Клад под углом конюшни

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:06

Сделано_в_СССР Просмотров: 36 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:06 by

История моя, может, и не мистическая, но весьма странная. Связана она с одним сном.Живу я в Краснодаре. Лет десять назад моя мама разменяла свою большую квартиру, чтобы выделить брату жильё. Сама она переселилась в однушку в старой кирпичной пятиэтажке, что находится в районе известной в городе Чистяковской рощи, места отдыха горожан. Иногда я приезжаю к ней в гости. И там мне впервые приснился этот сон: будто мужчина в длинном и грубом плаще, из-под которого виднелись потрёпанные кирзовые сапоги, ведёт меня куда-то в полутьме меж высоких деревьев. Останавливается у угла приземистого здания и говорит: «Клад зарыт здесь, у конюшни». Лица его я не вижу, слышу лишь голос – настойчивый и чёткий.«У какой конюшни?» – с этими словами я проснулась. Мне казалось, что всё это происходило наяву. И сон почему-то запомнился. И почему-то я точно знала, что клад – это чугунный горшок с золотыми монетами. Потом мне этот сон ещё не раз снился. Но по-разному. То я слышала только слова про клад. То сон начинался уже у угла строения, а потом раздавались слова о конюшне и кладе. То я бежала вслед за мужчиной в плаще, но мы никуда не добегали, поскольку я просыпалась.Этот свой повторяющийся сон я рассказала и родне, и знакомым. Все отнеслись к нему с интересом. Говорили: «Ещё б знать, где эта конюшня?» «И что дальше?» – спрашивала я. – «Искать клад?» «Ну да! – соглашались они. – Неплохо б было покопать с угла». «С которого из четырёх?» – ехидничала я. «Со всех!» – заявила дочь Василиса.А недавно я нашла эту конюшню.Как-то выйдя из подъезда маминого дома, я разговорилась с пожилой соседкой, выгуливающей свою собачку. Она поделилась новостью:– Нас сносить хотят. Будут на этом месте высотку строить.– Дома старые, хорошо бы! – сказала я. – Только здесь же центр, а квартиры, наверняка, на окраине дадут.– А я не согласна! Здесь я родилась, здесь и помереть хочу. Твоя мама тут недавно живёт, вы не знаете. А раньше здесь бараки заводские стояли. И конюшня. Я маленькой была, но помню, как мы в них мыкались. Когда бараки снесли, и мы в этих домах квартиры получили – на седьмом небе от счастья были. Они нам казались дворцами. Я тогда…– Какая конюшня? – воскликнула я, перебив её. – Не может быть! Здесь?Соседка посмотрела на меня, как на сумасшедшую.– Обыкновенная конюшня. Почему – не может. Это сейчас машин много. А раньше больше конные подводы грузы развозили – дрова там, уголь, продукты. Особенно, если не много или частникам. Здесь у них основная база была – конюшня, амбары, сенники. Мой дед…– И здесь здание конюшни стояло? – снова перебила я её. – Вы уверены?Соседка меня наверняка посчитала меня весьма невоспитанной особой. Но я не могла сдержать своего удивления, наверное, казавшегося ей весьма странным.– Уверена! – возмутилась она. – Я ж её своими глазами видела!– Правда? – умилилась я. – А где она стояла? Покажите!– Я уже и не помню, – сказала она, недовольно меня оглядев. – Тут ведь раньше окраина города была – овраги, буераки. Кажется, вон там стояла, где сейчас девятиэтажка. Или чуть дальше. Давно ведь дело было, поменялось всё тут. А тебе на что?– Интересно, – пролепетала я взволнованно. – Я лошадей люблю.– А чо их любить? – отмахнулась соседка. – Отлюбили уже. Сейчас они никому не нужны! – И вовсе утратила ко мне интерес. – Ну ладно, мне уж пора. Скоро сериал начнётся. Дружок, Дружок, пошли домой!Новость, что здесь рядом была конюшня, возле которой, возможно, зарыт клад, несказанно поразила меня. Сон обретал черты реальности. Я тут же рассказала об этом событии родне и друзьям…Что дальше? Да ничего. Не искать же в самом деле вместе с роднёй этот клад под девятиэтажкой? Ещё за террористов примут, в полицию сдадут. А я им сон свой расскажу. То-то хохма будет! Да и даже если клад на самом деле там, найти его практически невозможно – асфальт везде. И если с угла копать, то с какого?С того времени сон о кладе мне больше не снится.Удивительно, конечно, что сон в каких-то моментах подтвердился. И конюшня нашлась, и место оказалось рядом – только высокие деревья миновать. У нас во дворе именно такие – мощные и развесистые грецкие орехи. И даже объяснилось, почему на мужчине был грубый плащ и кирзовые сапоги. Такие вполне подошли бы конюху или возчику. Который, возможно, когда-то и зарыл тот клад с золотом. Но почему он снился именно мне? И зачем показывал тот угол конюшни? Странно всё это.А может, это лишь совпадение?Автор - Инна.

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