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Стихи

Волчок

Осень. Дождь. Стемнело рано.
Дома я сижу одна.
На работе папа, мама.
И в квартире тишина.
Я задёрнула все шторы.
Дверь закрыла на крючок.
Потому что за окошком
Бродит Серенький Волчок.
Каждый вечер он приходит.
Смотрит в сторону мою.
Лапой на стекле выводит:
«ВСЁ РАВНО ТЕБЯ УБЬЮ!!!».
Каждый вечер он стучится.
Воет и мешает спать.
Я привыкла, мне не страшно,
Я не прячусь под кровать.
Знаю только, что однажды.
Дверь он сможет отпереть.
Я тогда уже не спрячусь — 
Мне придётся умереть.
Всё. Ложусь и засыпаю.
Брякнул на двери крючок.
Я глаза не открываю...
Это он пришёл, Волчок.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:51
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 13:51 by Zлой ДедПросмотров: 59Комментарии: 9
+6

Ключевые слова: Волчок тишина дом авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 13:52
+1
Группа: Редакторы
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Публикаций: 269
Комментариев: 2 198
Плюс поставил, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:58
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 61
Комментариев: 2 944
Ритм как в считалочке. А сюжет безнадега. +++++
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#3 написал: Qusto
Сегодня, 13:59
0
Группа: Редакторы
Репутация: (721|0)
Публикаций: 269
Комментариев: 2 198
Цитата: зелёное яблочко
Ритм как в считалочке. А сюжет безнадега. +++++


Точно подмечено. За ритм и плюсанул. wink
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#4 написал: Select
Сегодня, 14:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 36
Да... Продолжение страшилки на ночь про серого волка?
Зарегистрирован: 10.05.2018
#5 написал: kusi
Сегодня, 14:24
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: (2689|0)
Публикаций: 345
Комментариев: 6 773
Такое чувство что автор стих Благининой "Мама спит, она устала… Ну и я играть не стала! Я волчка не завожу, А уселась и сижу." на свой лад переделала.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#6 написал: Spirit Forester
Сегодня, 14:50
0
Группа: Посетители
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Публикаций: 8
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Видел это стих ещё в 2014
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Зарегистрирован: 18.11.2015
  
#7 написал: Космонасть
Сегодня, 16:49
0
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Комментариев: 837
Не знаю,какой давности этот стих,но мне тааак понравилось.И не ощутила безнадёгу - с такой спокойной девушкой,по ходу,отхватит только волчок)
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#8 написал: Бозкурт
Сегодня, 19:37
0
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Комментариев: 212
" я глаза не открываю..."

Я глаза не открываю,
Встану щас и наваляю.)))

Вот. Бодро. И с надеждой на счастливое будущее)). Ну это потому, что я оптимист.)
+
Зарегистрирован: 27.04.2016
#9 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:33
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Группа: Журналисты
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Публикаций: 820
Комментариев: 7 292
blush прикольный стишок, мне понравился. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                       
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