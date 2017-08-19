Кровосток Вервольфа

Кровосток ВервольфаИз бытовой тупой рутины,
Из суеты всенеизбежной -
Бросаюсь в сети паутины,
Такой опасной, страстной, нежной!
В её неистовых просторах
Начну вервольфом изменяться!
Настигну там, в сети, которых
Реал не взял. Устал гоняться.
Под маской каждый в виртуале,
Но шутка - только доля шутки.
Слежу за ними я в начале,
Мои атаки будут жутки!
Сомкнутся челюсти стальные
На тех, кто рьяно конфликтует!
В сердца врагам - проклятья злые!
Подруга-ночь со мной колдует.
Когда-то били раны болью,
Теперь - трусливо замолчали.
Я занят интересной ролью,
Той, где врагов казню в финале!
Мечтал, чтоб счастье песни пело,
И чтоб друзья в реале были.
Но сердце в камень затвердело,
И в кровосток мечты уплыли...
Но почему такое стало?
Мне всё равно. И это странно.
Воспоминания. Начало.
Любви погибельная рана!
Тоска моя вервольфом рыщет,
Она неистово ярится!
Поймает жертву, новых ищет.
И всех казнить всегда стремится!
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:32
Причина: Авторская стилистика сохранена
Вчера, 21:32 by ЭвиллсПросмотров: 18Комментарии: 1
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