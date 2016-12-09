Ведьмины заветы

Ведьмины заветыКрасив неразлучник, сладка медуница,
Добавь в котелочек – пускай задымится,
И после, в мгновенье, когда сядет солнце,
Ушедший и нужный обратно вернется.
Сорви одуванчик, когда золотится,
И в зелье добавь, как он станет светиться,
Оставь под луною, когда та полна –
Забудет, разлюбит та, что влюблена.
Сорви земляники в лесу на опушке,
Зашей ниткой красной, как сердце, в игрушке,
Шепни слово тайное чурам своим –
Несчастный ребенок вдруг станет любим.
На красном рассвете чеши свои косы -
Получишь ответ на любые вопросы.
Но карты ты в руки свои не бери
Иначе не будет счастливой любви!
Автор - Людмила Ню.
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Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:21
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 09:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 41Комментарии: 2
Ключевые слова: Ведьма заговоры карты