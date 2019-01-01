Камень из сновидений

Камень из сновиденийОчередное Пробуждение в Мире Сновидений...
Оттенки разноцветия энергий подсознания…
Кристаллизация воображенья… Зазеркалья светотени…
Страсть мысли воплощает желания познания...
Я вижу Эльфу, что на ложе, –
Обнаженное прелестное создание
Со мною рядом... Нежность губ и бархатистость кожи…
Так сладостно, обнявшись, манит...
Я вышел в райский сад в лучах рассветных,
И Феи, радостно вокруг кружа, играют...
Осознания радость... Их женственность пленит...
А пение красой и неземным звучанием встречает.
Лес чист и свеж... Его энергии благоухают...
И в зелени насыщенность цветов, -
Яркость красок мощно вдохновляет...
Манящие плоды и изобилие лесных даров...
Озерный Дух величием неподражаем…
Летящих капель водопада брызги света...
Прильнув ко мне, вновь рядом Эльфа, -
Лишь в женственность свою одета...
Дух Леса озарен сияньем лета…
Рунических посланий письмена...
Начертан круг лучами света,
В них Воплощений наших Имена...
В кругу парящий над землею Камень,
И голос Эльфов: «Возьми его в свой мир...
Перенести его тебе под силу, -
Лишь вырази немерение, наш Тир...»
И твердость камня восприняв на ощупь,
Я сжал его в кулак. Могуществом энергий
Озарилось Сновидение... Наполненность Любовью...
Пробуждение Силы... Возрождение Эрги...
Объятья Эльфы на короткое прощание.
Задуман план - материи из Снов перемещение...
Рывок... Полет сознанья... Пробуждение…
Лишь сжатие усилил напряжение......
...В свой мир вернувшись, я разжал кулак… -
Расплывчатые камня очертания тени
Наполнялись силой... Кристаллизация энергий...
И Камень трансформирован в Материи из Сновидений. ®
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:06
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 16:06 by Aleksandr999Просмотров: 32Комментарии: 0
Ключевые слова: Камень сновидение мироздание авторский стих