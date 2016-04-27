День рожденья-смерти

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:05

Эвиллс Просмотров: 26 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 12:05 by

Я вдыхаю сны свои неспешно.И слова, взлетая, шелестят...Я люблю стихи и прозу нежно.Пусть за мной другие повторят!В даль влекут волшебные миноры,Сотканы из слов и миражей.Для меня - фантазии просторы!Но всегда я помню и о ней.В чёрных одеяниях фемина,Со стальной наточенной косой.Чувственна, нежна, непостижима!Не по мне ты реквием пропой...Оцени, пожалуйста, творенье.И прошу я, строго не казни.Раздели со мною вдохновенье,Вспоминая золотые дни.Буйство красок и дыханье лета!Песни эльфов и волшебных птиц.Кровь моя сказаньями согрета,Что слетают плавно со страниц.Юность-кошка ловко ускользнула.Старость - тощей клячей у ворот.И тоска - волною захлестнула!И вгрызаясь в сердце, вновь убьёт.Но бессильны все её атаки.Мёртвому не страшно умирать.Мой огонь сильней горит во мраке!И судьбу мою - не передать.Я давно пишу в своём посмертьи.И атак тоски я не боюсь.Мне друзья - мои шальные черти!Вдохновляет - лишь пантера-грусть.Я вампир, уже сто пять столетий.День рожденья-смерти у меня.Мама-Смерть, я сын твой верный, третий.Я всегда, поверь мне, за тебя!Смотришь в сердце мёртвое, безмолвно.Улыбаясь, даришь мне мечту.Будем вместе вечно, безусловно.Я влюблён в твою-лишь красоту!

Ключевые слова: Смерть вампир день рождения авторский стих

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