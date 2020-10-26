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Стихи

Я вернусь

Любил ли Жизнь ты так, как я её Любил,
Любил ли так Восторги Новых Расставаний,
Любил ли Красоту Земных Прощаний,
Любил ли так Сияние Ночных Светил?

Любил ли Жизни Страсть, Экстаз в Ночи Слияния,
Стремился ли секунду каждую Сияния,
Все грани Чувств познать Стремлением Одним,
И был ли до беспамятства другой любим?

И был ли ты безжалостен к врагам своим,
И был ли твёрд к порочностям мирским,
И был ли беспощаден к слабостям людским,
И был ли Духами Великими храним?

Любил ли Чудеса, как я вершить их мог,
И был ли Счастлив так, как я был в Озареньи,
Любил ли Странствовать по Временам и Измереньям,
Нашел ли Новые Пути Мистических Дорог?

Я Раем был для Магов, Спящий Город охранявших,
Я был Вершителем Судеб людских,
Я был Чистильщиком обрядов колдовских,
Я Адом был для колдунов упавших.

Я пробудил в Ночи Магические Светы,
Я стал источником мистических Даров,
Проводником в сплетении Созвездий и Миров,
Я СИЛУ нёс на Тёмные Планеты.

Я не ушел, но стал Звездой в Мистической Ночи,
Я стал Луной и Светом Полнолунного Сияния,
Я стал Огнем и Страстью Полуночного Слияния,
Я НОВЫМ стал и подобрал к БЕССМЕРТИЮ Ключи.

И Я ВЕРНУСЬ. В тот город где погасло Озаренье,
Но оживают Полуночные Преданья,
Вновь раскрывая Древние Сказанья, -
Вернусь сюда для СИЛЫ Пробужденья.

Кто ждет меня, - найдет Следы в пыли Таинственных Дорог,
Кто ищет, - Новые Ветра им Путь укажут,
Кто вопросит Созвездия, - они расскажут,
Как отыскать меня, - По Рифме Стихотворных Строк...®


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:34
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 01:34 by Aleksandr999Просмотров: 23Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Жизнь светила страсть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Елена Лис
Сегодня, 01:50
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (181|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 212
Написано сильно, понравилось.
Но не поняла, для чего столько заглавных букв, или это какой-то определенный стиль написания?
Зарегистрирован: 26.10.2020
#2 написал: Spirit Forester
Сегодня, 02:24
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (216|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 1 688
Круто!
++
Зарегистрирован: 18.11.2015
     
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