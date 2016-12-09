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Стихи

Грибная Химера. Басня

Химера, обалдевши от грибов,
Не тронувшись совсем ещё, однако,
Решила сочинить себе стихов.
А шёл тот год, когда кумир - собака.

И стала сочинять тотальный бред!
Выдумывать из слов метаморфозы.
Химера ведь ни разу не поэт!
Слагала про огрызки, шапки, розы,

Про призрака безногого коня,
Про бочку с дихлофосом и картошкой,
Про то, как колокольчиком звеня,
Кибитка мчалась за палёной кошкой...

Молекула поэзии, меж тем,
В сознании химеры находилась.
И от таких стихов, от диких тем,
Последнего ума чуть не лишилась!

И крикнула молекула: "Ты что ж,
Химера, сотворяешь-то с искусством?!
Бредятиной своей меня убьёшь!
Ты воли не давай нетрезвым чувствам.

Пока грибы мутят мозги твои,
Не выдумать тебе стихотворенья.
Куда там измышленья о любви!
Когда в мозгах твоих одни виденья".

Химера ей сказала: "Леденец
Иди соси и, в общем, успокойся!
Не видишь мой ты лавровый венец?!
Я - гений! Ты меня до дрожи бойся!"

Триумф идиотизма наступил.
Молекула поэзии в запое.
Химеру так никто не убедил
Стихи оставить, наконец, в покое.

Печален сей трагический сюжет!
Вот басни окончанье, что-то вроде:
Когда таланта стихословья нет,
Химеры будут оставаться в моде!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:35
Сегодня, 18:35 by ЭвиллсПросмотров: 29Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Химера творчество гений авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 18:40
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Кого-то мне напоминает)) +++++++
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#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:40
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На хорошие темы Химера сочиняла.)))) Некоторые современные стихоплеты, похоже тоже грибков объелись
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#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:26
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Когда таланта стихословья нет,
Химеры будут оставаться в моде! - думаю, что будут! blush ++++++
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#4 написал: conjure one
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