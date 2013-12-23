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Сны

Ну приснится же такое!!!

Снится, что мы с женой находимся дома, и я собираюсь на работу, как вдруг раздается звонок в дверь. Пока я одевался, жена впускает пришедших, это была семья, по всей видимости: муж, жена с сыном и бабушка с дедушкой. Проходят в квартиру и несколько возмущаются по неизвестному поводу, хотя с собой они принесли угощение – большой шоколадный торт.

Вот, значит, я переодеваюсь в комнате (собираюсь на работу и вообще не вдупляю почему они пришли, но по сюжету они знакомы мне), а гости располагаются в квартире. И вот, значит, заходит ко мне жена и рассказывает, что ей поведал старший из гостей (дедушка). Оказывается, ему не нравится, что мы с женой являемся потомками «черных существ» (во как!!!), и все это не должно так продолжаться. Так же он нарисовал на листке историю проникновения этих черных существ сюда в наш мир. На листе изображались черные и белые существа, и как черные вселялись в белых и потом управляли ими, и вот, этот факт как раз не давал покоя нашим гостям.

Жена мне рассказывает про это и склоняется на их сторону, что она вроде как тоже за белых существ. А я в это время вспоминаю, что действительно, знаю этих существ, что они примитивные и ведут образ жизни подобно животным. И вот мы «черные» когда вселились в «белых» и теперь живем в их телах, и даже вспомнил процесс проникновения в тело, и как происходит «вживление» и как идет борьба с организмом внутри, чтобы встроиться во всю систему организма и жить внутри.
И по традиции жанра, будильник прозвенел на самом интересном месте, пришлось вставать и действительно собираться на работу.
Вот такой интересный сон на утро в пятницу smile


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:09
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:09 by AZOПросмотров: 89Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Сон гости жена авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:38
0
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Может в следующую ночь новая серия?)
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#2 написал: Tigger power
Вчера, 23:51
0
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Как фильмец фантастический посмотрел, люблю такие сны. Причем там все действительно знаешь до мелочей, все обосновано и доказательно +
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#3 написал: William
Сегодня, 10:33
0
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Комментариев: 27
Перед сном страшные истории читали?
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