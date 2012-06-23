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Стихи

Пираты декаданса

Вот крадётся красный лис-закат,
Звёздами сквозь небо хитро жмурясь.
Мне он - странный друг и полубрат.
Он так одинок, со мной целуясь!

Лапами он гладит чёрный лес
И меня, чуть ласково играя.
Странно стихли стаи птичьи здесь.
Я дышу закатом, умирая!

Нежности объятьем ждёт петля...
Узел Смерти был Судьбой предсказан.
Вспоминаю снасти корабля...
В прошлом мой удел был мне показан.

Синей чайки вдруг раздался крик!
Лис-закат прервал свои объятья.
Лес тоски, как немощный старик,
Посылает мне свои проклятья!

Синей чайки крик над головой
Будто разбудил меня, волнуя!
Я морских волков услышал вой.
И Судьбе в глаза вновь загляну я.

Мне спешат помочь мои друзья -
Декаданса чёрные пираты.
Крови связью так сильна семья!
Те вампиры, что со мною - святы.

Уж идут, чтоб волю принести!
Песни счастьем крови отзовутся.
Знают то, что будет впереди
И помогут мне скорей вернуться!

...Тянет ветки-лапы чёрный лес.
Но идут на помощь вдохновенно!
И меня найдут уж скоро здесь.
Силы возвратятся, несомненно.

Пусть разрежут страшную петлю,
Ту, что на меня враги надели!
Пусть меня проводят к кораблю.
В нём друзья за мною прилетели.

...С каждым шагом ближе вы ко мне.
Тягостное длится ожиданье.
Будем петь мы в яростной Весне!
Счастье дарит ваше мне признанье...
Вчера, 16:21 by ЭвиллсПросмотров: 433Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Вампиры пираты декаданс смерть закат авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Eisblume
Вчера, 16:25
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 246
Хорошечно ))))) Нравится мне лис- закат. Читается легко. Плюс
Зарегистрирован: 23.06.2012
   
#2 написал: Эвиллс
Вчера, 16:31
+2
Группа: Авторы
Репутация: (1501|2)
Публикаций: 89
Комментариев: 2 627
А вдохновила меня на эту фантазию одна группа. Очень давно. Сильно они повлияли на меня.
Зарегистрирован: 27.04.2016
          
#3 написал: Menschenfeind
Вчера, 17:37
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (751|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 176
Интересная тема, вампиры-пираты)
Только печально так, хотя вроде всё не так уж и плохо.
Просто создаётся ощущение, что надежды героя напрасны, и никто не придёт...
+++
Зарегистрирован: 9.08.2013
#4 написал: Эвиллс
Вчера, 17:59
+1
Группа: Авторы
Репутация: (1501|2)
Публикаций: 89
Комментариев: 2 627
Цитата: Menschenfeind
надежды героя напрасны, и никто не придёт.

Так у меня и было. Не сбылись мечты о сотрудничестве с Агатой.
Зарегистрирован: 27.04.2016
          
#5 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 03:31
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1117|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 728
++++++++++++++++++++++++++++++

Я всё таки скажу:Не в восторге от предисловий, в начале любого можно приставить слово :"Дети, ...........? "
Я это сказала.
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
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