Невеста Дракона.

Эвиллс Просмотров: 18 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:26 by

В твоей крови крадётся пламя.И в ней летят златые сны.И сказки, истово шаманя,Поют о том, чём не должны.Твои глаза сверкают страстью!Такой, что жутко передать.Ты стала яростной напастью,Для тех, кто думает предать!Твоё величие прекрасно,Для тех, кто сам по крови - Зверь.И возвещают громогласноГерольды весть: "Принцессе - верь!"Ты благороднее премногих,В чьих венах - королевский вальс.Принцесса идеалов строгих,Твой восхищает декаданс!Да, ты безжалостна, жестока,Но я люблю, сквозь боль, тебя.Невеста яростного Рока!Дочь Инфернального огня!Принцесса сказочных Драконов,Я воспеваю стать твою!Сквозь сонмы шёпотов и стонов,Услышишь: "Я тебя люблю!"Быть-может, сбудутся мечтанья,Меня, Дракона из глубин?И ты ответишь на признанья?Семью Драконов создадим!

Ключевые слова: Драконы огонь страсть авторский стих

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