Почему я вижу вещие сны?

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:18

Nik_dk Просмотров: 23 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:18 by

Много писала, и в этот раз напишу про вещие сны. Я часто замечала, что перед каким-то событием мне снится сон, я вижу ну чуть зашифровано, получится у меня то или иное.На свидание много раз ходила, и мне снился сон, получится у меня встретиться с человеком или нет, обычно, если мне перед встречей ничего не снится, значит и встречи не будет. Обычно мне сны снятся, когда я человека долго не вижу и не общаюсь, или общаюсь в сетях, а человека не видела в реальной жизни.Два года назад сны стали повторятся в определенное время, один раз в неделю может сон повториться, к примеру: часто снились сон, что мне гадают, сон был невнятный, я все-таки ответа не слышала, посмотрела в соннике - это мне надо выбрать. Общалась с двумя знакомыми парнями по-дружески, как молодых своих людей не видела, и тут один просит выбрать. Никого не выбрала, но сон прекратился.Много лет дружила с девочкой, тут поссорились, и я год с ней не общалась, она успела родить и выйти замуж, но весь это год она мне снилась, хотя я о ней не думала. Сначала сны были злые, потом, когда начались добрые, то мы возобновили общение, сейчас я прекратила с ней общение, и мы два года не общаемся, и что вы думаете, она мне снится, хоть я о ней не думаю.Год назад часто снился сон, что я беременна, хоть в мои планы не входила беременность, но на маленьких сроках, буквально на днях, сон повторился про беременность, но там уже большой срок - 7-8 месяцев. Снится, как будто стояла и себя через зеркало видела беременной. Хоть и девушка молодая, нет ни парня, ни детей. Когда расставалась с парнем, которого любила, перед событием видела сон, что он мне напишет.Я не знаю, как это называется, может у кого-то подобное случалось. Это дар или обычное дело? Всем же снятся сны, и они видят предстоящие события, но не каждый может расшифровать значение.Автор - Черная Пантера.

Ключевые слова: Сны предчувствия история из жизни

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