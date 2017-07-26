Сделка с дьяволом

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 11:00

Сделано_в_СССР Просмотров: 358 Комментарии: 1 +7 Сегодня, 11:00 by

У меня был друг – Володя. В юности мы часто с ним ходили на рыбалку, играли в футбол и предавались другим мальчишеским забавам. Позднее я поступил в ВУЗ в Иваново, а Владимир пошел работать по специальности – сварщиком. Бурное развитие предпринимательства увлекло Володю и он открыл свой небольшой бизнес.Когда мы с ним встретились в 2010 году, он уже крепко стоял на ногах. Однако, буквально за 3 месяца все пошло прахом – бизнес развалился, возникли проблемы с деньгами, жена бросила Вову. Он впал в депрессию.Осенью 2010 года мы встретились с ним на перекрестке Лежневской и Велижской в Иваново. Я не узнал своего, всегда бодрого, друга-оптимиста. Он был мрачен, явно не следил за собой и сильно зарос. С горящими глазами Владимир заявил, что нашел в отцовской библиотеке старинную книгу, в которой давалась точная последовательность ритуала для вызова дьявола и совершения с ним сделки, цена которой – бессмертная душа. Он сказал, что очень устал и хочет получить все, что у него было раньше, и даже много больше, и он готов пожертвовать своей душой. Тогда мне все это показалось бредом.Под новый 2011 год дела у Володи внезапно пошли в гору. Затухший было бизнес неожиданно расцвел и стал приносить баснословные прибыли. Владимир часто звонил мне и говорил, что теперь дела пойдут в гору, ведь он «договорился с кем надо». Скоро к нему вернулась жена, он купил себе дорогую машину и красивый дом. Я стал частым гостем в его апартаментах и всегда удивлялся предметам роскоши, которых с каждым моим посещением становилось все больше.В одной из приватных бесед Володя, неожиданно погрустнев и помрачнев, сказал мне, что условия сделки предусматривали все блага мира для него, но лишь на 5 лет. Через 5 лет он должен был умереть. Он согласился на это и подписал договор кровью. Он даже показал мне этот «документ», исписанный непонятными символами – бурые буквы на темной бумаге.Все произошло так, как говорил Володя. Под новый 2016 год он внезапно слег, как-то «почернел» и умер в областной больнице. Не помогли ни дорогие лекарства, ни опытные врачи. Сказать по правде, они даже не поняли, отчего он умер. В заключении о смерти написано, что Владимир умер «по неизвестным причинам».Я надеюсь, что он все же не попал в руки дьявола и все произошедшее – лишь совпадение. Но, каждый раз вспоминая об этой мистической истории, у меня перед глазами всплывает тот листок, исписанный кровью, и по спине пробегает неприятный холодок.

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