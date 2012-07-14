Волчок

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:51

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Zлой Дед Просмотров: 59 Комментарии: 9 +6 Сегодня, 13:51 by

Осень. Дождь. Стемнело рано.Дома я сижу одна.На работе папа, мама.И в квартире тишина.Я задёрнула все шторы.Дверь закрыла на крючок.Потому что за окошкомБродит Серенький Волчок.Каждый вечер он приходит.Смотрит в сторону мою.Лапой на стекле выводит:«ВСЁ РАВНО ТЕБЯ УБЬЮ!!!».Каждый вечер он стучится.Воет и мешает спать.Я привыкла, мне не страшно,Я не прячусь под кровать.Знаю только, что однажды.Дверь он сможет отпереть.Я тогда уже не спрячусь —Мне придётся умереть.Всё. Ложусь и засыпаю.Брякнул на двери крючок.Я глаза не открываю...Это он пришёл, Волчок.

Ключевые слова: Волчок тишина дом авторская история

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