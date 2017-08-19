Кровосток Вервольфа

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:32

Причина: Авторская стилистика сохранена

Эвиллс Просмотров: 18 Комментарии: 1 +5 Вчера, 21:32 by

Из бытовой тупой рутины,Из суеты всенеизбежной -Бросаюсь в сети паутины,Такой опасной, страстной, нежной!В её неистовых просторахНачну вервольфом изменяться!Настигну там, в сети, которыхРеал не взял. Устал гоняться.Под маской каждый в виртуале,Но шутка - только доля шутки.Слежу за ними я в начале,Мои атаки будут жутки!Сомкнутся челюсти стальныеНа тех, кто рьяно конфликтует!В сердца врагам - проклятья злые!Подруга-ночь со мной колдует.Когда-то били раны болью,Теперь - трусливо замолчали.Я занят интересной ролью,Той, где врагов казню в финале!Мечтал, чтоб счастье песни пело,И чтоб друзья в реале были.Но сердце в камень затвердело,И в кровосток мечты уплыли...Но почему такое стало?Мне всё равно. И это странно.Воспоминания. Начало.Любви погибельная рана!Тоска моя вервольфом рыщет,Она неистово ярится!Поймает жертву, новых ищет.И всех казнить всегда стремится!

Ключевые слова: Вервольф тоска сеть казнь авторский стих

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