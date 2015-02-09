Мой ИнквизиторМой Инквизитор, мы с вами сроднились,
Вместе уже мы три дня,
Вы за меня неустанно молились
И моего вы признанья добились,
Но не оставьте меня...
Мой Инквизитор, как вы были правы,
Душу я продал свою,
Но не обрел я богатства и славы,
А променял я на злые забавы
Место у Бога в раю...
Мой Инквизитор, побудьте со мною,
Скоро наступит мой час,
Вместе отсюда мы выйдем с зарею,
Тайну последнюю я вам открою -
Страшно мне очень сейчас...
Мой Инквизитор, осталось немного,
Скоро наступит рассвет,
С дымом уйду, но молю, ради бога,
Грешнику в небо закрыта дорога?
Нет мне прощения? Нет?
Новость отредактировал conjure one - Сегодня, 12:24
Сегодня, 12:24 by SniffПросмотров: 49Комментарии: 7
Ключевые слова: Инквизитор грешник рассвет. авторский стих