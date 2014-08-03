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Стихи

Про Хеллоуин

Октябрит напоследок - перед стылой чумой,
Вкусно шепчутся листья под усталой ногой,
Весельчак Мистер Пампкин станет Джек о'Лантерн,
Мир как мрачная сказка, пиксельный гобелен.
Добеги до фикс-прайса - в тренде жуткая хрень: Шляпы ведьмины, маски, пики, черви и тлен,
Сотвори модный образ - крипотной, озорной,
Чтобы эрос и фобос восхищались тобой,
Не забудь сделать фото - покажи, как ты мёртв, Это всё понарошку, это только раз в год.
...Кельты, сбор урожая, все святые...
Горяч, жжёт сердца комментарий, а под ним - Лютый срач.
Приближается шабаш, место слёта - кафе,
Вся знакомая нежить - как всегда подшофе,
В темноте чей-то череп, чьи-то рожки и хвост, Чьи-то ножки истлели, чью-то шею - взасос...
А наутро - похмелье, минералка и дым.
Выбит клык, тыкву съели.
Притворяйся живым.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:34
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 14:34 by Lollipop39Просмотров: 94Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: Хеллоуин маскарад вечеринка ужасы авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 14:57
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10590|-4)
Публикаций: 913
Комментариев: 9 321
Здорово.
Мне очень понравился стих.
Больно.
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#2 написал: Lollipop39
Вчера, 17:09
+2
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 62
Цитата: Летяга
Здорово.
Мне очень понравился стих.
Больно.
+++++

Спасибо! relaxed
Зарегистрирован: 9.12.2015
#3 написал: Tigger power
Вчера, 18:48
+2
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2534|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 486
Весело было, все остальное починить)) +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#4 написал: Lollipop39
Вчера, 19:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 62
Цитата: Tigger power
Весело было, все остальное починить)) +++++

Спасибо))
Зарегистрирован: 9.12.2015
#5 написал: kusi
Вчера, 21:41
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 354
Комментариев: 7 260
Классно, но ритм подкачал((
+++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#6 написал: Lollipop39
Вчера, 22:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 62
Цитата: kusi
Классно, но ритм подкачал((
+++++++

Спасибо! blush Ритм местами сбивается, да. Особенно, где про "пиксельный гобелен" pensive
Зарегистрирован: 9.12.2015
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