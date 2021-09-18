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Стихи

Чернокнижник

Чернокнижник

Чёрное вино, как мысли грешника,
Горькая печаль в душе бокала.
Зеркало, израненное трещиной,
И свеча, как жертва ритуала.

Проникая в тайны полнолуния,
Совмещая мифы и реальность.
Так отшлифовать своё безумие,
Чтоб признали бред за гениальность.

Резать вечность мыслью, словно бритвою.
Мерить свет слепыми мотыльками,
И на мостовой, годами сбитою,
Отыскать свой философский камень.

Из норы за хвост удачу вытянуть,
Сатану погладить против шерсти,
Бросить кости, чтоб увидеть Истину,
И найти противоядье смерти.

О чинах и слухах не тревожиться,
Став изображеньем на медали,
Чтоб вокруг все крысы и ничтожества
Лишь заслышав имя, трепетали.

Каждый день до грани, до отчаянья
Падать камнем и взлетать, как птица.
И уйти, внезапно, без прощания,
Чтоб через столетья возвратиться.

Автор: Айрин Зэд.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - 18-09-2021, 22:21
18-09-2021, 22:21 by ГальдрПросмотров: 71Комментарии: 0
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Ключевые слова: Чернокнижник вино свеча удача

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