Как Леший самогон пил. Басня

Как Леший самогон пил. БасняНаш Леший брагу раз варил,
Да так, что смрадный дым валил!
В тот раз взорвался аппарат.
Стоял великий русский мат!
В печали, зУбьями скрипя,
Ушли все гости, матеря
И Лешего, и аппарат,
Друг-друга. В общем - всё подряд.
Но наш герой не лыком шит!
Он за грибами вновь спешит.
И травы собирает он,
Весь в предвкушенье погружён.
Недолго Леший горевал.
И новый аппарат собрал!
Добавил новых лопастей,
Ещё прибавил мощностей.
(На всякий случай, чтоб его,
Как в прошлый раз, не разнесло).
Детальки новые блестят.
Ну словом, чудо-аппарат!
Включил. Потёр ладони рук.
И слышит в дверь тревожный стук.
- Кого там Черти принесли?!
Вы кто? И как меня нашли?
И Леший взял большой ухват.
- Кто там стучал? Ау-у! Ребят...
- Я почтальонша-егоза.
Полулиса, полукоза.
Письмо несу от Упырей.
А-ну, впусти меня скорей!
- Нет, ты родная, не серчай,
Но не получишь ты на чай.
Письмо оставь ты на крыльце.
И вспомню я о письмеце,
Как только завершу дела.
Ты что стоишь? А-ну, пошла!
Лиса-коза сказала:
- Жмот!
Пенёк ты старый и урод!
Письмо подсунула под дверь.
Ушла. (Вот гордый чудо-зверь)!
А Леший стал письмо читать,
Травою трубку набивать,
Да и хлебать волшебный чай.
(Шустёр старик, ты так и знай).
Читает: "Пишет атаман
Всех Упырей лихой буян.
Прознал я, брагу варишь сам.
Мы будем в гости к двум часам.
С собой вкусняшек привезём.
И славно браги мы попьём!".
- Вот хитрый жук! Вот наглый гад!
- Ругался Леший невпопад.
- Хотя вкусняшек привезёт.
Ну, ладно. Время уж идёт!
И начал варево мутить
И с заклинаньями чудить.
Старался в думы погружён.
И вышел крепкий самогон.
А тут и банда Упырей
Уж появилась у дверей.
Ввалились в хату всей толпой.
- Сегодня День рожденья мой! -
Сказал довольный атаман.
- Эх, буду я сегодня пьян!
Вкусняшки будут с нами пить.
Прекрасней дам не может быть!
Так ведьмы эти хороши!
Бери любую для души.
Заулыбался Леший-дед,
Как будто сбросил сотню лет.
Ответил:
- Вот сейчас гульнём.
Ну, с Днюхой! Налетайте, пьём!
За атамана первый тост.
Чтоб что мечтал ты - всё сбылось!
И первой стопку заглотив,
Вторую тут же пропустив,
(За милых и прекрасных дам)
Сказал им Леший:
- Как он вам?
Хороший вышел самогон?
Иль я добавить что должОн?
Душевно атаман сказал:
- Вкуснее пойла не пивал!
Кровь он невиданно бодрит!
И возбуждает аппетит.
И вкусов сразу много в нём.
И запах - круть. Ну, дальше пьём!
И тосты новые пошли:
- Потери чтоб мы все нашли.
- Здоровья всем и навсегда!
- Чтоб вся была вкусна еда.
- Чтоб деньги сами в руки шли!
- Чтоб все мы всё всегда смогли!
- Вкусняшки, эй! Давай стриптиз!
Ну, Леший, шире улыбнись.
Я селфи сделаю с тобой.
Ты лучший друг отныне мой! -
Вопил довольный атаман.
И тут же - снова за стакан.
А ведьмы пьяные толпой
Канкан танцуют заводной!
И крикнул Леший, здоровяк:
- Красавицы, давай медляк!
Все с ними стали танцевать,
Одежды плавно с них снимать...
Ну, в общем, веселились все.
Забыли о Лисе-козе.
А эта бестия стоит,
Под дверью, в щёлочку глядит.
- Неблагодарное жмотьё!
Не заплатили, ё-моё!
И веселятся без меня.
Ну, отомщу вам, гады, я!
Бормочет. Достаёт айфон,
Снимает их со всех сторон.
В газету местную бежит.
Главреду-Чуду говорит:
Смотри, устроили бардак!
Пьют самогон, улётный смак.
И не позвал, подлец, тебя
Наш Леший! Разве не свинья?!
Отмашку Чудо-Юдо дал.
И напечатали: Скандал!
Мещанский, низменный разврат!
Во всём повинен Леший, гад.
Газету разослали всем.
- Ну, будет Лешему проблем!
- Ан нет! Пошло наоборот.
С тех пор толпа клиентов прёт.
Так бизнес Лешего растёт!
В лесу бухающий народ.
Лиса-коза от этих дел
В психушке. (Нервам есть предел)!
Главред на это наплевал.
И сам конкретно забухал!
Мораль: Коль хочешь отомстить,
Не стоит глупости творить.
Позорить не пытайся тех,
Кому бухло - сплошной успех!
Иль выйдет всё наоборот:
Ты - в дурке, их же бизнес прёт.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 15:00
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 15:00 by ЭвиллсПросмотров: 294Комментарии: 9
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