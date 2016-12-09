Принцесса-лиса

Принцесса-лисаГде цветов аромат за версту,
Где играя, сверкает ручей,
Повстречал волшебства красоту!
Не могу позабыть я о ней.
Изумруды сверкают в глазах,
Томный взгляд её ласково смел.
Тот огонь порождает в сердцах,
Что сжигает смущенья предел!
И походкою плавной она
Превосходит все грации змей.
Красных локонов вьётся волна
И чаруют напевы речей...
Кто же эта волшебница снов?
Нимфа новой хрустальной волны?
Или чья-то былая любовь?
Воплощенье прекрасной Весны?
Друг, скажу я тебе, не таясь,
То - принцесса из Лисьей страны.
А отец у неё - лисий князь.
Мы забыть о любви с ней должны.
"Вместе быть мы не можем с тобой.
Оборотна моя лисья кровь.
Ухожу. И не следуй за мной.
Знай, отец мой отменно суров!"
Говорила она, как во сне.
Обернулась лисицею вмиг.
"Позабудь нежный мой обо мне".
И раздался мой горестный крик!
...Прихожу я к волшебным цветам.
Из ручья воду хладную пью.
Жажду встречи с принцессою там!
И погибельно страстно люблю!
Кабы мог лисовИном я стать,
То нашёл бы принцессу мою.
Приняла бы меня лисья знать.
Смог бы сделать счастливой семью...
Но не можем мы счастливы быть!
Я по крови - летающий змей.
В сердце образ её мне носить.
Лишь печально мечтать мне о ней...
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00 by ЭвиллсПросмотров: 34Комментарии: 6
Ключевые слова: Оборотень лиса принцесса царь авторский стих