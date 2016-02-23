Ворожея

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:39

DarkTasha Просмотров: 100 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 01:39 by

Ворожила ворожеяНа растущую луну.Призывала чёрта племя,Умоляла Сатану,Чтоб была полна коробочка,Чтобы чашей полной былДом родной у леса тёмного,Что проклЯтым местом слыл.Чтоб легка была и вЕселаЖизнь у ведьмы, и чтоб ночьЗанавеской не завесилаТайны Тьмы, не гнала прочь.Ворожила, ворожила,Выплетала узелкиИ руками выводилаВ тёмном воздухе круги.Тень на потолке рогатая,Чей-то топот за стеной,И пылает свечка яркаяПутеводною звездой.Спорится всё, всё получается,Воздух между рук дрожит,Все желания сбываютсяЧёрт, брат мой, не подведи.Ворожила ворожея,Лихо делались дела,Только доля... бабья доляКак-то ведьму обошла.Нет у ведьмы, кроме чёрта,Ни братьёв, ни кумовей.Ночь - сестра, подруга - кошка,Бесов сонм вместо детей.Даже нет зазнобы трепетной,Одиноко иногда,Так ли надо вот всё это ей?С ней лукавый Сатана.

Ключевые слова: Ворожея магия ворожба нечистый нечисть авторский стих

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