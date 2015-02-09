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Стихи

Мой Инквизитор

Мой Инквизитор, мы с вами сроднились,
Вместе уже мы три дня,
Вы за меня неустанно молились
И моего вы признанья добились,
Но не оставьте меня...

Мой Инквизитор, как вы были правы,
Душу я продал свою,
Но не обрел я богатства и славы,
А променял я на злые забавы
Место у Бога в раю...

Мой Инквизитор, побудьте со мною,
Скоро наступит мой час,
Вместе отсюда мы выйдем с зарею,
Тайну последнюю я вам открою -
Страшно мне очень сейчас...

Мой Инквизитор, осталось немного,
Скоро наступит рассвет,
С дымом уйду, но молю, ради бога,
Грешнику в небо закрыта дорога?
Нет мне прощения? Нет?

Новость отредактировал conjure one - Сегодня, 12:24
Сегодня, 12:24 by SniffПросмотров: 49Комментарии: 7
+6

Ключевые слова: Инквизитор грешник рассвет. авторский стих

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 12:34
+2
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Комментариев: 2 417
Между палачом и жертвой иногда устанавливается странная связь, но изменит свои роли они не в состоянии. Стихотворение похоже на мысленный диалог, несмотря на то что второй участник разговора молчит. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#2 написал: Sniff
Сегодня, 12:48
+2
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Комментариев: 112
Спасибо, Вы правильно поняли.
Зарегистрирован: 20.01.2019
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 15:05
+2
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Комментариев: 4 092
Печально и жалко даже стало +++
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#4 написал: Летяга
Сегодня, 15:10
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Комментариев: 8 226
Сильно.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#5 написал: kusi
Сегодня, 15:46
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Комментариев: 6 949
Шикарный стих! Читала на одном дыхании! Хвала бездне наш раздел пополнился ещё одним самородком! От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#6 написал: Sniff
Сегодня, 16:01
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Публикаций: 7
Комментариев: 112
Спасибо за комментарии, рада, что понравилось.
Зарегистрирован: 20.01.2019
#7 написал: Asheera
Сегодня, 18:06
0
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Публикаций: 4
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Красиво) Плюс.
Но зачем тому, чью душу прельщают злые забавы, Райское Небо? Его душу будут манить иные горизонты.
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
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