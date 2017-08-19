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Стихи

Хомяк-простак (Басня)

У хомяка был бизнес, процветал.
Но вот, махнуть в круиз хомяк решился!
И чтобы бизнес тупо не пропал,
За помощью он как-то обратился.

За делом попросил он крыса зреть.
- Всё-ж оба грызуны. Родня по крови.
Пусть дальняя, хотя-бы и на треть.
(Не выискал кого получше, что-ли?)

А крыс тот кулаками бился в грудь!
Клянясь: "Хомяк, ты можешь быть спокоен.
Тебя не подведу, уж как-нибудь.
Доверься мне. Кто, как не я, достоин?!

Твой бизнес подниму на высоту!
Получишь баснословные доходы.
Клиентов много новых приведу.
Ты отдыхай, езжай, вкуси свободы!"

Хомяк, счастливый, укатил в круиз.
И ловит мириады впечатлений.
Глядит на мышек импортных стриптиз,
Качается на волнах наслаждений!

И пробует вкуснейшие сыры,
Шампанское, икру, мясцо севрюги.
Скупает кучи разной мишуры -
На сувениры. Завелись подруги...

А крыс, ну что с него мы можем взять?
- Ворует. Только это и умеет.
И бизнес начал чахнуть, загнивать.
А крысу - что? Ворует, богатеет!

Вернулся незадачливый хомяк.
- От бизнеса его лишь долг остался.
Кричит он крысу: "Так-твою рас-так!
Ведь ты родня. Помочь мне обещался!"

А крыс, так злобно плюнув на него,
Сказал: "Поди-ка прочь, дурак ты нищий!
Нельзя бросать дела ни на кого.
Таких как я - ведь миллионов тыщи.

Ступай и подаяния проси.
Не выпросишь, болван, себе ни корки.
Давай, пиши заяву, голоси!
За недоимки выкинут из норки."

Заплакал тут несчастный наш хомяк!
И поспешил просить, чтоб кот вступился.
От горя у него случился мрак
В мозгах. Просить кота хомяк решился!

А кот взглянул так ласково: "Дружбан,
Конечно, окажу тебе подмогу.
Я крысу-наглецу сломаю "жбан"!
И в Ад крысиный укажу дорогу!"

И на разборку с крысом тем пришли.
Но тут случилось то, что неизбежно.
Лишь кости крыса с хомяком нашли
Свидетели. Кот всех сожрал, конечно!

Мораль: коль бизнес есть, не доверяй
Его кому попало ни за что ты!
Иначе, после - на себя пеняй!
И не вверяй котам свои заботы.
Сегодня, 20:08 by ЭвиллсПросмотров: 24Комментарии: 1
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Ключевые слова: Хомяк крыса кот бизнес авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:42
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Комментариев: 1 248
Мораль: коль бизнес есть, не доверяй
Его кому-попало ни за что ты!
Иначе, после - на себя пеняй!
И не вверяй котам свои заботы.

good Как всегда на высшем уровне!!! good
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
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