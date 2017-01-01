Она приходила в мой сон

Новость отредактировал Mina Harker - Сегодня, 18:41

Причина: Стилистика автора сохранена

Слай Просмотров: 3 Комментарии: 0 0 Сегодня, 18:39 by

В своей жизни я никогда не видел кошмаров во сне. Слышал о них часто, может быть, даже какие-то из снов можно было бы считать кошмарными, но внутреннее отношение, моя реакция на них во сне, перечёркивает все старания подсознания.Я не знаю как объяснить тот период моей жизни, возможно, подсознание очень сильно хотело напугать, но получилось то, что получилось.Итак... обычный сон и всё как обычно, куда-то иду, чего-то делаю. По сюжету, прохожу по двору возле родительского дома, и вдруг появляется острое ощущение, что в этом сне я не один, и чувство опасности, тревоги. Почему-то я знаю, что опасность угрожает не мне, а младшему брату. Я захожу в дом обутым, прохожу на кухню, вижу брата и настойчиво требую, чтобы он ушёл внутрь дома, а сам, развернувшись, исподлобья уставился на входную дверь... Время шло, ничего не происходило, напряжение чуть попустило, и я стал осознаваться. То есть начал понимать, что я во сне.В этот момент дверь распахнулась сама собой, как будто по ней ударили ногой, но врага не было. Вместо грозного и сильного противника на меня шёл... милый котик. Худоват как после весеннего гона, а так вполне себе обычный кошара. Я был сбит с толку. Попытался аккуратненько незваного гостя выпроводить, но на голос он не реагировал, на меня тоже, как будто меня и не было. Кот буром пёр внутрь дома. Я поддел его ногой под брюхо и пихнул на улицу. Кот отлетел и наконец-таки заметил меня. Ощетинился, как-то далеко не по-кошачьи, зашипел и кинулся на грудь. Такого развития событий я совсем не ожидал, сорвал его с себя и швырнул вон из комнаты, рубашка уже была разорвана и всё прям как бы по-настоящему...Кот упал, поднялся и снова кинулся в атаку. Я опять его отодрал от себя, скрутил ему башку, переломал пополам об косяк стены. Безвольно обвис, сдох, наверное, я выкинул его вон из дома. Вдруг что-то невидимое влетело и стало кружить вокруг меня. Это опять стало неожиданностью. Моё понимание ситуации позорно удалилось в тёмную глубину, и тело стало двигаться само по себе, то что оно творило, те движения, магические пассы оказались весьма диковинными. Я прям нутром почувствовал злобу, ненависть и разочарование проникшего в сон существа, с этим оно и удалилось. Сон сразу потерял краски, сюжет и вскоре рассыпался, а я проснулся."Ну нифига себе!" - подумал я, когда открыл глаза. Всё повторилось спустя пару недель. Смысл один: идёт сон, появляется ощущение тревоги и уверенность, что кто-то ещё здесь, но сюжетная линия продолжается. Через какое-то время встреча с кошкой, битва и пробуждение. Через полгода я перестал воспринимать ночного гостя как опасность, даже драться с ней перестал. Было как-то забавно, когда она бросается на шею, но когти и зубы в миллиметрах не достигают цели. Вот то трепыхается бедная животина, бьётся в неистовой ярости, а сделать ничего не может. Я тоже не мог с ней ничего сделать.А вот через год где-то всё принципиально изменилось, кошка убила меня во сне. Я проснулся с ощущением жуткой депрессии, обречённости. Понятно, что если бы сознание не выдернуло из сна, итог мог бы быть печальным. К тому времени много чего во снах поменялась. Осознание было всё реже и реже, я потерял возможность летать, проходить сквозь стены, тело "стало" тяжёлым и плотным. Был сон, когда я осознался в тот момент, когда был за рулём шестисотого мерседеса. Не смог победить искушение и направил машину в бетонные блоки. Машина разбита, а я, задыхающийся, выпал из открытой двери с водительского места. Как?! Это же всего лишь сон! А боль вполне себе реальная. Чтобы ещё раз убедиться в том, что я во сне, ударил голенью по двери мерса, упал на землю, скорчившись от боли, от собственных слёз и проснулся. Нога горела и на ней отчётливая красная поперечная полоса. Вот тебе и посмотрел сон... А тут ещё эта кошка как назло.Хотел я с ней встретиться осознанно, бросал в мыслях вызов, но она перестала сниться. И тут очередной сон: неизвестное место, отсутствие людей, какие-то здания типа старых сараев. Заглянув в один из них, увидел ступеньки вниз, спустился и взгляду открылась преинтереснейшая картина. Всё пространство имело форму правильного круга, находилось на метра полтора под землёй, имело отдельный вход и выход, прикрытый какой-то тряпковидной материей. Вокруг царил полумрак и освещалось сотнями свечей у икон и образов старцев. Иконы стояли повсюду, взгляды с образов были потуплены вниз или проходили сквозь меня. И этот тяжёлый запах плавящихся свечей... Забавное место, постоял, полюбопытничал и вышел. Чуть отошёл в сторону и... Бааа! Старая знакомая. Ветер резко дунул, аж пространство дёрнулось, она вышла из-за угла, оскалилась и бросилась на шею. Я отодрал её от себя, шлёпнул о стену, тушка кошки обвисла, но я-то знал, что это бесполезное дело. В этот момент меня радость посетила, мысль как молния. ИКОНЫ, образа святых!!! Счас я тебя с ними познакомлю!!! Бегом в этот сарай, забежал внутрь, смотрю на кота и не понимаю, что происходит. Кот вроде мёртв, очень реалистично изображает смерть, но улыбается!!! Он чему-то очень доволен. Я слышу невнятное бормотание десятков голосов. Я начинаю понимать, что меня смущало с самого начала. Не было ощущения святости от образов! И вот теперь, глядя по сторонам, я видел эти холодные глаза, свечи ужасно чадили, сводящее с ума бормотание как будто начало отражаться изнутри, и захватило всё моё существо полностью. Ритм увеличивался, вместе с ним и росло напряжение в воздухе. Посмотрел на кошку и бросил её. И тут я услышал смех женщины. Очень странное ощущение, звук раздавался не из сна, не из моей головы, а откуда-то из ниоткуда. Как будто он прозвучал не здесь, но я слышал его именно здесь и сейчас. Странное ощущение...И тут внутри меня что-то сломалось, щёлкнуло. Напряжение было настолько велико, что внутренняя ярость переросла в холодное равнодушие. Кота поднял, развернулся спиной к бормочущим и просто вышел. Отошёл в сторону и выбросил притворяющегося мёртвым кота. Чувствовалось удивление, кот поднялся на лапы, я молча стоял и смотрел на него. Внутри было ледяное спокойствие, никаких чувств. А во всём поведении кошки отчётливо читалось непонимание. И тут в районе живота, чуть ниже пупка, что-то напряглось и вырвалось наружу. Кот здорово испугался. Я попытался снова его поймать, но сделать этого не удалось. Сбежала кошка, а я проснулся в таком же невозмутимом настроении.Прошёл не один десяток лет, более мы не встречались. Вот такой вот эпизод был когда-то. Очень благодарен существу, которое хотело меня убить, за замечательный инструмент, который появился у тела из сна.

Ключевые слова: Сон кошка душить ведьма авторская история

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