Грибная Химера. Басня

Грибная Химера. БасняХимера, обалдевши от грибов,
Не тронувшись совсем ещё, однако,
Решила сочинить себе стихов.
А шёл тот год, когда кумир - собака.
И стала сочинять тотальный бред!
Выдумывать из слов метаморфозы.
Химера ведь ни разу не поэт!
Слагала про огрызки, шапки, розы,
Про призрака безногого коня,
Про бочку с дихлофосом и картошкой,
Про то, как колокольчиком звеня,
Кибитка мчалась за палёной кошкой...
Молекула поэзии, меж тем,
В сознании химеры находилась.
И от таких стихов, от диких тем,
Последнего ума чуть не лишилась!
И крикнула молекула: "Ты что ж,
Химера, сотворяешь-то с искусством?!
Бредятиной своей меня убьёшь!
Ты воли не давай нетрезвым чувствам.
Пока грибы мутят мозги твои,
Не выдумать тебе стихотворенья.
Куда там измышленья о любви!
Когда в мозгах твоих одни виденья".
Химера ей сказала: "Леденец
Иди соси и, в общем, успокойся!
Не видишь мой ты лавровый венец?!
Я - гений! Ты меня до дрожи бойся!"
Триумф идиотизма наступил.
Молекула поэзии в запое.
Химеру так никто не убедил
Стихи оставить, наконец, в покое.
Печален сей трагический сюжет!
Вот басни окончанье, что-то вроде:
Когда таланта стихословья нет,
Химеры будут оставаться в моде!
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:35
Сегодня, 18:35 by ЭвиллсПросмотров: 29Комментарии: 5
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