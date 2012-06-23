Пираты декаданса

Эвиллс Просмотров: 433 Комментарии: 5 +4 Вчера, 16:21 by

Вот крадётся красный лис-закат,Звёздами сквозь небо хитро жмурясь.Мне он - странный друг и полубрат.Он так одинок, со мной целуясь!Лапами он гладит чёрный лесИ меня, чуть ласково играя.Странно стихли стаи птичьи здесь.Я дышу закатом, умирая!Нежности объятьем ждёт петля...Узел Смерти был Судьбой предсказан.Вспоминаю снасти корабля...В прошлом мой удел был мне показан.Синей чайки вдруг раздался крик!Лис-закат прервал свои объятья.Лес тоски, как немощный старик,Посылает мне свои проклятья!Синей чайки крик над головойБудто разбудил меня, волнуя!Я морских волков услышал вой.И Судьбе в глаза вновь загляну я.Мне спешат помочь мои друзья -Декаданса чёрные пираты.Крови связью так сильна семья!Те вампиры, что со мною - святы.Уж идут, чтоб волю принести!Песни счастьем крови отзовутся.Знают то, что будет впередиИ помогут мне скорей вернуться!...Тянет ветки-лапы чёрный лес.Но идут на помощь вдохновенно!И меня найдут уж скоро здесь.Силы возвратятся, несомненно.Пусть разрежут страшную петлю,Ту, что на меня враги надели!Пусть меня проводят к кораблю.В нём друзья за мною прилетели....С каждым шагом ближе вы ко мне.Тягостное длится ожиданье.Будем петь мы в яростной Весне!Счастье дарит ваше мне признанье...

Ключевые слова: Вампиры пираты декаданс смерть закат авторский стих

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