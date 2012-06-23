Пираты декаданса

Пираты декадансаВот крадётся красный лис-закат,
Звёздами сквозь небо хитро жмурясь.
Мне он - странный друг и полубрат.
Он так одинок, со мной целуясь!
Лапами он гладит чёрный лес
И меня, чуть ласково играя.
Странно стихли стаи птичьи здесь.
Я дышу закатом, умирая!
Нежности объятьем ждёт петля...
Узел Смерти был Судьбой предсказан.
Вспоминаю снасти корабля...
В прошлом мой удел был мне показан.
Синей чайки вдруг раздался крик!
Лис-закат прервал свои объятья.
Лес тоски, как немощный старик,
Посылает мне свои проклятья!
Синей чайки крик над головой
Будто разбудил меня, волнуя!
Я морских волков услышал вой.
И Судьбе в глаза вновь загляну я.
Мне спешат помочь мои друзья -
Декаданса чёрные пираты.
Крови связью так сильна семья!
Те вампиры, что со мною - святы.
Уж идут, чтоб волю принести!
Песни счастьем крови отзовутся.
Знают то, что будет впереди
И помогут мне скорей вернуться!
...Тянет ветки-лапы чёрный лес.
Но идут на помощь вдохновенно!
И меня найдут уж скоро здесь.
Силы возвратятся, несомненно.
Пусть разрежут страшную петлю,
Ту, что на меня враги надели!
Пусть меня проводят к кораблю.
В нём друзья за мною прилетели.
...С каждым шагом ближе вы ко мне.
Тягостное длится ожиданье.
Будем петь мы в яростной Весне!
Счастье дарит ваше мне признанье...
Вчера, 16:21 by ЭвиллсПросмотров: 433Комментарии: 5
Ключевые слова: Вампиры пираты декаданс смерть закат авторский стих