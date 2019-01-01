Путешествия в осознанных снах

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:35

Причина: Стилистика автора сохранена.

mehstik Просмотров: 57 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 12:35 by

С детства я был очень заинтересован всякими мистическими передачами в СМИ и тоже мечтал прикоснуться к чему-то сверхъестественному, в том числе и попробовать астральные путешествия или, как их можно ещё назвать, осознанные сновидения. И вот, уже в подростковом возрасте, на летних каникулах мне было нечем заняться и, вооружившись Интернетом, я решил попробовать выйти за пределы своего физического тела. Через полтора года практики у меня накопилось немало историй, связанных с моими астральными путешествиями.Я проснулся ночью. Всё домочадцы ещё спали. Я вспомнил о своих планах и начал по инструкции осуществлять манипуляции, чтобы выйти из своего тела и через несколько попыток я начал чувствовать, что взлетаю. Это было очень необычно. В теле чувствовалась лёгкость. Вдруг я понял, что стою посреди комнаты, за окном которой был день. Я осмотрелся. Вся комната была заставлена каким-то хламом. Я обошёл всю квартиру и увидел там такой же бардак. Кроме меня в квартире была мама. Причём она не спала и ходила по квартире. Когда я пытался сфокусировать на чём-то зрение, то видел всё как бы в увеличении, например, чётко и ярко проступали ворсинки и пылинки на ковре. На ощупь всё было таким же плотным, так же чувствовались тепло и холод, как в реальности.В то время как я ходил по квартире, я чувствовал своё спящее тело, которое лежало в это время на диване, хотя видно мне его не было. Чувствовал, как оно медленно дышит, и не спеша бьётся сердце.Ещё немного послонявшись по квартире, я подумал, что можно было бы выйти на улицу, но от мысли о том, что могу столкнуться там с чем-то неизвестным, решил этого не делать... Вскоре я проснулся.Как-то в осознанном сне я решил провести эксперимент и посмотреть, что будет, если я ампутирую себе одну руку. Я сломал кость чуть ниже кисти, нашёл острый предмет, вроде ножа, и немного надрезал себе руку в месте перелома. Интересно то, что крови из раны не было... И тут я засомневался в правильности своих действий и решил не продолжать эксперимент.Вскоре я проснулся и почувствовал, что на месте перелома у меня довольно ощутимо болела рука, хотя никаких видимых следов повреждения не было. Боль в руке прошла только через несколько дней.Как-то раз просыпаюсь я утром, продираю глаза, осматриваюсь. Вижу, мама куда-то собирается. Я её спросил: "Куда ты?" Она ответила, что собирается уйти по делам. Я перевернулся на другой бок и снова заснул. Через какое-то время опять просыпаюсь и вижу, что за окном ещё даже не рассвело, было примерно 5 утра. Всё магазины и другие учреждения в это время закрыты. Смотрю, а мама спит на соседнем диване и никуда идти не собирается. Тут я подумал, что это был осознанный сон, и я видел то, чего в реальности не происходило. Но во время моего "пробуждения" я даже не понял, что это сон, потому что было всё как наяву.Утром я спросил у мамы, ходила ли она куда-то, но она сказала, что спала.К вопросу о всяких мистических историях и видениях... Такие сны, по-моему мнению, могут объяснить некоторые мистические видения. Порой осознанный сон и реальность почти невозможно отличить, потому что в них происходит всё, как в реальности.Однажды я осознал себя во сне, чему очень обрадовался. Так как я до этого начитался обо всяких экспериментах в осознанных снах, мне захотелось повторить. Вспомнил эксперимент с зеркалом, в котором говорится, что в осознанном сне люди видят своё изменённое отражение, и решил посмотреть какое отражение будет у меня.Я подошёл к зеркалу и увидел своё отражение. Всё было точно так же кроме одной детали. Кожа на голове была как будто стянута на затылке, и моё лицо было растянуто. Тогда мне это напомнило Фантомаса.Далее я вспомнил, что ещё в осознанных снах можно дышать под водой. Точнее дышать водой. Я зашёл в ванную комнату, ванна уже была наполнена водой. Я лёг в неё. Было страшно, но всё-таки я погрузил голову под воду и обнаружил, что действительно я дышу водой и не задыхаюсь.Полежав так некоторое время, я вспомнил самое классное, что можно попробовать в осознанном сне - полёт. Тут же я вылетел из воды и стал летать по квартире. При этом моё тело приняло форму шара. Этим небольшим шариком я довольно быстро носился туда-сюда по квартире. Мне было очень весело, нравилось ощущение полёта.Вскоре я проснулся.На всякий случай хочу сказать, что это одна сторона медали. Да, в осознанных снах можно очень много всего интересного сделать, увидеть, побывать в каких угодно местах, повидать знакомых людей и, конечно же, полетать высоко в небе, но было и много пугающего опыта, о котором читайте далее.