Хомяк-простак (Басня)

Эвиллс Просмотров: 24 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 20:08 by

У хомяка был бизнес, процветал.Но вот, махнуть в круиз хомяк решился!И чтобы бизнес тупо не пропал,За помощью он как-то обратился.За делом попросил он крыса зреть.- Всё-ж оба грызуны. Родня по крови.Пусть дальняя, хотя-бы и на треть.(Не выискал кого получше, что-ли?)А крыс тот кулаками бился в грудь!Клянясь: "Хомяк, ты можешь быть спокоен.Тебя не подведу, уж как-нибудь.Доверься мне. Кто, как не я, достоин?!Твой бизнес подниму на высоту!Получишь баснословные доходы.Клиентов много новых приведу.Ты отдыхай, езжай, вкуси свободы!"Хомяк, счастливый, укатил в круиз.И ловит мириады впечатлений.Глядит на мышек импортных стриптиз,Качается на волнах наслаждений!И пробует вкуснейшие сыры,Шампанское, икру, мясцо севрюги.Скупает кучи разной мишуры -На сувениры. Завелись подруги...А крыс, ну что с него мы можем взять?- Ворует. Только это и умеет.И бизнес начал чахнуть, загнивать.А крысу - что? Ворует, богатеет!Вернулся незадачливый хомяк.- От бизнеса его лишь долг остался.Кричит он крысу: "Так-твою рас-так!Ведь ты родня. Помочь мне обещался!"А крыс, так злобно плюнув на него,Сказал: "Поди-ка прочь, дурак ты нищий!Нельзя бросать дела ни на кого.Таких как я - ведь миллионов тыщи.Ступай и подаяния проси.Не выпросишь, болван, себе ни корки.Давай, пиши заяву, голоси!За недоимки выкинут из норки."Заплакал тут несчастный наш хомяк!И поспешил просить, чтоб кот вступился.От горя у него случился мракВ мозгах. Просить кота хомяк решился!А кот взглянул так ласково: "Дружбан,Конечно, окажу тебе подмогу.Я крысу-наглецу сломаю "жбан"!И в Ад крысиный укажу дорогу!"И на разборку с крысом тем пришли.Но тут случилось то, что неизбежно.Лишь кости крыса с хомяком нашлиСвидетели. Кот всех сожрал, конечно!Мораль: коль бизнес есть, не доверяйЕго кому попало ни за что ты!Иначе, после - на себя пеняй!И не вверяй котам свои заботы.

Ключевые слова: Хомяк крыса кот бизнес авторский стих

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