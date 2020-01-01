Невеста Дракона.В твоей крови крадётся пламя.
И в ней летят златые сны.
И сказки, истово шаманя,
Поют о том, чём не должны.
Твои глаза сверкают страстью!
Такой, что жутко передать.
Ты стала яростной напастью,
Для тех, кто думает предать!
Твоё величие прекрасно,
Для тех, кто сам по крови - Зверь.
И возвещают громогласно
Герольды весть: "Принцессе - верь!"
Ты благороднее премногих,
В чьих венах - королевский вальс.
Принцесса идеалов строгих,
Твой восхищает декаданс!
Да, ты безжалостна, жестока,
Но я люблю, сквозь боль, тебя.
Невеста яростного Рока!
Дочь Инфернального огня!
Принцесса сказочных Драконов,
Я воспеваю стать твою!
Сквозь сонмы шёпотов и стонов,
Услышишь: "Я тебя люблю!"
Быть-может, сбудутся мечтанья,
Меня, Дракона из глубин?
И ты ответишь на признанья?
Семью Драконов создадим!
Сегодня, 12:26 by ЭвиллсПросмотров: 18Комментарии: 0
Ключевые слова: Драконы огонь страсть авторский стих