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Стихи

Журавли

Осыпались листья, рыдает природа,
Кружат журавли, улетая на Юг…
Грядут холода и близка непогода,
Сухим стал и мрачным прекраснейший луг…
Но дело не в том, что приблизилась осень,
А в том, что мальчишка был предан земле,
И ветер-скиталец по лугу разносит
Последние крики в пугающей тьме…

***

Стоят в капюшонах, черны, словно тени,
Слуги Сатаны – их немой ритуал…
Ребенка пугал, подгибались колени…
Блеснул чей-то нож, и мальчишка упал…
Невинная кровь землю в миг пропитала,
И магией черной запахло в ночи,
Она полилась! Потекла! Побежала!
И яростным смехом зашлись палачи!
Отнятая жизнь ритуал завершила…
Но рушить устои мирские нельзя!
Природа, борясь, силы все приложила -
Земля задрожала под гнетом дождя,
И молния, в землю ударив, сверкнула!
Остались лишь ýгли от тел темных слуг…
А в мальчика жизнь Мать-Природа вдохнула,
И вот далеко страшный гибельный луг!

***

Осыпались листья, пришла непогода,
И больше не плачет природа о нём,
Осень настала. Летит к небосводу
Мальчишка воскресший, что стал журавлём…

Журавли

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:24
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 15:24 by QustoПросмотров: 31Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Природа ритуал черная магия журавли авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 15:25
+1
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2200|0)
Публикаций: 210
Комментариев: 1 424
Тоскливо... печально...
Но красиво!
По сему плюсую!
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#2 написал: Qusto
Сегодня, 15:59
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (321|0)
Публикаций: 224
Комментариев: 1 900
Цитата: Lynx
Тоскливо... печально...
Но красиво!
По сему плюсую!


Так и задумывалось, осень - тоскливая и печальная пора... Спасибо за оценку стихотворения! relaxed
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
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