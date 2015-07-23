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Стихи

Волчок

Волчок, волчок, серый бочок,
Кровь твоя горячая, как кипяток.
Загнав люд в амбар, ты повесил замо́к,
Всех, кто там были, зачем-то ты сжёг.

Волчок, волчок, серые бока,
Ты убил чью-то мать, ты убил и отца.
От тебя веет холодом не как от существа,
Твоя улыбка жестока, и сверкают глаза.

Волчок, волчок, ходячий нарвал,
С кем сегодня гулял, где ночевал?
В дом к бедным людям ты как-то попал,
Кого хотел, уже за бок покусал?

Волчара, волчара, адский оскал,
К кротам в подземелье ты ход прокопал,
Был бой затяжной, много крови лилось,
И для кротов места там не нашлось.

Волчок, волчок, ещё тот хулиган,
В твоём сердце пожар, а душа - как уран.
Убив царскую семью, их смертью дышал,
Разбросав везде кости, ты на них танцевал.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:55
Сегодня, 13:55 by Spirit ForesterПросмотров: 31Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Волчок серый бочок кровь кипяток люд мать отец холод существо улыбка глаза дом оскал кроты ход бой хулиган сердце пожар кости авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 17:16
0
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Комментариев: 1 703
Ээээ... простите автор, но на мой взгляд как-то дергано. И то и другое и нарвал. А нарвал в смысле кит такой похожий на единорога или глагол?
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#2 написал: Spirit Forester
Сегодня, 18:33
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Публикаций: 13
Комментариев: 1 004
Цитата: Estellan
Ээээ... простите автор, но на мой взгляд как-то дергано. И то и другое и нарвал. А нарвал в смысле кит такой похожий на единорога или глагол?

Нарвал- морское животное. Тут я провел сравнения волка и нарвала.
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