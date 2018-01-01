Полтергейст или Домовой?

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:50

Причина: Изменён раздел.

Lemonchik Просмотров: 39 Комментарии: 0 -1 Вчера, 18:49 by

Всё началось с месяца и так продолжается.Сидел около компьютера и так слушал музыкуВремя было около 22:41 Думал я что бы поделатьВключил телефон время было 23:15 И закрыл глазаВдруг у меня в зале послышался голос, открываю глаза страха у меня не было подумал послышаласьИ опять... Будто кто стоит за дверью и просто шутит надо мной. И вот думаю... Думаю, закрыл дверь на щелчок и лег дальше спать, Просыпаюсь от того что кто-то стоит около моей кровати... Подумал что это какой-то бред смотрю некого нет! Страх у меня был такой что аж волосы побелели и думаю домовой. Я сразу же успокоился смотрю на телефоне время 1:04, Выключаю свет и лег спать. Сплю наверное 30минут., Я опять услышал что-то упало,мне на верно показалось подумал я. Закрываю глаза, вдруг мне промелькнула тень и мне послышался смех и бег прекратился мне стало не по себе я лег спать. Я встал сходить попить от жажды включаю свет вижу -Разбитая кружка?! - Сказал я. Мое состояние чуть не вырубилось, Вдруг в комнате я услышал смех и бег вижу свет выключен! - Что за черт! Сказал я, Но тут я сразу же отключился от чего сам не знаю. После этого ужаса я пригласил Священника осветить квартиру на этом все закончилось. Что это было Полтерегейст или же Домовой?

Ключевые слова: Смех бег Полтерегейст домовой авторская история

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