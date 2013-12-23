Ну приснится же такое!!!

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

AZO Просмотров: 89 Комментарии: 3 +4 Вчера, 21:09 by

Снится, что мы с женой находимся дома, и я собираюсь на работу, как вдруг раздается звонок в дверь. Пока я одевался, жена впускает пришедших, это была семья, по всей видимости: муж, жена с сыном и бабушка с дедушкой. Проходят в квартиру и несколько возмущаются по неизвестному поводу, хотя с собой они принесли угощение – большой шоколадный торт.Вот, значит, я переодеваюсь в комнате (собираюсь на работу и вообще не вдупляю почему они пришли, но по сюжету они знакомы мне), а гости располагаются в квартире. И вот, значит, заходит ко мне жена и рассказывает, что ей поведал старший из гостей (дедушка). Оказывается, ему не нравится, что мы с женой являемся потомками «черных существ» (во как!!!), и все это не должно так продолжаться. Так же он нарисовал на листке историю проникновения этих черных существ сюда в наш мир. На листе изображались черные и белые существа, и как черные вселялись в белых и потом управляли ими, и вот, этот факт как раз не давал покоя нашим гостям.Жена мне рассказывает про это и склоняется на их сторону, что она вроде как тоже за белых существ. А я в это время вспоминаю, что действительно, знаю этих существ, что они примитивные и ведут образ жизни подобно животным. И вот мы «черные» когда вселились в «белых» и теперь живем в их телах, и даже вспомнил процесс проникновения в тело, и как происходит «вживление» и как идет борьба с организмом внутри, чтобы встроиться во всю систему организма и жить внутри.И по традиции жанра, будильник прозвенел на самом интересном месте, пришлось вставать и действительно собираться на работу.Вот такой интересный сон на утро в пятницу

Ключевые слова: Сон гости жена авторская история

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