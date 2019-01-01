Рай

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:56

Ади Просмотров: 68 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 05:56 by

Многие люди, которые пережили клиническую смерть, подробно описывают место, похожее на рай. Однажды перед сном я подумала, какой он, этот рай, вот бы одним глазком взглянуть на него при жизни. С этими мыслями я погрузилась в сон. Снится мне, что я нахожусь на смертной казни, и казнить должны меня, но мне такой расклад совершенно не по душе, и я решила сымитировать свою смерть, временно покинув тело, а когда будет подходящая возможность, вернуться. Ведь убивать мертвого никто не станет, такая логика была у меня в этом сне.Снится, что я покинула тело, обернулась, посмотрела на себя, лежащую на полу, в полной уверенности, что это лучший способ избежать настоящей смерти, и направилась вперёд.Каким образом, я уже точно не помню, но я оказалась в раю. Какая это красота, меня захлестнули эмоции, это просто не передать словами: там была высокая трава, которая имела красивые цветные переливы, цвета плавно перетекали между собой, образуя тысячу красивых оттенков, розовый плавно переходил в лиловый, голубой перетекал в бирюзовый, и вся поляна имела очень красочный вид. Мне захотелось провести рукой по траве, и эти ощущения сложно сравнить с земными, но если примерно, то это что-то мягкое, как пух, и гладкое, как шелк. Я проводила по ней руками, погружая частично свое тело, и эти ощущения были настолько приятными. Я подняла глаза к небу, оно было голубого цвета, там было светло, как будто светит солнце, но на небе солнца не было, свет был сам по себе. Я просто забыла, что есть другая жизнь, я настолько была захвачена эмоциями, это было волшебно, это было безумно красиво, но, помимо этой красоты, там ощущаешь такое спокойствие, ничего больше не тревожит, нет проблем вообще!Когда же я оторвала взгляд от этой красоты, я увидела там людей, одна женщина подошла ко мне и спросила, как я сюда попала. Я сразу считала с неё информацию, что при жизни она была полицейским, этот поток информации был очень сильным, черты её характера, мысли - всё разом потекло ко мне. Я поняла, что и меня она тоже считывает. Она поняла то, что мне здесь находиться нельзя, так как я не мертва на самом деле, и я стала отдаляться от нее.Я продвигалась дальше вперед, там был небольшой спуск к реке, у реки трава имела глубокий синий цвет, он был будто с перламутром, такой искрящий синий, безумно красиво. Я стала проходить к реке через эту траву, но трава почему-то стала меня колоть, как крапива, только не так сильно, но было ощутимо неприятно. Я очень удивилась этому, посмотрела на реку и людей возле меня, и они мне сказали, что не каждый может пересечь эту реку, у меня же было твердое намерение её переплыть, так как я не хотела возвращаться назад, я хотела уйти как можно дальше. Нырнув в эту реку, у меня будто перехватило дыхание, вода оказалась такой студеной, что интересно, ощущения все, как при жизни. Я делала уверенные гребки, воздух был такой свежий, даже сладкий от этой свежести.В этот момент я вдруг осознала, что это все на самом деле происходит, я прекрасно понимала, что сейчас я должна находиться дома в постели. Я закрыла глаза и снова открыла, картинки не меняются, я трясла головой, будто желая проснуться. В голове было четкое понимание, что это не сон, такое же, как мы понимаем реальность происходящего, находясь на работе или дома, готовя ужин для семьи. Вот даже сейчас, читая этот текст, вы понимаете, что вы не спите. Там у меня произошло то же самое, я четко поняла, что все, что сейчас происходит со мной, и есть настоящая реальность. Если сказать, что я была очень удивлена, то это ничего не сказать. От удивления у меня случился ступор на короткое время!Уверенность реальности происходящего ещё была от того, что у меня случаются осознанные сны, я в самом центре своего сна могу осознать, что это сон, и спокойно меняю все декорации, если можно так выразиться. Могу сказать себе во сне, например, хочу на море, и через пару секунд передо мной появляется пляж с белым песком и бирюзовое море; могу пожелать попробовать что-то новое из еды, новый вкус, которого нет на Земле, - и мне уже протягивают лакомство; могу отправиться в мир, которого нет на Земле, и там растут невиданные растения и другие физические законы; или оттолкнуться от самого высокого здания и полететь на городом; или летаю ранним утром на рассвете над лесами и реками. Однажды я захотела попасть в сад, где цветут только желтые цветы, такое чудесное сочетание желтого и зеленого в природе, это было красивое место, но я понимала, что это всего лишь сон.Так вот там совсем не так, как в осознанном сне.В общем, я преодолела реку и попала на другой берег, там был быт душ, если можно так выразиться, у каждой души был свой мир, как я поняла, он зависит от того, чем человек желал заниматься при жизни, у каждого было что-то свое. Я не видела там общей земли или общего пространства, все, что в том мире, плохо поддается описанию на нашем языке.Все это время, находясь там, у меня было четкое понимание, что мне там находиться нельзя и меня все равно заставят покинуть это место, а мне так хотелось подольше задержаться там, но за мной пришли двое и настойчиво попросили идти за ними, мне ничего не оставалось, как повиноваться. Они вывели меня к высоким воротам и отправили обратно. Здесь я открыла глаза дома в спальне, на часах было что-то около половины четвертого ночи. Я снова уснула, и мне снился какой-то неприметный сон.Хочу предупредить тех людей, кто практикует осознанные сны или хочет начать: здесь есть "подводные камни", если кому интересно, я напишу еще рассказ отдельно про то, как мне там четко дали понять, что это дело нужно прекращать.

Ключевые слова: Рай блаженство спокойствие цвета красота авторская история

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