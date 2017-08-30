Гадания на щепке

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:21

Луквус Просмотров: 148 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 00:21 by

История эта произошла в 40-е гг. уже прошлого века в небольшом таежном поселке. В поселке, от которого до железнодорожной станции было километров двадцать, отбывали свой срок ссылки две молодые женщины – Фира и Лена. Были они одного примерно возраста и довольно быстро подружились, тем более, что судьбы их оказались очень похожи – обе были женами краскомов, у обоих мужей арестовали, и об их судьбах женам ничего не было известно. Обе женщины были сосланы на десять лет, можно сказать, что по тем временам им еще и повезло.Дело было на Святки, к тому времени обе женщины уже провели в ссылке первых пять лет.Как-то вечером Фира предложила погадать – кому из них сколько лет еще быть в ссылке? Лена сначала не хотела гадать, и так ведь понятно, сколько им еще быть ссыльными, а там еще и накинуть срок могут, но в итоге она согласилась.Способ гадания был не особо затейливым. В жестяную миску набирали воду, по ее краям были нарисованы углем цифры – 5, 10, 15 – сроки ссылки. По воде пускали деревянную щепку, которую следовало раскрутить на манер детского «волчка», на какой цифре остановится – столько лет еще и быть ссыльной.Сначала гадала Фира. Ее «волчок» остановился четко на цифре 10. Настала очередь Лены. Она раскрутила рукой щепку, та покрутилась на воде и замерла, едва миновав цифру 5. Молодая женщина еще несколько раз запускала «волчок», но каждый раз эффект был тот же – щепка замирала, едва миновав цифру 5. Ее подруга удивилась, сказала, что, должно быть, это ошибка, ведь ссыльным меньше десяти лет не давали! Потом подруги стали укладываться спать, решив, что, наверное, гадание врет, и все это - баловство. Но на этом история не закончилась.Буквально через неделю Лену вызвали в местные органы НКВД, и сотрудник, седой мужчина с суровым лицом, подал ей бумагу, из которой следовало, что женщина попала под какую-то амнистию, и срок ее ссылки окончен, может хоть сейчас уезжать из поселка, если хочет. Единственное – запрет жить в городах союзного значения. Но, по сравнению с обретенной свободой, это было уже пустяками.Женщина переехала жить в небольшой городок, районный центр, вторично вышла замуж, родились дети… С Фирой, своей подругой по ссылке, она много лет поддерживала дружбу. Ее подруга оставалась в ссылке еще пять лет. Щепка сказала правду...

Ключевые слова: Вода гадание щепка ссылка

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