Как Леший самогон пил. Басня

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 15:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

Эвиллс Просмотров: 294 Комментарии: 9 +7 Сегодня, 15:00 by

Наш Леший брагу раз варил,Да так, что смрадный дым валил!В тот раз взорвался аппарат.Стоял великий русский мат!В печали, зУбьями скрипя,Ушли все гости, матеряИ Лешего, и аппарат,Друг-друга. В общем - всё подряд.Но наш герой не лыком шит!Он за грибами вновь спешит.И травы собирает он,Весь в предвкушенье погружён.Недолго Леший горевал.И новый аппарат собрал!Добавил новых лопастей,Ещё прибавил мощностей.(На всякий случай, чтоб его,Как в прошлый раз, не разнесло).Детальки новые блестят.Ну словом, чудо-аппарат!Включил. Потёр ладони рук.И слышит в дверь тревожный стук.- Кого там Черти принесли?!Вы кто? И как меня нашли?И Леший взял большой ухват.- Кто там стучал? Ау-у! Ребят...- Я почтальонша-егоза.Полулиса, полукоза.Письмо несу от Упырей.А-ну, впусти меня скорей!- Нет, ты родная, не серчай,Но не получишь ты на чай.Письмо оставь ты на крыльце.И вспомню я о письмеце,Как только завершу дела.Ты что стоишь? А-ну, пошла!Лиса-коза сказала:- Жмот!Пенёк ты старый и урод!Письмо подсунула под дверь.Ушла. (Вот гордый чудо-зверь)!А Леший стал письмо читать,Травою трубку набивать,Да и хлебать волшебный чай.(Шустёр старик, ты так и знай).Читает: "Пишет атаманВсех Упырей лихой буян.Прознал я, брагу варишь сам.Мы будем в гости к двум часам.С собой вкусняшек привезём.И славно браги мы попьём!".- Вот хитрый жук! Вот наглый гад!- Ругался Леший невпопад.- Хотя вкусняшек привезёт.Ну, ладно. Время уж идёт!И начал варево мутитьИ с заклинаньями чудить.Старался в думы погружён.И вышел крепкий самогон.А тут и банда УпырейУж появилась у дверей.Ввалились в хату всей толпой.- Сегодня День рожденья мой! -Сказал довольный атаман.- Эх, буду я сегодня пьян!Вкусняшки будут с нами пить.Прекрасней дам не может быть!Так ведьмы эти хороши!Бери любую для души.Заулыбался Леший-дед,Как будто сбросил сотню лет.Ответил:- Вот сейчас гульнём.Ну, с Днюхой! Налетайте, пьём!За атамана первый тост.Чтоб что мечтал ты - всё сбылось!И первой стопку заглотив,Вторую тут же пропустив,(За милых и прекрасных дам)Сказал им Леший:- Как он вам?Хороший вышел самогон?Иль я добавить что должОн?Душевно атаман сказал:- Вкуснее пойла не пивал!Кровь он невиданно бодрит!И возбуждает аппетит.И вкусов сразу много в нём.И запах - круть. Ну, дальше пьём!И тосты новые пошли:- Потери чтоб мы все нашли.- Здоровья всем и навсегда!- Чтоб вся была вкусна еда.- Чтоб деньги сами в руки шли!- Чтоб все мы всё всегда смогли!- Вкусняшки, эй! Давай стриптиз!Ну, Леший, шире улыбнись.Я селфи сделаю с тобой.Ты лучший друг отныне мой! -Вопил довольный атаман.И тут же - снова за стакан.А ведьмы пьяные толпойКанкан танцуют заводной!И крикнул Леший, здоровяк:- Красавицы, давай медляк!Все с ними стали танцевать,Одежды плавно с них снимать...Ну, в общем, веселились все.Забыли о Лисе-козе.А эта бестия стоит,Под дверью, в щёлочку глядит.- Неблагодарное жмотьё!Не заплатили, ё-моё!И веселятся без меня.Ну, отомщу вам, гады, я!Бормочет. Достаёт айфон,Снимает их со всех сторон.В газету местную бежит.Главреду-Чуду говорит:Смотри, устроили бардак!Пьют самогон, улётный смак.И не позвал, подлец, тебяНаш Леший! Разве не свинья?!Отмашку Чудо-Юдо дал.И напечатали: Скандал!Мещанский, низменный разврат!Во всём повинен Леший, гад.Газету разослали всем.- Ну, будет Лешему проблем!- Ан нет! Пошло наоборот.С тех пор толпа клиентов прёт.Так бизнес Лешего растёт!В лесу бухающий народ.Лиса-коза от этих делВ психушке. (Нервам есть предел)!Главред на это наплевал.И сам конкретно забухал!Мораль: Коль хочешь отомстить,Не стоит глупости творить.Позорить не пытайся тех,Кому бухло - сплошной успех!Иль выйдет всё наоборот:Ты - в дурке, их же бизнес прёт.

Ключевые слова: Леший самогон бизнес недоброжелатели авторский стих

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