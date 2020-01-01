Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Невеста Дракона.

В твоей крови крадётся пламя.
И в ней летят златые сны.
И сказки, истово шаманя,
Поют о том, чём не должны.

Твои глаза сверкают страстью!
Такой, что жутко передать.
Ты стала яростной напастью,
Для тех, кто думает предать!

Твоё величие прекрасно,
Для тех, кто сам по крови - Зверь.
И возвещают громогласно
Герольды весть: "Принцессе - верь!"

Ты благороднее премногих,
В чьих венах - королевский вальс.
Принцесса идеалов строгих,
Твой восхищает декаданс!

Да, ты безжалостна, жестока,
Но я люблю, сквозь боль, тебя.
Невеста яростного Рока!
Дочь Инфернального огня!

Принцесса сказочных Драконов,
Я воспеваю стать твою!
Сквозь сонмы шёпотов и стонов,
Услышишь: "Я тебя люблю!"

Быть-может, сбудутся мечтанья,
Меня, Дракона из глубин?
И ты ответишь на признанья?
Семью Драконов создадим!

Сегодня, 12:26 by ЭвиллсПросмотров: 18Комментарии: 0
+2

Ключевые слова: Драконы огонь страсть авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.