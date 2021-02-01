Вселенные - это компьютерные программы

swandance Просмотров: 20 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:47 by

Вселенных много, а миров в них ещё больше, в том числе населенных разумными существами.Тот, кого мы называем Богом - это первое существо, которое появилось в пространстве. А вслед за пространством появилось и время, потому, что без пространства нет времени, так как нет движения молекул, звезд, планет, автомобилей, людей, смены времен года. Есть потусторонние миры - астрал, ментал. Есть материальные миры - планета Земля, например. Есть гипотеза, что над Богом - Создателем так же есть более развитые существа и более крупные образования, чем вселенные в космосе. И каждое существо постепенно идет вверх: сначала камень, затем растение, потом животное, человек, дух, ангел или демон, полубог, бог, бог-демиург, и так далее. Как сказано в библии: "вначале было слово, и слово было Бог".То есть, всё мироздание - это компьютерная программа, написанная на самом древнем языке из всех существующих. И поскольку этот язык был гораздо сложнее и могущественнее современных языков, слова, сказанные на нем, сразу материализовывались. А может быть, материализовывались даже мысли, если было достаточно энергии. Как я понимаю, миры (планеты, звезды, черные дыры)в материальных вселенных можно творить из потусторонней вселенной (из астрала), которая вечна и бесконечна. Она, возможно, наполнена темной материей и энергией (или эфиром). Наша материальная вселенная (космос) постоянно расширяется, по аналогии с местом в электронной почте гугла - всё больше и больше. Без энергии любое существо погибает, поэтому духи и души людей тоже не вечны (им нужна постоянная подпитка). Бог - не исключение, ему тоже периодически нужна новая энергия и информация, которую он и получает от людей после их жизни на Земле или в других мирах. Часть этой энергии и информации остается у людей, а часть уходит богам и Богу - Создателю. При переходе из потусторонней вселенной в одну из материальных вселенных и обратно память часто стирается или блокируется со временем.Наша материальная вселенная - это одна большая голограмма, как рабочий стол операционной системы Windows у вас на компьютере. Вас можно переместить в другую папку (параллельный мир или место жительства), удалить (стереть душу и дух), переименовать (сменить имя), включить, отключить, и так далее. В четвертой части фильма Матрица можно видеть, как Нео идет по улице, асфальтовое покрытие которой, и стены всех зданий - это просто буквы, из которых складываются слова (программный код в компьютере) - это доступно тем, кто видит ауру городов. Города состоят из зданий (транзисторов, резисторов, трансформаторов, конденсаторов), улиц (луженых дорожек на микросхемах), автомобилей(атомов), людей(электронов). Потусторонняя вселенная - это четырехмерный и более мир.Материальная – трехмерный (плюс ещё время). Но люди создают свои собственные миры, например, компьютерные игры на двумерном экране компьютера. И персонажи этих компьютерных игр никогда и не догадаются, что они, просто модели в чьем-то компьютере (как в фильме Тринадцатый Этаж).

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