Волчок

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:55

Spirit Forester Просмотров: 31 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 13:55 by

Волчок, волчок, серый бочок,Кровь твоя горячая, как кипяток.Загнав люд в амбар, ты повесил замо́к,Всех, кто там были, зачем-то ты сжёг.Волчок, волчок, серые бока,Ты убил чью-то мать, ты убил и отца.От тебя веет холодом не как от существа,Твоя улыбка жестока, и сверкают глаза.Волчок, волчок, ходячий нарвал,С кем сегодня гулял, где ночевал?В дом к бедным людям ты как-то попал,Кого хотел, уже за бок покусал?Волчара, волчара, адский оскал,К кротам в подземелье ты ход прокопал,Был бой затяжной, много крови лилось,И для кротов места там не нашлось.Волчок, волчок, ещё тот хулиган,В твоём сердце пожар, а душа - как уран.Убив царскую семью, их смертью дышал,Разбросав везде кости, ты на них танцевал.

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