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Стихи

Принцесса-лиса

Где цветов аромат за версту,
Где играя, сверкает ручей,
Повстречал волшебства красоту!
Не могу позабыть я о ней.

Изумруды сверкают в глазах,
Томный взгляд её ласково смел.
Тот огонь порождает в сердцах,
Что сжигает смущенья предел!

И походкою плавной она
Превосходит все грации змей.
Красных локонов вьётся волна
И чаруют напевы речей...

Кто же эта волшебница снов?
Нимфа новой хрустальной волны?
Или чья-то былая любовь?
Воплощенье прекрасной Весны?

Друг, скажу я тебе, не таясь,
То - принцесса из Лисьей страны.
А отец у неё - лисий князь.
Мы забыть о любви с ней должны.

"Вместе быть мы не можем с тобой.
Оборотна моя лисья кровь.
Ухожу. И не следуй за мной.
Знай, отец мой отменно суров!"

Говорила она, как во сне.
Обернулась лисицею вмиг.
"Позабудь нежный мой обо мне".
И раздался мой горестный крик!

...Прихожу я к волшебным цветам.
Из ручья воду хладную пью.
Жажду встречи с принцессою там!
И погибельно страстно люблю!

Кабы мог лисовИном я стать,
То нашёл бы принцессу мою.
Приняла бы меня лисья знать.
Смог бы сделать счастливой семью...

Но не можем мы счастливы быть!
Я по крови - летающий змей.
В сердце образ её мне носить.
Лишь печально мечтать мне о ней...

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00 by ЭвиллсПросмотров: 34Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: Оборотень лиса принцесса царь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 18:45
+3
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Весеннее торжество чувств!) все равно быть им вместе +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:50
+2
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Какое слово — лисовИн. Таня — это волшебство!
Нет, не быть им вместе. Не судьба. Тем лучше — будет что вспомнить.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#3 написал: Эвиллс
Сегодня, 19:00
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Жаль, если у них не сложатся отношения. Слишком мало шансов. Они будто из разных миров...
Зарегистрирован: 27.04.2016
               
#4 написал: Estellan
Сегодня, 19:13
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Да уж, кицуне надо родиться.
Но тем не менее, думаю со временем все у них сложится. Надо только выбрать нейтральный образ)
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#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:27
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Так сказать продолжение любви мартовских котов, только тут змей и лиса, но хорошо чёрт возьми. blush +++

Цитата: Estellan
Надо только выбрать нейтральный образ)

типа шведской семьи, оригинально. blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
                     
#6 написал: kusi
Сегодня, 21:40
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Группа: V.I.P.
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Стих классный! От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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