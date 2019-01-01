Камень из сновидений

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

Aleksandr999 Просмотров: 32 Комментарии: 0 0 Вчера, 16:06 by

Очередное Пробуждение в Мире Сновидений...Оттенки разноцветия энергий подсознания…Кристаллизация воображенья… Зазеркалья светотени…Страсть мысли воплощает желания познания...Я вижу Эльфу, что на ложе, –Обнаженное прелестное созданиеСо мною рядом... Нежность губ и бархатистость кожи…Так сладостно, обнявшись, манит...Я вышел в райский сад в лучах рассветных,И Феи, радостно вокруг кружа, играют...Осознания радость... Их женственность пленит...А пение красой и неземным звучанием встречает.Лес чист и свеж... Его энергии благоухают...И в зелени насыщенность цветов, -Яркость красок мощно вдохновляет...Манящие плоды и изобилие лесных даров...Озерный Дух величием неподражаем…Летящих капель водопада брызги света...Прильнув ко мне, вновь рядом Эльфа, -Лишь в женственность свою одета...Дух Леса озарен сияньем лета…Рунических посланий письмена...Начертан круг лучами света,В них Воплощений наших Имена...В кругу парящий над землею Камень,И голос Эльфов: «Возьми его в свой мир...Перенести его тебе под силу, -Лишь вырази немерение, наш Тир...»И твердость камня восприняв на ощупь,Я сжал его в кулак. Могуществом энергийОзарилось Сновидение... Наполненность Любовью...Пробуждение Силы... Возрождение Эрги...Объятья Эльфы на короткое прощание.Задуман план - материи из Снов перемещение...Рывок... Полет сознанья... Пробуждение…Лишь сжатие усилил напряжение.........В свой мир вернувшись, я разжал кулак… -Расплывчатые камня очертания тениНаполнялись силой... Кристаллизация энергий...И Камень трансформирован в Материи из Сновидений. ®

Ключевые слова: Камень сновидение мироздание авторский стих

Другие, подобные истории: