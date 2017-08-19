С того света?

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:05

Причина: Изменён раздел.

Sherry_66_89 Просмотров: 90 Комментарии: 4 +6 Вчера, 19:05 by

В сентябре 2015 года повесился мой давний друг, ему был 31 год, причиной послужила, как я понимаю, неустроенность жизни: ссоры и развод с женой, безработица, депрессия, в общем, все в кучу.Известие о произошедшем стало для меня шоком, я, конечно, сильно переживала и много думала об этом, может, на этом фоне стал он мне сниться, сны очень правдоподобные - на тему того, что он пришел ко мне в гости: посидим, поговорим, и он уходит. Жили мы в одном районе, и я часто видела его машину, и все гадала, кто же ездит на ней, знаю, что по наследству она досталась его бывшей жене, вернее - детям, но они еще несовершеннолетние и ездить на ней не могли, а есть ли права у жены - не знала, но за рулем она никогда не ездила, всегда он водил.Так вот в один из таких снов я спрашиваю его: "А кто на машине твоей ездит?" Он ответил: "Жена". И правда, через какое-то время я убедилась, что это она за рулем! Где-то в феврале этого года опять снится, звал с собой, да так настойчиво, но я не поехала. Стоим в подъезде, я его вроде провожаю, прощаемся. И он говорит: "Приду еще весной, к тебе и к ней..." Я понимаю, что "к ней" - это к жене. В ночь на седьмое апреля он мне приснился, то есть пришел весной, как и обещал. К сожалению не могу спросить у его жены, а снился ли он ей этой весной, но почти уверена, что да. Этот последний сон был, как мне кажется, прощальный, один только раз этого после этого во сне мы разговаривали по телефону, наверное, он уходит все дальше и дальше...Спасибо за внимание, пишу в первый раз, может, показаться сумбурно, не судите строго.

Ключевые слова: Друг сон жена авторская история

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