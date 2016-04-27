День рожденья-смертиЯ вдыхаю сны свои неспешно.
И слова, взлетая, шелестят...
Я люблю стихи и прозу нежно.
Пусть за мной другие повторят!
В даль влекут волшебные миноры,
Сотканы из слов и миражей.
Для меня - фантазии просторы!
Но всегда я помню и о ней.
В чёрных одеяниях фемина,
Со стальной наточенной косой.
Чувственна, нежна, непостижима!
Не по мне ты реквием пропой...
Оцени, пожалуйста, творенье.
И прошу я, строго не казни.
Раздели со мною вдохновенье,
Вспоминая золотые дни.
Буйство красок и дыханье лета!
Песни эльфов и волшебных птиц.
Кровь моя сказаньями согрета,
Что слетают плавно со страниц.
Юность-кошка ловко ускользнула.
Старость - тощей клячей у ворот.
И тоска - волною захлестнула!
И вгрызаясь в сердце, вновь убьёт.
Но бессильны все её атаки.
Мёртвому не страшно умирать.
Мой огонь сильней горит во мраке!
И судьбу мою - не передать.
Я давно пишу в своём посмертьи.
И атак тоски я не боюсь.
Мне друзья - мои шальные черти!
Вдохновляет - лишь пантера-грусть.
Я вампир, уже сто пять столетий.
День рожденья-смерти у меня.
Мама-Смерть, я сын твой верный, третий.
Я всегда, поверь мне, за тебя!
Смотришь в сердце мёртвое, безмолвно.
Улыбаясь, даришь мне мечту.
Будем вместе вечно, безусловно.
Я влюблён в твою-лишь красоту!
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:05
Сегодня, 12:05 by ЭвиллсПросмотров: 26Комментарии: 2
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