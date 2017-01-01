Прощальный сон

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mazaec89 Просмотров: 45 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:01 by

У многих тут свои странности - у меня сны. Муж частенько подшучивает, что мне бы фильмы снимать по этим снам. Обычно сны мне видятся очень четкие и яркие, зачастую многосерийные. Так, будто засыпаешь и попадаешь в свою, но параллельную жизнь. Но сегодня речь пойдет не о них. Ко всему прочему мне часто снятся люди, которых с нами уже нет.Прежде чем я расскажу вам свои сны, мне хотелось бы немного поведать о себе, для ясности картинки. С 16 лет я живу одна, хотя мои родители живы и здоровы. Так уж вышло, что именно в этом возрасте я случайно встретила человека намного старше себя и влюбилась. Для меня это была не просто первая любовь, а какая-то болезненная привязанность. Мы были вместе чуть больше года, а потом он ушел к моей лучшей подруге. Не хочу описывать всего, что произошло, но после этого я долго не могла прийти в себя, я до конца так и не пережила предательства.Спустя два года они оба погибли в ДТП. Мгновенно. Вот тут-то и начинается мой рассказ. Для меня их смерть была потрясением. И вот на девятый день снится мне сон: стою в комнатке, размером где-то 1.8 на 3 метра. Очень темно. Передо мной в углу трюмо (знаете, такие старые советские, состоящие из трёх зеркал), в нем отражаются свечи и картина на стене. И тут я понимаю, что картина меняется. Изображена лошадь, которая на фоне леса под лунным небом тонет в болоте, мне становится очень страшно, и в тот момент, когда она полностью исчезает под болотной жижей, я вижу человека слева от себя. Поднимаю глаза, а это мой Костя. Я кидаюсь его обнимать, плачу, шепчу, что все врут, что он умер, но я-то знаю, что так не может быть. А он меня легонько так отстраняет, берет за подбородок и говорит:- Это правда. Умер, что ж теперь-то... Но ты хотела что-то спросить, тебе помощь нужна была. Спрашивай, я знаю, что обидел тебя сильно.В то время в моей личной жизни был переломный момент. А я очень боялась повторить свою ошибку и поверить человеку. Ну и спросила об этом. На что он ответил:- Будь с ним и ничего не бойся - с ним ты будешь счастлива.Я еще раз его обняла, я чувствовала его запах, чувствовала мягкость его флисовой рубашки, которую частенько надевал в гараж. Даже видела его сигареты "Честер", которые торчали из кармашка. Удивилась:- Ты же красные куришь.Он улыбнулся:- Так не было красных.И тут боковым зрением я увидела, что картина снова меняется. На картине был его портрет и он медленно из живого человека превращался в мертвого: покрылся пятнами, потом куски кожи начали отваливаться. Я отступила от страха назад и у перлась во что-то. Повернувшись, я увидела гроб. Там лежал он. На этом моменте я и проснулась.Много позже я случайно узнала подробности. Что были в гараже он, моя подруга и пара знакомых. Решили смотаться за сигаретами и пивом на мотоцикле. В ближайшем магазине не было его сигарет, вот и решили по трассе быстренько съездить. Ну и как были - он в рубашке гаражной, да она в шортах и футболке. Даже без шлемов. Кто-то подрезал, и все. Как итог, хочу сказать, что с человеком о котором спрашивала, я уже 10 лет счастлива. И очень благодарна Косте за совет, без него я бы не решилась на этот шаг.

Ключевые слова: Предательство смерть совет сон авторская история

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