Когда меня начинало выталкивать из осознанного сна, я пытался там удержаться. Делал специальные техники закрепления. И, как я понимаю, моему подсознанию или же какой-то другой силе не нравилось моё чрезмерное присутствие во сне в осознанном виде, и, чтобы помочь мне проснуться, эта сила начинала внушать мне вещи, которые вызывают страх. В моём случае это были бездомные дворовые собаки. Они появлялись из ниоткуда, начинали рычать и бросаться на меня, как бы выгоняя из сна. Я автоматически просыпался.Не менее часто мне приходилось встречаться с оборотнями. Нет, это не те оборотни, что встречаются в фильмах или играх. С волками они тоже не имели ничего общего. Это были некие существа, которые выглядели, как самые близкие и дорогие мне люди. Когда они появлялись в моих снах, они что-нибудь просили, притворяясь моими родными или друзьями, но я почти всегда сразу понимал, что эти существа не те, за кого себя выдают. Сначала они пытались что-нибудь выпросить, например, впустить их в дом или что-нибудь рассказать. Но, так как я понимал, что это самозванцы, я всегда им отказывал и после этого они или убегали, или проявляли агрессию. При этом у них могли меняться голос и внешность, но это было редко.Появление оборотней в осознанных снах было довольно частым и пугающим, потому что когда лучший друг начинает ломиться в дом, при этот что-то рыча звериным голосом, это, мягко говоря, не очень-то приятно, при том, что я понимал, что под его лицом скрывается кто-то другой.Эти две истории относятся к самым часты случаям из моей практики. И напоследок, несколько не столь частых случаев.Один раз был случай. Я уснул, осознал себя во сне и у меня было полное ощущение, что я прожил там несколько недель. Я понимал, что я во сне, но никак не мог проснуться. При этом я имел полную свободу действий: мог гулять по улицам, ходить в гости. В целом, мир был таким же, как в реальности. Только прохожие на улицах казались какими-то странными, но в чём заключалось их странность, я тогда не понял. А сейчас уже трудно об этом судить, так как подробностей я уже не помню. Было очень не по себе из-за того, что я не мог проснуться. Благо, в реальности прошла только одна ночь, а не несколько недель. Было бы очень неприятно выпасть из жизни на такое долгое время.Встречал в осознанных снах я и страшных существа. В одном из снов я очутился в какой-то пещере и начал искать из неё выход. Через некоторое время я наткнулся на несколько человек. Я подошёл к ним и спросил: "Как отсюда выйти?" Один из них показал мне за угол. Я выглянул из-за него и увидел высокое существо, одетое в синий старинный балахон с капюшоном, под которым не было видно лица. За этим неизвестным находился выход. В этот момент к этому существу подходил некий человек. Оно протянуло костлявую руку, обтянутую кожей трупного синего оттенка, в сторону этого человека, и из руки начал исходить свет. Через пару секунд человек задрожал и схватился за голову. После чего он весь сник и, словно под гипнозом, стал медленно удаляться. Я понял, что свет оказывал зомбирующее действие.Я подумал, что надо как-то пробраться к выходу. Но пройти незамеченным мимо этого существа мне бы не удалось. Я решил действовать. Выйдя из своего укрытия, я тут же попал в поле зрения этого существа. Он начал меня облучать тем же светом. Сначала мне подурнело, но потом я собрался с мыслями и решил осуществить свой план: использовать его же оружие против него. Мне удалось создать такой же свет, только гораздо мощнее и облучить его. Существо тут же охватила дрожь, и оно упало, схватившись за голову. Я тут же вышел из пещеры и... проснулся.В последнем, на данный момент, из осознанных снов я возвращался домой. После того как я зашёл в свой подъезд, у меня возникло чувство, что за мной гонится что-то страшное. Я хотел скрыться в своей квартире, но забежав на лестничную площадку, я увидел, что все двери на ней были похожи на мою, только номера были чужие. По ним я понял, что моя квартира должна находиться на соседнем этаже. Я выбежал на лестницу, спустился на этаж ниже и начал искать свою дверь. Все двери опять были такие же, как моя, но номера на них были уже 4-хзначные. Тут, как в фильме ужасов, начал гаснуть свет. Постепенно тьма надвигалась на меня... И тут я решил использовать технику перемещения. Из всей этой сгущающейся темноты мне захотелось оказаться в каком-нибудь солнечном месте. Первое, что пришло мне на ум это пляж. Я подумал о нём, открыл первую попавшуюся дверь и зашёл в неё. Я оказался посреди большого зала, похожего на холл отеля, а за стеклянными окнами я увидел пляж и море. Я направился туда и... вскоре проснулся.Были и другие страшные осознанные сны, но я написал те, что более запечатлелись в моей памяти.P.S. Недавно узнал, что многие люди имеют отрицательный опыт в практике осознанных сновидений. Пишут жуткие вещи, жалуются на серьёзные расстройства психики. Поэтому не советую пробовать. Просто решил поделиться своим опытом.

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