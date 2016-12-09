Приглашение на тот свет

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:25

Mandy48 Просмотров: 82 Комментарии: 3 +1 Вчера, 18:25 by

Обожаю сны. Особенно те, которые оставляют за собой приятное "послевкусие". Такие сны хочется непрестанно перерабатывать в своей голове до тех пор, пока не запомнишь каждый уголок каждого эпизода в этой смонтированной мозгом волшебной картине. А когда плавно начнет угасать интерес к увиденному сну, ты, как маленький ребёнок, бросивший свою разобранную на мелкие детали игрушку, возвращаешься с мыслями в обыденную реальность. И остатки полузабывшегося сна прячешь глубоко в своё подсознание, где оно и пропадает бесследно. Но этот сон был иным. Не нёс он в себе ничего, кроме страха и намёка на смерть.Уставший после бытовых хлопот по дому, я отправился спать. Установил будильник на 5 утра и с мыслями о завтрашнем рабочем дне стал засыпать. На удивление, заснул я моментально. Обычно уставишься в потолок и пытаешься заставить глаза сомкнуться, а сознанию обрести успокоение. Но в этот раз не пришлось долго мучиться, достаточно было перевернуться на другой бок.Снится беспросветный мрак. Он заполнил всю пустоту вокруг меня. Я ощущал, как он давит на виски, сдавливает шею настолько, что трудно повернуть голову. Было тяжело дышать, будто болтаешься в плотной субстанции и пытаешься черпать из неё частицы кислорода. Слышу до боли знакомый звук - шелест металлического листа. Так как сфера моей работы связана с металлургическим производством, этот шелест я смог распознать враз. Шуршало так, что я не мог понять, с какой стороны слышится звук, словно он кружил вокруг моей головы, то приближаясь, то отдаляясь, вырисовывая форму эллипсообразного круга. Шелест плавно начал переходить в звук стука колёс поезда, сопровождающийся сильным громыханием. Передо мной остановился вагончик. Не вагон, потому как не был он пассажирским, а именно вагончик. Имел схожесть с вагончиками советского времени, те, у которых одна большая тяжёлая дверь, отодвигающаяся колёсиками. Ни локомотива, что тянул бы за собой весь состав, ни других вагончиков я не видел. Стоял только один этот, гипнотизируя мой взгляд на себе. Не видно было и рельс, на которых он примчал ко мне, видимо, их накрывал сплошной сумрачный покров. Дверь слегка откатилась, оставляя черную, как сам мрак, щель шириной с локоть. Из этой черноты показалась рука и начала медленно тянуться ко мне. Тянется, и вдруг слышу: "Поехали". Это был совершенно незнакомый голос, не знаю как, но подсознательно я знал, что голос принадлежал моему отчиму, скончавшемуся пять лет назад. У меня случился приступ такого жуткого страха, что я почувствовал, как судороги молниеносно охватили всё тело. Я понимал... Всё понимал... Но не хотел верить в происходящее и кричал: "Нет! Нет!" С каждым криком постепенно заглушался мой голос, я всё кричал, но себя не слышал. Вагончик исчез так же, как появился, и тёмная пелена стала убывать, расплываясь в той самой пустоте.Проснулся я в лёгком поту. Сердце билось чаще обычного и так сильно, что в ночной тишине его глухие толчки отдавали в область затылка. Посмотрев на время, я понял, что с того момента, как я уснул, не прошло и пяти минут. Немного успокоившись и придя в себя, я снова попытался заснуть.Прокручивая этот сон в голове, я задался вопросом. А вдруг те несчастные, чьи жизни резко оборвались, видели что-нибудь подобное? А вдруг перед своим последним вздохом человек видел своих умерших родственников, которые звали его с собой, а он под гнётом роковой участи соглашался и уходил? Что было со мной, если бы я согласился на такое тлетворное приглашение?Не хочется думать об этом, хочется выбросить этот сон из головы, просто взять и стереть с памяти одним кликом. Хочется! Но... но не получается...

Ключевые слова: Сон мрак рука вагончик авторская история

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