Питерские вампиры

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:16

Эвиллс Просмотров: 38 Комментарии: 4 +4 Вчера, 18:16 by

Звёзды, словно кошки, сладко жмурясь,Хитро улыбаются во мгле.Мы идём с тобою, вновь целуясь.Нас чарует город на Неве.Стелется туман печальной дымкой.Только это не тревожит нас.Рядом вьётся призрак невидимкой,Напевает тихо Декаданс.Мы не внемлем призраку Печали.Счастливы, любимая, вдвоём.Год прошёл, как мы роднее стали.Думаем о будущем своём.Мы преодолеем бастионы!Победим завистников, поверь.Вот они, могучие колонны,А за ними - тайных странствий дверь.Мы в неё шагнём без сожаленьяИ в Страну Волшебную войдём.Сможем здесь найти свои виденья,Что подскажут как нам быть втроём.Третий, что для нас ценнее многих,Он в тебе, любимая, ещё.Наш малыш, в обход запретов строгих.И любим он нами горячо!В мрачный Питер мы перенесёмся.Медный всадник нас благословит.В тот момент - к реальности вернёмся.Время нам прозреньем отомстит...Вновь ты во дворце своём старинном.Я-же на погосте, словно тень.И завыл я голосом звериным!Разлучил нас вновь предатель-день.

Ключевые слова: Вампир страна туман авторская история

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