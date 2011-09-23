Танго Смерти

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:41

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 18 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 12:41 by

Танго Смерти под вечер звучалоВ замке том, что за лесом далёко.Там синеет гора одиноко,Там кого-то сегодня не стало!Замок тот не похож на могилу,Красный камень волшебен в закате.Не нависло над замком проклятье,И свою не растратил он силу.Туча чёрная страшной тоскоюВесть несла о ближайшей разлуке!Опустил князь в отчаяньи руки,Был он в ссоре с вампиршей-женою.Он желал, чтоб она возвернулась.Ждал неистово! Долго. Напрасно.Не вернётся - вдруг так стало ясно,Бездной боли тоска развернулась!И ругал он княжну за измену!Но беззвучно шевелятся губы.Пусть угрозы его слишком грубы,Не сломать отчуждения стену!Танго Смерти красиво звучало,Слух убитого болью чаруя.Без любимой он умер, тоскуя!Сердце биться его перестало...

Ключевые слова: Вампирша тоска измена вампир авторский стих

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