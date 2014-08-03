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Стихи

Золотой Леопард

Леопарда золотого
На дороге новой встречу.
Так дорог сплеталось много,
Он не спросит, но отвечу.

Так хотелось встретить раньше
Леопарда золотого!
Но вели дороги дальше
Мимо ласкового, злого.

Он хотел пройти, не глядя,
Был он ранен после боя.
Я сказал, словами гладя:
"Будем счастливы с тобою!"

Я сказал: "Тебя так ждал я!"
Улыбнулся золотой мне.
Ничего не потерял я,
Много слов ещё в обойме.

Золотой мой брат коварный,
Знаю я твои прицелы.
Ты со мною всё же парный.
В Нави мы идём пределы.

Мрак окутывает нежно,
Золотой, меня с тобою.
Ночь целует неизбежно,
Тех, кто был с тобой и мною.

Детям Смерть в глаза глядела
Вечной силою истока.
Дети вновь идут на дело!
Звери странствуют далёко.

Дети Смерти возвращались.
(Дети - Звери золотые).
Мы с тобою загорались,
Две стихии огневые!

Мы восторгами пылали!
И друг другом любовались.
Кровь друг другу отдавали,
Друг во друга превращались.

Это в будущем лишь было.
Это я во прошлом знаю.
Время мимо тихо плыло.
В настоящем понимаю...

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:11
Сегодня, 08:11 by ЭвиллсПросмотров: 14Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Навь леопард золотой дети смерть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 08:57
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Плюс, красиво получилось!

Золотой, красивый и коварный)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
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