Сны о покойниках

Lotus Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:27 by

Прошлый 2017 год выдался "богатым" на смерти.У подруги от рака умерла мама в мае, буквально недели через две мне снится сон, что я нахожусь с ней в одной комнате и она со мной советуется, брать ли ей туфли, я ей говорю: "Берите те, в которых вам удобно"... Вскоре я этот сон рассказала подруге, она сквозь слезы мне рассказала историю о том, что незадолго до смерти её маме очень понравились одни туфли в магазине, они были очень удобные и прямо запали ей в душу, но у нее не хватило денег.Она пришла на следующий день в магазин, а туфель уже нет, продали. По этому поводу она очень расстроилась и рассказывала об этом своему мужу и дочке (моей подруге).И вот так во сне, она мне передала эту информацию о туфлях.У коллеги в апреле тоже умирает мама от рака, и мне снова снится сон, что она мне говорит, что она очень хочет ходить и то, что она находится недалеко от дома. Последние месяцы она была парализована и после смерти ее похоронили недалеко от дома. Лично с ней я не была знакома...Еще перед смертью бабушки подруги мне снится она и говорит, что устала жить и хочет покончить жизнь самоубийством... Через два дня она умирает в возрасте 86 лет.

Ключевые слова: Сны покойники смерть

Другие, подобные истории: