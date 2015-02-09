Мой Инквизитор

Новость отредактировал conjure one - Сегодня, 12:24

Sniff Просмотров: 49 Комментарии: 7 +6 Сегодня, 12:24 by

Мой Инквизитор, мы с вами сроднились,Вместе уже мы три дня,Вы за меня неустанно молилисьИ моего вы признанья добились,Но не оставьте меня...Мой Инквизитор, как вы были правы,Душу я продал свою,Но не обрел я богатства и славы,А променял я на злые забавыМесто у Бога в раю...Мой Инквизитор, побудьте со мною,Скоро наступит мой час,Вместе отсюда мы выйдем с зарею,Тайну последнюю я вам открою -Страшно мне очень сейчас...Мой Инквизитор, осталось немного,Скоро наступит рассвет,С дымом уйду, но молю, ради бога,Грешнику в небо закрыта дорога?Нет мне прощения? Нет?

Ключевые слова: Инквизитор грешник рассвет. авторский стих

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