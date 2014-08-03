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Стихи

Как Леший самогон пил. Басня

Наш Леший брагу раз варил,
Да так, что смрадный дым валил!

В тот раз взорвался аппарат.
Стоял великий русский мат!

В печали, зУбьями скрипя,
Ушли все гости, матеря

И Лешего, и аппарат,
Друг-друга. В общем - всё подряд.

Но наш герой не лыком шит!
Он за грибами вновь спешит.

И травы собирает он,
Весь в предвкушенье погружён.

Недолго Леший горевал.
И новый аппарат собрал!

Добавил новых лопастей,
Ещё прибавил мощностей.

(На всякий случай, чтоб его,
Как в прошлый раз, не разнесло).

Детальки новые блестят.
Ну словом, чудо-аппарат!

Включил. Потёр ладони рук.
И слышит в дверь тревожный стук.

- Кого там Черти принесли?!
Вы кто? И как меня нашли?

И Леший взял большой ухват.
- Кто там стучал? Ау-у! Ребят...

- Я почтальонша-егоза.
Полулиса, полукоза.

Письмо несу от Упырей.
А-ну, впусти меня скорей!

- Нет, ты родная, не серчай,
Но не получишь ты на чай.

Письмо оставь ты на крыльце.
И вспомню я о письмеце,

Как только завершу дела.
Ты что стоишь? А-ну, пошла!

Лиса-коза сказала:
- Жмот!
Пенёк ты старый и урод!

Письмо подсунула под дверь.
Ушла. (Вот гордый чудо-зверь)!

А Леший стал письмо читать,
Травою трубку набивать,

Да и хлебать волшебный чай.
(Шустёр старик, ты так и знай).

Читает: "Пишет атаман
Всех Упырей лихой буян.

Прознал я, брагу варишь сам.
Мы будем в гости к двум часам.

С собой вкусняшек привезём.
И славно браги мы попьём!".

- Вот хитрый жук! Вот наглый гад!
- Ругался Леший невпопад.

- Хотя вкусняшек привезёт.
Ну, ладно. Время уж идёт!

И начал варево мутить
И с заклинаньями чудить.

Старался в думы погружён.
И вышел крепкий самогон.

А тут и банда Упырей
Уж появилась у дверей.

Ввалились в хату всей толпой.
- Сегодня День рожденья мой! -

Сказал довольный атаман.
- Эх, буду я сегодня пьян!

Вкусняшки будут с нами пить.
Прекрасней дам не может быть!

Так ведьмы эти хороши!
Бери любую для души.

Заулыбался Леший-дед,
Как будто сбросил сотню лет.

Ответил:
- Вот сейчас гульнём.
Ну, с Днюхой! Налетайте, пьём!

За атамана первый тост.
Чтоб что мечтал ты - всё сбылось!

И первой стопку заглотив,
Вторую тут же пропустив,

(За милых и прекрасных дам)
Сказал им Леший:
- Как он вам?

Хороший вышел самогон?
Иль я добавить что должОн?

Душевно атаман сказал:
- Вкуснее пойла не пивал!

Кровь он невиданно бодрит!
И возбуждает аппетит.

И вкусов сразу много в нём.
И запах - круть. Ну, дальше пьём!


И тосты новые пошли:
- Потери чтоб мы все нашли.

- Здоровья всем и навсегда!
- Чтоб вся была вкусна еда.

- Чтоб деньги сами в руки шли!
- Чтоб все мы всё всегда смогли!

- Вкусняшки, эй! Давай стриптиз!
Ну, Леший, шире улыбнись.

Я селфи сделаю с тобой.
Ты лучший друг отныне мой! -
Вопил довольный атаман.
И тут же - снова за стакан.

А ведьмы пьяные толпой
Канкан танцуют заводной!

И крикнул Леший, здоровяк:
- Красавицы, давай медляк!

Все с ними стали танцевать,
Одежды плавно с них снимать...

Ну, в общем, веселились все.
Забыли о Лисе-козе.

А эта бестия стоит,
Под дверью, в щёлочку глядит.

- Неблагодарное жмотьё!
Не заплатили, ё-моё!

