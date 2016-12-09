Грибная Химера. Басня

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:35

Эвиллс Просмотров: 29 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 18:35 by

Химера, обалдевши от грибов,Не тронувшись совсем ещё, однако,Решила сочинить себе стихов.А шёл тот год, когда кумир - собака.И стала сочинять тотальный бред!Выдумывать из слов метаморфозы.Химера ведь ни разу не поэт!Слагала про огрызки, шапки, розы,Про призрака безногого коня,Про бочку с дихлофосом и картошкой,Про то, как колокольчиком звеня,Кибитка мчалась за палёной кошкой...Молекула поэзии, меж тем,В сознании химеры находилась.И от таких стихов, от диких тем,Последнего ума чуть не лишилась!И крикнула молекула: "Ты что ж,Химера, сотворяешь-то с искусством?!Бредятиной своей меня убьёшь!Ты воли не давай нетрезвым чувствам.Пока грибы мутят мозги твои,Не выдумать тебе стихотворенья.Куда там измышленья о любви!Когда в мозгах твоих одни виденья".Химера ей сказала: "ЛеденецИди соси и, в общем, успокойся!Не видишь мой ты лавровый венец?!Я - гений! Ты меня до дрожи бойся!"Триумф идиотизма наступил.Молекула поэзии в запое.Химеру так никто не убедилСтихи оставить, наконец, в покое.Печален сей трагический сюжет!Вот басни окончанье, что-то вроде:Когда таланта стихословья нет,Химеры будут оставаться в моде!

Ключевые слова: Химера творчество гений авторский стих

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