Замыслы высших сил

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:48

Причина: Изменён раздел.

Alena A Просмотров: 8 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:48 by

Мне часто снятся вещие сны или из ниоткуда приходят видения о будущем. Эти сны предупреждают об опасности или грядущих трудностях, помогают сделать правильный выбор или подсказывают, что ситуация разрешится самым невероятным для меня образом.Прошу прощения за длинный текст, но разделять на несколько частей не стала.Эта история произошла 5 лет назад. Мне очень неприятно вспоминать об этом, но все же...У меня был партер по бизнесу - Дмитрий. Порядочный, достойный, обаятельный человек. Весь такой положительный. Всё к нему относились с уважением. Ну работали потихоньку. Миллионами не ворочали, но на жизнь хватало.И вот снится мне сон, что я привела его в какой-то городок. И рассказываю ему истории из детства, показываю здания, связанные с моей жизнью. Это место для меня не знакомо в реале. Но почему-то очень часто снится. И там, во сне, я была как дома. Все такое родное и милое сердцу! И вот заходим мы в магазин, он примеряет туфли и идёт к выходу. Я говорю, подожди, мол, оплатить же нужно. Поворачиваются все охранники. Он развернулся обратно и говорит: "Ты что, я же просто пройтись, примерить". Дальше начинает копошиться в коробках и, в итоге, туфли украл и убежал, оставив меня в магазине. На меня смотрят все охранники, собираются люди. Я чувствую себя воровкой, начинаю что-то доказывать, оправдываться. Мне очень стыдно, ведь я была с ним, и это я его сюда привела! Люди смотрят на меня, а я готова сквозь землю провалиться, ведь меня все знают. Репутация испорчена. Но я же не виновата! Какое-то отчаяние. Меня расспросил мужчина в форме, отпустил, и я проснулась в разбитом состоянии.Какой странный сон. Смешно, какие-то туфли! Дмитрий не может такого сделать, опуститься до такой мелочи. И из-за этого рухнул весь мой мир! Но по опыту знаю, что такие сны мне просто так не снятся. Я рассказала этот сон своему партнёру вроде как в шутку, смеясь. И при разговоре почувствовала в его голосе слабое волнение. Зашла в сонник и прочитала, что "обувь" означает материальные блага.И тут-то я начинаю внимательно наблюдать и сопоставлять события и понимаю, что этот человек что-то от меня скрывает. Я пытаюсь дозвониться общим знакомым - Артему и Олегу (у них с Дмитрием затевалось какое-то дело). Поговорить ни с кем не удаётся. Задаю ему вопросы, на все отвечает уверенно, но есть кое-какие несостыковочки. И, нужно добавить, что у нас намечался хороший контракт - два договора на общую сумму 2 млн. Переговоры с клиентами вёл Дмитрий. И очень тонко и изящно он пытался подвести меня к тому, чтобы заключить договор на частное лицо - т.е. чтобы подписала его я. Но после этого сна я стала пересматривать все дела и проверять документы.После того, как я ознакомилась с договором, я положила ручку и сказала, что не подпишу это. Прибыль была хорошая и предложение заманчивое, но - сумасшедшая неустойка за срыв сроков. Твои подрядчики накосячат, а я за это отвечать буду. Позже я поняла, что он получил бы аванс и скрылся, и дело даже до подрядчиков не дошло бы.Он, видимо, стал понимать, что я о чем-то догадываюсь. Но доказательств у меня никаких нет. В этот период в офисе происходит кража. Вынесли всю технику. Через несколько дней пропал мой телефон. Потом он перестаёт появляться в офисе. Не отвечает на звонки. Ко мне приходит арендодатель и говорит, что аренда не оплачена. Как? Я же дала деньги Дмитрию, он сказал, что оплатил. (Мы обычно оплачивали наличными, а позже нам приносили акты, проблем никогда не было).Проходит ещё несколько дней. Я подъезжаю в офис к Артему, который ещё вчера не поднимал трубку. И тут он меня сам набирает и просит встретиться. Когда я зашла, Артём рассказал, что сегодня должна была прийти машина с товаром. Но ни машины, ни денег, ни Дмитрия нет. Не буду рассказывать все подробности, но суть в том, что Дмитрий кинул Олега на 15000 долларов и исчез. С квартиры он съехал за несколько часов. Потом я узнаю, что многих наших клиентов он так же обманул - собрал с них деньги за работы и услуги без моего ведома и пропал.Самое страшное в этом было то, что люди могли подумать, что мы с ним в одной упряжке. Кому-то объяснишь, кто-то не поймёт, кто-то сам виноват. В общем, мне пришлось свернуть деятельность. Я очень сильно переживала. 3 месяца я почти не выходила из дома и не могла ничего делать. Как мне было стыдно - не описать словами.Через неделю-две после того, как Дмитрий пропал, мне опять снится сон. Я беременна. Рожаю. Мы ждём бабку-поветуху в каком-то странном слабо освещенном доме, большом, но с довольно бедной по нынешнем меркам обстановкой: деревянный, но добротный стол, алюминиевые ведра, железная кровать, кресло, какая-то женщина с тряпочкой и тазиком с водой надо мной носится... Но она все не приходит. И тут я подхожу к картине, которая висит на стене, на ней портрет бабушки в темном платке. Её-то мы и ждём! Изображено лицо и плечи как будто в режиме 3D. И тут эта бабушка мне говорит: "Подожди, ещё рано, через три месяца только. Сына Вячеславом назови".