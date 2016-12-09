Принцесса-лиса

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:00

Эвиллс Просмотров: 34 Комментарии: 6 +6 Сегодня, 17:00 by

Где цветов аромат за версту,Где играя, сверкает ручей,Повстречал волшебства красоту!Не могу позабыть я о ней.Изумруды сверкают в глазах,Томный взгляд её ласково смел.Тот огонь порождает в сердцах,Что сжигает смущенья предел!И походкою плавной онаПревосходит все грации змей.Красных локонов вьётся волнаИ чаруют напевы речей...Кто же эта волшебница снов?Нимфа новой хрустальной волны?Или чья-то былая любовь?Воплощенье прекрасной Весны?Друг, скажу я тебе, не таясь,То - принцесса из Лисьей страны.А отец у неё - лисий князь.Мы забыть о любви с ней должны."Вместе быть мы не можем с тобой.Оборотна моя лисья кровь.Ухожу. И не следуй за мной.Знай, отец мой отменно суров!"Говорила она, как во сне.Обернулась лисицею вмиг."Позабудь нежный мой обо мне".И раздался мой горестный крик!...Прихожу я к волшебным цветам.Из ручья воду хладную пью.Жажду встречи с принцессою там!И погибельно страстно люблю!Кабы мог лисовИном я стать,То нашёл бы принцессу мою.Приняла бы меня лисья знать.Смог бы сделать счастливой семью...Но не можем мы счастливы быть!Я по крови - летающий змей.В сердце образ её мне носить.Лишь печально мечтать мне о ней...

Ключевые слова: Оборотень лиса принцесса царь авторский стих

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