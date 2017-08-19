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Сны

С того света?

В сентябре 2015 года повесился мой давний друг, ему был 31 год, причиной послужила, как я понимаю, неустроенность жизни: ссоры и развод с женой, безработица, депрессия, в общем, все в кучу.

Известие о произошедшем стало для меня шоком, я, конечно, сильно переживала и много думала об этом, может, на этом фоне стал он мне сниться, сны очень правдоподобные - на тему того, что он пришел ко мне в гости: посидим, поговорим, и он уходит. Жили мы в одном районе, и я часто видела его машину, и все гадала, кто же ездит на ней, знаю, что по наследству она досталась его бывшей жене, вернее - детям, но они еще несовершеннолетние и ездить на ней не могли, а есть ли права у жены - не знала, но за рулем она никогда не ездила, всегда он водил.

Так вот в один из таких снов я спрашиваю его: "А кто на машине твоей ездит?" Он ответил: "Жена". И правда, через какое-то время я убедилась, что это она за рулем! Где-то в феврале этого года опять снится, звал с собой, да так настойчиво, но я не поехала. Стоим в подъезде, я его вроде провожаю, прощаемся. И он говорит: "Приду еще весной, к тебе и к ней..." Я понимаю, что "к ней" - это к жене. В ночь на седьмое апреля он мне приснился, то есть пришел весной, как и обещал. К сожалению не могу спросить у его жены, а снился ли он ей этой весной, но почти уверена, что да. Этот последний сон был, как мне кажется, прощальный, один только раз этого после этого во сне мы разговаривали по телефону, наверное, он уходит все дальше и дальше...

Спасибо за внимание, пишу в первый раз, может, показаться сумбурно, не судите строго.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:05
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 19:05 by Sherry_66_89Просмотров: 90Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Друг сон жена авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:59
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 1 701
Комментариев: 11 001
Какая чёткая привязанность духа на разговоры, не забывает напомнить о себе, что в общем то редкость конечно. А тут, как само собой разумеющееся дело. Слава богу, всё таки оставил свои попытки общения. Понимают видимо там наверху, что память о них жива, но и надоедать и пугать не стоит. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#2 написал: vampiriys
Вчера, 22:30
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (9|0)
Публикаций: 68
Комментариев: 1 741
Неплохое наследство для бывшей жены. Я б из вредности попросил похоронить меня в этой машине)
Зарегистрирован: 14.07.2012
      
#3 написал: Гюльнара
Сегодня, 08:52
0
Группа: Посетители
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Комментариев: 591
Вспомнилось, когда прочитала. У нас на работе тоже повесился один из коллег. Мы с ним не были особенно дружны, общались только в рамках работы, но вдруг он мне начал регулярно сниться. В о сне мы с ним много разговаривали, гуляли. Причем, если разговаривали - от сидел от меня через стол, если гуляли - он шел по другой стороне дороги. Я всё удивлялась - почему он мне-то снится, я ведь к нему не имею никакого отношения? Может, кто-то может ответить на этот вопрос, есть же на сайте знатоки. Снился довольно долго, почти полгода после своей смерти.
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
#4 написал: Arhip
Сегодня, 09:17
+1
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Репутация: (1130|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 989
Цитата: Гюльнара
Вспомнилось, когда прочитала. У нас на работе тоже повесился один из коллег. Мы с ним не были особенно дружны, общались только в рамках работы, но вдруг он мне начал регулярно сниться. В о сне мы с ним много разговаривали, гуляли. Причем, если разговаривали - от сидел от меня через стол, если гуляли - он шел по другой стороне дороги. Я всё удивлялась - почему он мне-то снится, я ведь к нему не имею никакого отношения? Может, кто-то может ответить на этот вопрос, есть же на сайте знатоки. Снился довольно долго, почти полгода после своей смерти.

Ну что сидел через стол или по другую сторону дороги понятно - как бы граница. А вот насчет остального. Может он при жизни что-то вам хотел сказать, но так и не сказал, а после пытался донести.
Зарегистрирован: 29.08.2017
   
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