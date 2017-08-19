Борьба между Светом и Тьмой

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 00:55

Глаза Ангела Просмотров: 30 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 00:55 by

Снится мне сказочный лес, много зелени, и она такого глубокого зелёного цвета, что обычно бывает на старых картинах. А в других областях леса светло-зелёного. Действие происходило вечером в лесу. У сказочных существ была война. Но, по моим ощущениям, она была у них всегда, но именно сейчас дала новый виток.Одни существа были похожи на ангелов, по размеру напоминающие маленьких фей с ладошку. Они были с большими белоснежными крыльями и кудрявыми светло-каштановыми волосами ниже плеч, в белых длинных балахонах, чуть искрящихся светло-бежевым цветом при тусклом свете, с длинными рукавами-завязочками на конце. Они выглядели, будто живые, и очень напоминали ангелов из полотен Рафаэля Санти или же, как на иконе.Другие существа были выше их в полтора раза, они были темно-зелёного цвета, темнее леса в несколько раз. Похожи на троллей, но только таких, как в игре «Ворлд оф Крафт». Их уродливые лица резко контрастировали с ангельскими личиками. Они гонялись за ангелами и искали их. Видимо, у них созрел какой-то план. Ангелы не хотели воевать, они были за мир, но когда чудовища-тролли совсем озверели по отношению к ним и что-то начали готовить против них, ангелы сошлись в схватке с троллями. Завязалась битва между силами Света и Тьмы.Я была посредником между ними: то ходила, то поднималась ввысь. Чудища, сражаясь, не обращали на внимания до то того момента, пока я не проходила между ними. Тогда, как я полагаю, ангелы позволили мне взлетать ввысь, чтобы спастись и не достаться страшным уродцам. Сначала я подходила, тролли оборачивались все, сражаясь. Они рычали на меня и чуть ли не брызгались слюной, а я поднималась ввысь, что ещё больше приводило их в ярость. Они, наверное, думали, что сзади их окружил большой ангел, раз я даже поднялась над землёй. Мне было сначала необычно так летать, я даже делала это неуклюже, но со временем я привыкла к этому и уже хорошо управляла своими невидимыми крыльями. Мне даже помнится, в конце сна я спустилась и принесла в руках огромное копьё.Действие было в трёх актах. Первый: они сражались на опушке леса. Второй: через какой-то забор, когда ангелы отрядом перелетели, а тролли еще больше рассвирепели и поставили головы друг друга, чтобы перелезть его (забора в лесу не было, но я знаю его в реальности). И последний был в темноте леса на деревянной коряге. Тролли обстреливали стрелами соперников, орудие было размером с ангела! Силы Света отбивались, как могли, тоже стрелами. Мне даже казалось, что стрелы чудовищ были смазаны ядом, потому как когда они попадали в ангелов, было видно, как крылатые создания содрогаются. Их муки были видны на лице две секунды, а потом бой продолжался. Крови не было, так как они же бессмертны, и так понятно. Во сне был акцент сделан именно на ангелов. Я наблюдала, как стрелы летели в противников, и всё. Что происходило с чудищами, мне не было видно.Совсем скоро Пасха и идёт Великая неделя, завтра Чистый четверг в Православии. Может, поэтому противоположные силы вцепились в решающей схватке перед Воскрешением, и это явилось предзнаменованием очищения от грязи Планеты перед Чистым четвергом?

Ключевые слова: Ангелы тролли лес битва авторская история

Другие, подобные истории: