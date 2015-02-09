Горн Революций

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:47

Причина: Стиль автора сохранен.

Эвиллс Просмотров: 90 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 06:47 by

Окрасились трауром воды,И местью зажёгся закат.Во гневе ярятся народы!Они за родных отомстят!Крепки узурпаторов цепи.Но всё же оковы падут!Леса и поля, горы, степиОтпор самодурам дадут!Единою волей народыНизвергнут в забвенье владык!Восстанут Стихии Природы.Я слышу их яростный крик!Магическим пламенем реетНад нами отчаянный стяг!И воля сердца нам согреет.Я знаю всё именно так.Земли непокорной народы –Да сбросят оковы свои!Кровавою жатвою водыОкрасятся в пламя зари!Не смогут владыки глумиться.Над нами хлыстам не свистеть!Мы сможем всех целей добиться.Нам песни победные петь.Стихиями нашей ПриродыМы сбросим удушье-ярмо.За волю деритесь, народы!Не нам робких тварей клеймо.Волшебники-ЭлементалиСильнее помогут нам стать.И прежде они воевали.Их внове – не переиграть!Летите, свистя, Ураганы!Вода и Земля – на дыбы!Пылают Пожары-буяны!Докажем, что мы – не рабы!А те, кто себя называетВладыками, знаю – падут.К нам Горн Революций взывает!Стихии в подмогу идут.Наш гимн зазвучит в сердце каждом.Нам – время больших перемен.Погибнут во пламени страшномТе, кто нам вещал: "Все мы – тлен!"Забвенье поглотит тиранов!Им – тлен. Нам же – вечный расцвет.Не будет над нами обманов.Над нами владык больше нет!

Ключевые слова: Волшебники революция гнев отпор народы природа авторский стих

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