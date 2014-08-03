Про Хеллоуин

Про ХеллоуинОктябрит напоследок - перед стылой чумой,
Вкусно шепчутся листья под усталой ногой,
Весельчак Мистер Пампкин станет Джек о'Лантерн,
Мир как мрачная сказка, пиксельный гобелен.
Добеги до фикс-прайса - в тренде жуткая хрень: Шляпы ведьмины, маски, пики, черви и тлен,
Сотвори модный образ - крипотной, озорной,
Чтобы эрос и фобос восхищались тобой,
Не забудь сделать фото - покажи, как ты мёртв, Это всё понарошку, это только раз в год.
...Кельты, сбор урожая, все святые...
Горяч, жжёт сердца комментарий, а под ним - Лютый срач.
Приближается шабаш, место слёта - кафе,
Вся знакомая нежить - как всегда подшофе,
В темноте чей-то череп, чьи-то рожки и хвост, Чьи-то ножки истлели, чью-то шею - взасос...
А наутро - похмелье, минералка и дым.
Выбит клык, тыкву съели.
Притворяйся живым.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:34
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 14:34 by Lollipop39Просмотров: 94Комментарии: 6
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