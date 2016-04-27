Питерские вампиры

Питерские вампирыЗвёзды, словно кошки, сладко жмурясь,
Хитро улыбаются во мгле.
Мы идём с тобою, вновь целуясь.
Нас чарует город на Неве.
Стелется туман печальной дымкой.
Только это не тревожит нас.
Рядом вьётся призрак невидимкой,
Напевает тихо Декаданс.
Мы не внемлем призраку Печали.
Счастливы, любимая, вдвоём.
Год прошёл, как мы роднее стали.
Думаем о будущем своём.
Мы преодолеем бастионы!
Победим завистников, поверь.
Вот они, могучие колонны,
А за ними - тайных странствий дверь.
Мы в неё шагнём без сожаленья
И в Страну Волшебную войдём.
Сможем здесь найти свои виденья,
Что подскажут как нам быть втроём.
Третий, что для нас ценнее многих,
Он в тебе, любимая, ещё.
Наш малыш, в обход запретов строгих.
И любим он нами горячо!
В мрачный Питер мы перенесёмся.
Медный всадник нас благословит.
В тот момент - к реальности вернёмся.
Время нам прозреньем отомстит...
Вновь ты во дворце своём старинном.
Я-же на погосте, словно тень.
И завыл я голосом звериным!
Разлучил нас вновь предатель-день.
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:16
Вчера, 18:16 by ЭвиллсПросмотров: 38Комментарии: 4
Ключевые слова: Вампир страна туман авторская история