем «Толстяк»?


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:50
Сегодня, 15:50 by Соня ПалеПросмотров: 53Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Чернокнижник толстяк колбаса авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:31
0
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Комментариев: 6 672
Ой, не могу smeh. За железной дверью спрятана
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 18:24
0
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Публикаций: 13
Комментариев: 5 778
Главное шоб не увели уже)) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
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