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Стихи

Горн Революций

Окрасились трауром воды,
И местью зажёгся закат.
Во гневе ярятся народы!
Они за родных отомстят!

Крепки узурпаторов цепи.
Но всё же оковы падут!
Леса и поля, горы, степи
Отпор самодурам дадут!

Единою волей народы
Низвергнут в забвенье владык!
Восстанут Стихии Природы.
Я слышу их яростный крик!

Магическим пламенем реет
Над нами отчаянный стяг!
И воля сердца нам согреет.
Я знаю всё именно так.

Земли непокорной народы –
Да сбросят оковы свои!
Кровавою жатвою воды
Окрасятся в пламя зари!

Не смогут владыки глумиться.
Над нами хлыстам не свистеть!
Мы сможем всех целей добиться.
Нам песни победные петь.

Стихиями нашей Природы
Мы сбросим удушье-ярмо.
За волю деритесь, народы!
Не нам робких тварей клеймо.

Волшебники-Элементали
Сильнее помогут нам стать.
И прежде они воевали.
Их внове – не переиграть!

Летите, свистя, Ураганы!
Вода и Земля – на дыбы!
Пылают Пожары-буяны!
Докажем, что мы – не рабы!

А те, кто себя называет
Владыками, знаю – падут.
К нам Горн Революций взывает!
Стихии в подмогу идут.

Наш гимн зазвучит в сердце каждом.
Нам – время больших перемен.
Погибнут во пламени страшном
Те, кто нам вещал: "Все мы – тлен!"

Забвенье поглотит тиранов!
Им – тлен. Нам же – вечный расцвет.
Не будет над нами обманов.
Над нами владык больше нет!


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:47
Причина: Стиль автора сохранен.
Сегодня, 06:47 by ЭвиллсПросмотров: 90Комментарии: 3
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Ключевые слова: Волшебники революция гнев отпор народы природа авторский стих

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#1 написал: conjure one
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