На грани сна

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:41

Причина: Стилистика автора сохранена.

Marion Phauna Просмотров: 49 Комментарии: 0 +3 Вчера, 19:41 by

Эти два случая произошли в начале 2015 года, в родительском доме. Там нет-нет, но случается что-нибудь странное со мной. Мне тогда было 25 лет.Началось это 3-го января, хочу сразу оговориться, несмотря на праздники, накануне ничего не принимала и не курила.Происходило все ночью, точно время не помню, но около 2-3 часов. Бывает такое состояние, когда сквозь сон уже понимаешь, что начинаешь просыпаться. Вот и у меня тогда так. Смотрю сон и параллельно начинаю ощущать, что лежу на кровати на боку, а рядом с грудью как будто кто-то живой. Первая мысль что это кот, но сразу же ее откидываю, так как котейка со мной никогда не спит. А оно еще начинает двигаться. Происходило все за несколько секунд. И не исключаю, что это могли быть просто обрывки сна. Хочу открыть глаза, но не могу. Думаю: «Ну все, докатилась, сонный паралич». Прилагаю усилия и с трудом открываю глаза. Ну слава Богу – вокруг никого, я в своей комнате, можно спать дальше. Только закрываю глаза и ощущаю нечто странное. Попробую описать. Ощущения такие, что мое тело в том же положении, как я лежу, начинает двигаться в плоскости в направлении к двери. Я опять же с трудом открываю глаза, соскакиваю с кровати и бегу включать свет. Вот тут на меня уже напала паника. Вроде бы ничего страшного – но я трусишка. Хожу по комнате с включенным светом и успокаиваю себя, что это всего лишь сон.Минут через 10 вроде бы успокоилась и решила дальше лечь спать, так как утром на работу. Но как только выключила свет, страх вернулся. Залезла под одеяло и боюсь закрыть глаза, паника не отступает. Но все-таки решила попробовать уснуть. Последующий час помучилась – как только начинаю засыпать, то ногу судорогой сведет, то ощущение присутствия, то еще что-то… Психанула, включила свет и до утро спала уже с включенным светом. Странно, но при свете ничего подобного не происходило.Утром, трезво оценив ситуацию, списала все на усталость. Тяжелые дни на работе (а работа у меня тогда была очень нервная), праздничная суета, недосып – вот мозг и сыграл со мной злую шутку! А трусливость еще добавила красок.Прошло несколько дней, все забылось.7 января. Опять же ночью сквозь сон понимаю, что просыпаюсь, но не могу открыть глаза. Несколько усилий и все получается. Осмотрелась по сторонам, успокоилась и дальше легла. Только закрываю глаза, и меня опять начинает «уносить» в плоскости, только теперь уже в сторону большого зеркала на шифоньере, который стоит напротив кровати. В мыслях я понимаю, что меня как будто хотят затащить в это зеркало. Открываю глаза – лежу на месте, все тихо. Снова закрываю – и опять то же самое. Меня тянет к зеркалу. Чувствую, что в комнате есть кто-то еще. Он не агрессивен, не доброжелателен, а просто нейтральный. Но ощущение присутствия не покидало. В этом состоянии у меня появилась любопытство – а что же будет дальше? Куда меня занесет? Но проверять не стала, через несколько секунд страх взял свое и я открыла глаза.После второго раза на усталость уже списывать не стала. Пыталась найти ответ в интернете, на форумах, но четкого ответа не получила.Темой астрала никогда не интересовалась, но думаю, что связанно именно с этим. Может, по какой-то причине меня пару раз «выбросило» туда на грани сна и бодрствования. Больше таких случаев не повторялось.Интересно будет почитать комментарии, может кто-то с таким сталкивался? И заранее извиняюсь, если не совсем понятно описала свои ощущения, мне сложно это передать.Автор - Mariya.

Ключевые слова: Сон астрал страшно ночь

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