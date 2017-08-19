Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Кровосток Вервольфа

Из бытовой тупой рутины,
Из суеты всенеизбежной -
Бросаюсь в сети паутины,
Такой опасной, страстной, нежной!

В её неистовых просторах
Начну вервольфом изменяться!
Настигну там, в сети, которых
Реал не взял. Устал гоняться.

Под маской каждый в виртуале,
Но шутка - только доля шутки.
Слежу за ними я в начале,
Мои атаки будут жутки!

Сомкнутся челюсти стальные
На тех, кто рьяно конфликтует!
В сердца врагам - проклятья злые!
Подруга-ночь со мной колдует.

Когда-то били раны болью,
Теперь - трусливо замолчали.
Я занят интересной ролью,
Той, где врагов казню в финале!

Мечтал, чтоб счастье песни пело,
И чтоб друзья в реале были.
Но сердце в камень затвердело,
И в кровосток мечты уплыли...

Но почему такое стало?
Мне всё равно. И это странно.
Воспоминания. Начало.
Любви погибельная рана!

Тоска моя вервольфом рыщет,
Она неистово ярится!
Поймает жертву, новых ищет.
И всех казнить всегда стремится!

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:32
Причина: Авторская стилистика сохранена
Вчера, 21:32 by ЭвиллсПросмотров: 18Комментарии: 1
+5

Ключевые слова: Вервольф тоска сеть казнь авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 01:36
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (1243|0)
Публикаций: 501
Комментариев: 5 142
Красивая цифра 5 пять за красивый стих! blush +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.