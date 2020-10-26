Я вернусьЛюбил ли Жизнь ты так, как я её Любил,
Любил ли так Восторги Новых Расставаний,
Любил ли Красоту Земных Прощаний,
Любил ли так Сияние Ночных Светил?
Любил ли Жизни Страсть, Экстаз в Ночи Слияния,
Стремился ли секунду каждую Сияния,
Все грани Чувств познать Стремлением Одним,
И был ли до беспамятства другой любим?
И был ли ты безжалостен к врагам своим,
И был ли твёрд к порочностям мирским,
И был ли беспощаден к слабостям людским,
И был ли Духами Великими храним?
Любил ли Чудеса, как я вершить их мог,
И был ли Счастлив так, как я был в Озареньи,
Любил ли Странствовать по Временам и Измереньям,
Нашел ли Новые Пути Мистических Дорог?
Я Раем был для Магов, Спящий Город охранявших,
Я был Вершителем Судеб людских,
Я был Чистильщиком обрядов колдовских,
Я Адом был для колдунов упавших.
Я пробудил в Ночи Магические Светы,
Я стал источником мистических Даров,
Проводником в сплетении Созвездий и Миров,
Я СИЛУ нёс на Тёмные Планеты.
Я не ушел, но стал Звездой в Мистической Ночи,
Я стал Луной и Светом Полнолунного Сияния,
Я стал Огнем и Страстью Полуночного Слияния,
Я НОВЫМ стал и подобрал к БЕССМЕРТИЮ Ключи.
И Я ВЕРНУСЬ. В тот город где погасло Озаренье,
Но оживают Полуночные Преданья,
Вновь раскрывая Древние Сказанья, -
Вернусь сюда для СИЛЫ Пробужденья.
Кто ждет меня, - найдет Следы в пыли Таинственных Дорог,
Кто ищет, - Новые Ветра им Путь укажут,
Кто вопросит Созвездия, - они расскажут,
Как отыскать меня, - По Рифме Стихотворных Строк...®
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:34
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 01:34 by Aleksandr999Просмотров: 23Комментарии: 2
Ключевые слова: Жизнь светила страсть авторский стих