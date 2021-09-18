Чернокнижник

Новость отредактировал Estellan - 18-09-2021, 22:21

Гальдр Просмотров: 71 Комментарии: 0 0 18-09-2021, 22:21 by

Чёрное вино, как мысли грешника,Горькая печаль в душе бокала.Зеркало, израненное трещиной,И свеча, как жертва ритуала.Проникая в тайны полнолуния,Совмещая мифы и реальность.Так отшлифовать своё безумие,Чтоб признали бред за гениальность.Резать вечность мыслью, словно бритвою.Мерить свет слепыми мотыльками,И на мостовой, годами сбитою,Отыскать свой философский камень.Из норы за хвост удачу вытянуть,Сатану погладить против шерсти,Бросить кости, чтоб увидеть Истину,И найти противоядье смерти.О чинах и слухах не тревожиться,Став изображеньем на медали,Чтоб вокруг все крысы и ничтожестваЛишь заслышав имя, трепетали.Каждый день до грани, до отчаяньяПадать камнем и взлетать, как птица.И уйти, внезапно, без прощания,Чтоб через столетья возвратиться.Автор: Айрин Зэд.

Ключевые слова: Чернокнижник вино свеча удача

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