ЖуравлиОсыпались листья, рыдает природа,
Кружат журавли, улетая на Юг…
Грядут холода и близка непогода,
Сухим стал и мрачным прекраснейший луг…
Но дело не в том, что приблизилась осень,
А в том, что мальчишка был предан земле,
И ветер-скиталец по лугу разносит
Последние крики в пугающей тьме…
***
Стоят в капюшонах, черны, словно тени,
Слуги Сатаны – их немой ритуал…
Ребенка пугал, подгибались колени…
Блеснул чей-то нож, и мальчишка упал…
Невинная кровь землю в миг пропитала,
И магией черной запахло в ночи,
Она полилась! Потекла! Побежала!
И яростным смехом зашлись палачи!
Отнятая жизнь ритуал завершила…
Но рушить устои мирские нельзя!
Природа, борясь, силы все приложила -
Земля задрожала под гнетом дождя,
И молния, в землю ударив, сверкнула!
Остались лишь ýгли от тел темных слуг…
А в мальчика жизнь Мать-Природа вдохнула,
И вот далеко страшный гибельный луг!
***
Осыпались листья, пришла непогода,
И больше не плачет природа о нём,
Осень настала. Летит к небосводу
Мальчишка воскресший, что стал журавлём…
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:24
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 15:24 by QustoПросмотров: 31Комментарии: 2
Ключевые слова: Природа ритуал черная магия журавли авторский стих