Empty.avi

Продолжение следует...

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:17

Причина: Стилистика автора сохранена

Behind_of_shesta Просмотров: 66 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 10:17 by

Это произошло вечером, тогда я возвращался с работы домой.Я остановился возле заправки, потом открыл бардачок и нашел SD-ридер, я решил дома посмотреть его содержимое потом.После того, когда приехал домой, я умылся, поужинал и начал работу с компьютером.Когда сел за компьютер, вспомнил про SD-ридер.На самом SD-ридере не было каких-либо маркировок, а на SD-карте был только указан объём карты.Эта карта была на 32 гигабайта.После того как я вставил карту в ПК, мне открылось окно с её содержимым. Всего на карте было 13 файлов с различными расширениями и названиями. Все файлы, которые я пытался открыть, были повреждены, кроме одного файла. Это был Empty.avi, после открытия у меня запустилось видео со странным содержанием.Я залил видео на YouTube на всякий случай.В начале видео был показан какой-то лес. Потом появилась другая картинка, с полем (если честно, не знаю, что это). На фоне играла реверсная и для меня неизвестная музыка. Потом музыка прекращается и появляется надпись «Я знаю, где ты живёшь», а после этой ещё одна: «Будь осторожен, мальчик». И в самом конце появляется настроечная таблица.После просмотра видео я был немного растерян и закрыл видео. Сама SD-карта под защитой от записи, и возможности выключить её нет. В меню управления компьютером сервис дисков не отображает съемное устройство. Что самое интересное, один файл с расширением виртуального диска называется «666», а файл весит тоже 666 Мб. Впрочем, это неважно.

Ключевые слова: SD-ридер компьютер карта музыка авторская история

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