Папа сказал, что это была моя прабабушка Феня. Она, кстати, при жизни ведуньей была - людей лечила, травки собирала. Я поняла только одно - что-то изменится через три месяца. Но при чем тут сын, да еще и Вячеслав. Опять обратилась к соннику. Варианта два - либо появится человек с таким именем, который сыграет значительную роль в моей жизни, либо предки подсказывают, как назвать будущего ребёнка. Странно, ведь я не была беременна и детей заводить не собираюсь, у меня даже молодого человека нет...Еще через небольшой промежуток времени сижу в гостиной на диване в состоянии амебы и думаю: "Господи, когда же это все закончится, что же мне делать?“ И тут вижу такую картину внутренним зрением: Богородица, возвышаясь над землёй, вся в золотом свете, вокруг все зеленое, птички, цветочки. В общем, говорит: "Подожди, все наладится, когда травка позеленеет".Ещё через месяц опять снится сон. Прихожу я в свой бывший офис. Перед входом ко мне кто-то подбегает и говорит: "Не ходи туда, там менты, и они украинцы!" Я смеюсь и отвечаю: "Это же наши друзья". Затем захожу в один из кабинетов. Обстановка почему-то другая, столы по-другому стоят. В кабинете два полицейских, один очень высокий, другой светлый, невысокого роста. Сначала на меня пытаются давить, задают вопросы, я что-то доказываю. В следующую секунду мы уже сидим, пьём кофе, смеемся, шутим и душевно общаемся. Затем я выхожу с высоким полицейским, мы садимся в большую белую машину и уезжаем.Через 3 недели, в конце апреля, я прихожу домой, и мама испуганно сообщает, что ко мне приезжали из полиции. Я спросила, представились ли они. Она ответила, что да, только не запомнила. Фамилия, говорит была такая... украинская. Телефон оставил, просил позвонить. Я, немного подумав, набираю номер. Меня просят приехать в отдел, чтобы опросить. Один из клиентов написал заявление по факту мошенничества. Мама просит не ходить, но я её заверила, что все в порядке, беспокоиться не о чем.Собрав последние силы и решив, что помирать нужно красивой, я привела себя в порядок после долгой апатии и направилась в полицию. Меня опрашивал светленький коренастый парень. Я спокойно отвечала на вопросы. Показала договор, полностью исполненный. Затем поднялся второй, находившийся в кабинете полицейский и стал задавать каверзные вопросы, пытаясь меня запутать, сбить с толку и взять своим внушительный видом (под 2 метра ростом). Понимая, что сейчас он меня окончательно запутает, и, разозлившись, что этот бугай морально пытается давить на слабую хрупкую девушку, я решила применить запрещенный приём - обаяние и улыбку. Пошутила что-то про кофе (в заявлении это фигурировало). Сказала, что могу им тоже приготовить. Грозный полицейский растаял, тоже стал шутить - говорит, мол, признайся, тебе много не дадут, у тебя ребёнок малолетний... И попросил налить кофе. На удивление, я быстро сориентировалась, где чайник и кружки, как будто была уже здесь.Наливая кофе, оглянулась и поняла, что обстановка в кабинете такая же, как во сне! И тут невысокий говорит: “ВЯЧЕСЛАВ Васильевич, так что делать будем?“ - "Леха, пиши отказной, он же не ей деньги давал. И подпись во втором договоре не её. И вообще, пусть в суд подает. Это гражданское дело". Дальше мы сидели, пили кофе, разговаривали, я ещё раз объяснила ситуацию.Когда я собралась уезжать, Вячеслав предложил меня отвезти домой. Я вежливо отказалась. Он извинился, что задержали меня допоздна, транспорт уже плохо ходит и т.д. Я стала выходить - он за мной, и вообще, ему по пути. В общем, на десятый раз я поняла, что проще согласиться, чем отделаться. На улице он указал на белый (что уже не удивительно) внедорожник. Сев в машину, я ощутила невероятное спокойствие, хотя обычно чувствую себя напряжённо с малознакомыми мужчинами. Такое облегчение наступило, и ощущение, что это какая-то поворотная точка в моей жизни, и с этого момента все будет хорошо! Пока ехали, я спросила, как фамилия у Алексея. В общем, были они Бойко и Приходько.Мы продолжали общаться со Славиком. Он был единственным человеком, который меня поддержал морально, а также помог посмотреть на ситуацию с другой стороны и не чувствовать вины перед людьми, которым я, в общем-то, ничего плохого не сделала. Я открыла фирму заново. Только теперь уже без всяких партнеров.А Дмитрий... Он очень многих людей обманул. Профессиональный мошенник с лёгкой шизофренией. После случившегося уехал из страны. Потом вернулся. Через 1,5 года случайно нашли мой телефон. Потом задержали Дмитрия, осудили за кражу телефона, который он сдал в ломбард за 2200 рублей. Я и забыла, что писала заявление, когда ещё даже не думала, что он мог до такого опуститься. Телефон мне, кстати, тоже вернули. Позже в отношении него возбудили дело за мошенничество и присвоение 15000 долларов, которые Олег изначально планировал добавить на покупку квартиры.А со Славиком мы уже пять лет вместе. И мы решили, что если у нас будет сын - назовём его Вячеславом.Вот так, потеряв свое дело и недобросовестного партнёра, я нашла свое счастье и получила хороший опыт. И я очень благодарна высшим силам, которые уберегли меня от ещё больших ошибок и дали поддержку, не позволив мне впасть в отчаяние. Теперь я берегу свои нервы, ибо знаю, что все, что ни делается - все к лучшему, а замыслы высших сил могут сильно отличаться от наших планов.

Ключевые слова: Высшие силы полиция мошенник кража фирма авторская история

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