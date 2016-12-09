Ведьмины заветы

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:21

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 41 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 09:21 by

Красив неразлучник, сладка медуница,Добавь в котелочек – пускай задымится,И после, в мгновенье, когда сядет солнце,Ушедший и нужный обратно вернется.Сорви одуванчик, когда золотится,И в зелье добавь, как он станет светиться,Оставь под луною, когда та полна –Забудет, разлюбит та, что влюблена.Сорви земляники в лесу на опушке,Зашей ниткой красной, как сердце, в игрушке,Шепни слово тайное чурам своим –Несчастный ребенок вдруг станет любим.На красном рассвете чеши свои косы -Получишь ответ на любые вопросы.Но карты ты в руки свои не бериИначе не будет счастливой любви!Автор - Людмила Ню.

Ключевые слова: Ведьма заговоры карты

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