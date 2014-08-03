Про Хеллоуин

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:34

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Lollipop39 Просмотров: 94 Комментарии: 6 +5 Вчера, 14:34 by

Октябрит напоследок - перед стылой чумой,Вкусно шепчутся листья под усталой ногой,Весельчак Мистер Пампкин станет Джек о'Лантерн,Мир как мрачная сказка, пиксельный гобелен.Добеги до фикс-прайса - в тренде жуткая хрень: Шляпы ведьмины, маски, пики, черви и тлен,Сотвори модный образ - крипотной, озорной,Чтобы эрос и фобос восхищались тобой,Не забудь сделать фото - покажи, как ты мёртв, Это всё понарошку, это только раз в год....Кельты, сбор урожая, все святые...Горяч, жжёт сердца комментарий, а под ним - Лютый срач.Приближается шабаш, место слёта - кафе,Вся знакомая нежить - как всегда подшофе,В темноте чей-то череп, чьи-то рожки и хвост, Чьи-то ножки истлели, чью-то шею - взасос...А наутро - похмелье, минералка и дым.Выбит клык, тыкву съели.Притворяйся живым.

Ключевые слова: Хеллоуин маскарад вечеринка ужасы авторский стих

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