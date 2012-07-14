ВолчокОсень. Дождь. Стемнело рано.
Дома я сижу одна.
На работе папа, мама.
И в квартире тишина.
Я задёрнула все шторы.
Дверь закрыла на крючок.
Потому что за окошком
Бродит Серенький Волчок.
Каждый вечер он приходит.
Смотрит в сторону мою.
Лапой на стекле выводит:
«ВСЁ РАВНО ТЕБЯ УБЬЮ!!!».
Каждый вечер он стучится.
Воет и мешает спать.
Я привыкла, мне не страшно,
Я не прячусь под кровать.
Знаю только, что однажды.
Дверь он сможет отпереть.
Я тогда уже не спрячусь —
Мне придётся умереть.
Всё. Ложусь и засыпаю.
Брякнул на двери крючок.
Я глаза не открываю...
Это он пришёл, Волчок.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:51
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 13:51 by Zлой ДедПросмотров: 59Комментарии: 9
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