Война навсегда!Вижу: дева танцует в огне.
Слышу пенье лихое её!
Знаю - дева грустит обо-мне.
(То, что я далеко от неё.)
Лютый ветер не тронет её.
Дьявол с нею. И он-же Огонь!
Вечен тот, кто познал бытиё.
Навсегда песня, сердце затронь!
Пламенеет красиво закат
И пожаром играет восход!
Путь не нов. И препоны стоят.
Мой поход не меня, но убьёт!
Меч в руках девы яростной той.
Во крови и во пламени он.
Мой поход вместе с лютой Войной!
Навсегда для неё я рождён.
Будем с нею мы вместе лететь.
Биться будем с врагами всегда!
Знаю то что она - это Смерть.
Бездны Чёрная - с нами Звезда!
Смерть не хочет меня убивать.
За меня и со мною она!
Время двигаем заново вспять.
Вечность - наша. И с нами Война!
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 12:55
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 12:55 by ЭвиллсПросмотров: 40Комментарии: 6
Ключевые слова: Смерть дьявол война авторский стих