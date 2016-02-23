ВорожеяВорожила ворожея
На растущую луну.
Призывала чёрта племя,
Умоляла Сатану,
Чтоб была полна коробочка,
Чтобы чашей полной был
Дом родной у леса тёмного,
Что проклЯтым местом слыл.
Чтоб легка была и вЕсела
Жизнь у ведьмы, и чтоб ночь
Занавеской не завесила
Тайны Тьмы, не гнала прочь.
Ворожила, ворожила,
Выплетала узелки
И руками выводила
В тёмном воздухе круги.
Тень на потолке рогатая,
Чей-то топот за стеной,
И пылает свечка яркая
Путеводною звездой.
Спорится всё, всё получается,
Воздух между рук дрожит,
Все желания сбываются
Чёрт, брат мой, не подведи.
Ворожила ворожея,
Лихо делались дела,
Только доля... бабья доля
Как-то ведьму обошла.
Нет у ведьмы, кроме чёрта,
Ни братьёв, ни кумовей.
Ночь - сестра, подруга - кошка,
Бесов сонм вместо детей.
Даже нет зазнобы трепетной,
Одиноко иногда,
Так ли надо вот всё это ей?
С ней лукавый Сатана.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:39
Сегодня, 01:39 by DarkTashaПросмотров: 100Комментарии: 1
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