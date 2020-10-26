Я вернусь

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:34

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Aleksandr999 Просмотров: 23 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 01:34 by

Любил ли Жизнь ты так, как я её Любил,Любил ли так Восторги Новых Расставаний,Любил ли Красоту Земных Прощаний,Любил ли так Сияние Ночных Светил?Любил ли Жизни Страсть, Экстаз в Ночи Слияния,Стремился ли секунду каждую Сияния,Все грани Чувств познать Стремлением Одним,И был ли до беспамятства другой любим?И был ли ты безжалостен к врагам своим,И был ли твёрд к порочностям мирским,И был ли беспощаден к слабостям людским,И был ли Духами Великими храним?Любил ли Чудеса, как я вершить их мог,И был ли Счастлив так, как я был в Озареньи,Любил ли Странствовать по Временам и Измереньям,Нашел ли Новые Пути Мистических Дорог?Я Раем был для Магов, Спящий Город охранявших,Я был Вершителем Судеб людских,Я был Чистильщиком обрядов колдовских,Я Адом был для колдунов упавших.Я пробудил в Ночи Магические Светы,Я стал источником мистических Даров,Проводником в сплетении Созвездий и Миров,Я СИЛУ нёс на Тёмные Планеты.Я не ушел, но стал Звездой в Мистической Ночи,Я стал Луной и Светом Полнолунного Сияния,Я стал Огнем и Страстью Полуночного Слияния,Я НОВЫМ стал и подобрал к БЕССМЕРТИЮ Ключи.И Я ВЕРНУСЬ. В тот город где погасло Озаренье,Но оживают Полуночные Преданья,Вновь раскрывая Древние Сказанья, -Вернусь сюда для СИЛЫ Пробужденья.Кто ждет меня, - найдет Следы в пыли Таинственных Дорог,Кто ищет, - Новые Ветра им Путь укажут,Кто вопросит Созвездия, - они расскажут,Как отыскать меня, - По Рифме Стихотворных Строк...®

Ключевые слова: Жизнь светила страсть авторский стих

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