Война навсегда!

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 12:55

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 40 Комментарии: 6 +8 Сегодня, 12:55 by

Вижу: дева танцует в огне.Слышу пенье лихое её!Знаю - дева грустит обо-мне.(То, что я далеко от неё.)Лютый ветер не тронет её.Дьявол с нею. И он-же Огонь!Вечен тот, кто познал бытиё.Навсегда песня, сердце затронь!Пламенеет красиво закатИ пожаром играет восход!Путь не нов. И препоны стоят.Мой поход не меня, но убьёт!Меч в руках девы яростной той.Во крови и во пламени он.Мой поход вместе с лютой Войной!Навсегда для неё я рождён.Будем с нею мы вместе лететь.Биться будем с врагами всегда!Знаю то что она - это Смерть.Бездны Чёрная - с нами Звезда!Смерть не хочет меня убивать.За меня и со мною она!Время двигаем заново вспять.Вечность - наша. И с нами Война!

Ключевые слова: Смерть дьявол война авторский стих

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