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Стихи

Ведьмины заветы

Красив неразлучник, сладка медуница,
Добавь в котелочек – пускай задымится,
И после, в мгновенье, когда сядет солнце,
Ушедший и нужный обратно вернется.

Сорви одуванчик, когда золотится,
И в зелье добавь, как он станет светиться,
Оставь под луною, когда та полна –
Забудет, разлюбит та, что влюблена.

Сорви земляники в лесу на опушке,
Зашей ниткой красной, как сердце, в игрушке,
Шепни слово тайное чурам своим –
Несчастный ребенок вдруг станет любим.

На красном рассвете чеши свои косы -
Получишь ответ на любые вопросы.
Но карты ты в руки свои не бери
Иначе не будет счастливой любви!

Ведьмины заветы


Автор - Людмила Ню.
Источник.

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:21
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 09:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 41Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Ведьма заговоры карты

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 13:41
0
Онлайн
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Репутация: (1268|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 351
Очаровательный стих) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#2 написал: Jeid
Сегодня, 15:42
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 16
Очень красивый стих, и картинка к стати, прям представляю эту милашку, которая варит зелье приговаривая это заклинание (?)
+++
Зарегистрирован: 12.03.2018
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