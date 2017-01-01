Она приходила в мой сон

Она приходила в мой сонВ своей жизни я никогда не видел кошмаров во сне. Слышал о них часто, может быть, даже какие-то из снов можно было бы считать кошмарными, но внутреннее отношение, моя реакция на них во сне, перечёркивает все старания подсознания.
Я не знаю как объяснить тот период моей жизни, возможно, подсознание очень сильно хотело напугать, но получилось то, что получилось.
Итак... обычный сон и всё как обычно, куда-то иду, чего-то делаю. По сюжету, прохожу по двору возле родительского дома, и вдруг появляется острое ощущение, что в этом сне я не один, и чувство опасности, тревоги. Почему-то я знаю, что опасность угрожает не мне, а младшему брату. Я захожу в дом обутым, прохожу на кухню, вижу брата и настойчиво требую, чтобы он ушёл внутрь дома, а сам, развернувшись, исподлобья уставился на входную дверь... Время шло, ничего не происходило, напряжение чуть попустило, и я стал осознаваться. То есть начал понимать, что я во сне.
В этот момент дверь распахнулась сама собой, как будто по ней ударили ногой, но врага не было. Вместо грозного и сильного противника на меня шёл... милый котик. Худоват как после весеннего гона, а так вполне себе обычный кошара. Я был сбит с толку. Попытался аккуратненько незваного гостя выпроводить, но на голос он не реагировал, на меня тоже, как будто меня и не было. Кот буром пёр внутрь дома. Я поддел его ногой под брюхо и пихнул на улицу. Кот отлетел и наконец-таки заметил меня. Ощетинился, как-то далеко не по-кошачьи, зашипел и кинулся на грудь. Такого развития событий я совсем не ожидал, сорвал его с себя и швырнул вон из комнаты, рубашка уже была разорвана и всё прям как бы по-настоящему...
Кот упал, поднялся и снова кинулся в атаку. Я опять его отодрал от себя, скрутил ему башку, переломал пополам об косяк стены. Безвольно обвис, сдох, наверное, я выкинул его вон из дома. Вдруг что-то невидимое влетело и стало кружить вокруг меня. Это опять стало неожиданностью. Моё понимание ситуации позорно удалилось в тёмную глубину, и тело стало двигаться само по себе, то что оно творило, те движения, магические пассы оказались весьма диковинными. Я прям нутром почувствовал злобу, ненависть и разочарование проникшего в сон существа, с этим оно и удалилось. Сон сразу потерял краски, сюжет и вскоре рассыпался, а я проснулся.
"Ну нифига себе!" - подумал я, когда открыл глаза. Всё повторилось спустя пару недель. Смысл один: идёт сон, появляется ощущение тревоги и уверенность, что кто-то ещё здесь, но сюжетная линия продолжается. Через какое-то время встреча с кошкой, битва и пробуждение. Через полгода я перестал воспринимать ночного гостя как опасность, даже драться с ней перестал. Было как-то забавно, когда она бросается на шею, но когти и зубы в миллиметрах не достигают цели. Вот то трепыхается бедная животина, бьётся в неистовой ярости, а сделать ничего не может. Я тоже не мог с ней ничего сделать.
А вот через год где-то всё принципиально изменилось, кошка убила меня во сне. Я проснулся с ощущением жуткой депрессии, обречённости. Понятно, что если бы сознание не выдернуло из сна, итог мог бы быть печальным. К тому времени много чего во снах поменялась. Осознание было всё реже и реже, я потерял возможность летать, проходить сквозь стены, тело "стало" тяжёлым и плотным. Был сон, когда я осознался в тот момент, когда был за рулём шестисотого мерседеса. Не смог победить искушение и направил машину в бетонные блоки. Машина разбита, а я, задыхающийся, выпал из открытой двери с водительского места. Как?! Это же всего лишь сон! А боль вполне себе реальная. Чтобы ещё раз убедиться в том, что я во сне, ударил голенью по двери мерса, упал на землю, скорчившись от боли, от собственных слёз и проснулся. Нога горела и на ней отчётливая красная поперечная полоса. Вот тебе и посмотрел сон... А тут ещё эта кошка как назло.
Хотел я с ней встретиться осознанно, бросал в мыслях вызов, но она перестала сниться. И тут очередной сон: неизвестное место, отсутствие людей, какие-то здания типа старых сараев. Заглянув в один из них, увидел ступеньки вниз, спустился и взгляду открылась преинтереснейшая картина. Всё пространство имело форму правильного круга, находилось на метра полтора под землёй, имело отдельный вход и выход, прикрытый какой-то тряпковидной материей. Вокруг царил полумрак и освещалось сотнями свечей у икон и образов старцев. Иконы стояли повсюду, взгляды с образов были потуплены вниз или проходили сквозь меня. И этот тяжёлый запах плавящихся свечей... Забавное место, постоял, полюбопытничал и вышел. Чуть отошёл в сторону и... Бааа! Старая знакомая. Ветер резко дунул, аж пространство дёрнулось, она вышла из-за угла, оскалилась и бросилась на шею. Я отодрал её от себя, шлёпнул о стену, тушка кошки обвисла, но я-то знал, что это бесполезное дело. В этот момент меня радость посетила, мысль как молния. ИКОНЫ, образа святых!!! Счас я тебя с ними познакомлю!!! Бегом в этот сарай, забежал внутрь, смотрю на кота и не понимаю, что происходит. Кот вроде мёртв, очень реалистично изображает смерть, но улыбается!!! Он чему-то очень доволен. Я слышу невнятное бормотание десятков голосов. Я начинаю понимать, что меня смущало с самого начала. Не было ощущения святости от образов! И вот теперь, глядя по сторонам, я видел эти холодные глаза, свечи ужасно чадили, сводящее с ума бормотание как будто начало отражаться изнутри, и захватило всё моё существо полностью. Ритм увеличивался, вместе с ним и росло напряжение в воздухе. Посмотрел на кошку и бросил её. И тут я услышал смех женщины. Очень странное ощущение, звук раздавался не из сна, не из моей головы, а откуда-то из ниоткуда. Как будто он прозвучал не здесь, но я слышал его именно здесь и сейчас. Странное ощущение...
И тут внутри меня что-то сломалось, щёлкнуло. Напряжение было настолько велико, что внутренняя ярость переросла в холодное равнодушие. Кота поднял, развернулся спиной к бормочущим и просто вышел. Отошёл в сторону и выбросил притворяющегося мёртвым кота. Чувствовалось удивление, кот поднялся на лапы, я молча стоял и смотрел на него. Внутри было ледяное спокойствие, никаких чувств. А во всём поведении кошки отчётливо читалось непонимание. И тут в районе живота, чуть ниже пупка, что-то напряглось и вырвалось наружу. Кот здорово испугался. Я попытался снова его поймать, но сделать этого не удалось. Сбежала кошка, а я проснулся в таком же невозмутимом настроении.
Прошёл не один десяток лет, более мы не встречались. Вот такой вот эпизод был когда-то. Очень благодарен существу, которое хотело меня убить, за замечательный инструмент, который появился у тела из сна.
Новость отредактировал Mina Harker - Сегодня, 18:41
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 18:39 by СлайПросмотров: 3Комментарии: 0
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