И веселятся без меня.
Ну, отомщу вам, гады, я!

Бормочет. Достаёт айфон,
Снимает их со всех сторон.

В газету местную бежит.
Главреду-Чуду говорит:

Смотри, устроили бардак!
Пьют самогон, улётный смак.

И не позвал, подлец, тебя
Наш Леший! Разве не свинья?!

Отмашку Чудо-Юдо дал.
И напечатали: Скандал!

Мещанский, низменный разврат!
Во всём повинен Леший, гад.

Газету разослали всем.
- Ну, будет Лешему проблем!

- Ан нет! Пошло наоборот.
С тех пор толпа клиентов прёт.

Так бизнес Лешего растёт!
В лесу бухающий народ.

Лиса-коза от этих дел
В психушке. (Нервам есть предел)!

Главред на это наплевал.
И сам конкретно забухал!

Мораль: Коль хочешь отомстить,
Не стоит глупости творить.

Позорить не пытайся тех,
Кому бухло - сплошной успех!

Иль выйдет всё наоборот:
Ты - в дурке, их же бизнес прёт.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 15:00
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 15:00 by ЭвиллсПросмотров: 294Комментарии: 9
+7

Ключевые слова: Леший самогон бизнес недоброжелатели авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 15:32
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (6436|-1)
Публикаций: 83
Комментариев: 5 349
Тосты-то как хороши! Хоть сам брагу ставь friends (нет на сайте смайлика с кружками, только на форуме)
Плюс разумеется!
Зарегистрирован: 3.08.2014
             
#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 17:05
+2
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (1956|-2)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 427
Такое чувство что автор специально Макарыча дразнит, на статью нарывается. Смотри Таня, пересажает он всю енту твою шайку и тебя ещё привлечет за организацию притона. Я тебя предупредила ежели чего)))) Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#3 написал: Эвиллс
Сегодня, 19:35
+1
Группа: Авторы
Репутация: (1780|2)
Публикаций: 115
Комментариев: 2 770
Во всём повинен Леший - молодец. smiling_imp
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#4 написал: Баба Клава
Сегодня, 19:50
+2
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (1956|-2)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 427
Цитата: Эвиллс
Во всём повинен Леший - молодец. smiling_imp

Вот так на суде и говори ежели чего)))))
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#5 написал: Летяга
Сегодня, 20:04
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (6436|-1)
Публикаций: 83
Комментариев: 5 349
Лешего продукт?
http://files.homedistiller.ru/110460.jpg
Нет, надо Лешему завязывать с самогоноварением, а то споит лесных сказочных жителей, неловко может получиться. Сначала так
http://www.stihi.ru/pics/2014/09/03/3425.jpg
А потом вот эдак
http://live4fun.ru/data/old_pictures/s3img_19145066_3722_1.jpg
Всему мера нужна! А то бедная белочка совсем с ног собьётся))
Зарегистрирован: 3.08.2014
             
#6 написал: Эвиллс
Сегодня, 21:09
+2
Группа: Авторы
Репутация: (1780|2)
Публикаций: 115
Комментариев: 2 770
Цитата: Летяга
Лешего продукт?

Надо будет уточнить у него. crazy
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#7 написал: Баба Клава
Сегодня, 21:13
+3
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (1956|-2)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 427
Цитата: Эвиллс
Цитата: Летяга
Лешего продукт?

Надо будет уточнить у него. crazy

Поздно. Раньше надобно было телиться. Теперича Макарыч уже наверно образец на экспертизку сдал и скоро с готовым протокольчиком к нам сюда заявится всех враз заарестует. Ага. И ему сиренево будет чей продукт. Так что спасайся кто может.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#8 написал: Летяга
Сегодня, 21:24
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (6436|-1)
Публикаций: 83
Комментариев: 5 349
Цитата: Баба Клава
Так что спасайся кто может.

У Макарыча выходные (наверное). А к понедельнику всё допьют и протрезвеют crazy
Зарегистрирован: 3.08.2014
             
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 21:40
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Онлайн
Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 747
Отличное продолжение))) коза-лиса как наполовину лиса все-таки могла быть и похитрее, а она как натуральная коза) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
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