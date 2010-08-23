Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сказки / Horror Movie Review / Страшилки

Intro моего рассказа (demo версия без режиссуры)

intro.
Начало этой истории, укоренившейся здесь, в отдаленных участках северного Урала, положило совиное обличье, проснувшееся с метелью. Отражая лунные искры, оно маялось и не рисковало протиснуться дальше черты еловой чащобы.
Отскакав на белом снегу, частички света устремлялись к уже разбушевавшемуся и изодранному небосводу. Некоторым удалось раствориться в мутных снежинках, которые парили на ветру, тот тянул их к небесам на своих волшебных санях. А некоторые, неспособные закружиться в неуловимом танце, исчезали по пути к роковой роще.
Но среди белого снега, черного леса и серого неба выцвела безлико воссозданная тропинка, тропинка моих снов.
Обмершая трава сгорала под рождение луны, тысячи уже забытых в этот миг имен подзывали пройти прямо к лесной укромке, сблизиться с неизвестным отрешением. А вместе с этим нацепить на себя елочную петлю, пока заговорчивый ветер насвистывает.
В этот момент я увидел, что начало светать, пятна чащобы проявились и начали накапливать в себе свет, но подлый ветер начал царапать глаза комками липкого снега, и в этот же момент пятна начали устремляться в остатки ночи, под корни деревьев, на секунду я увидел неумело карабкающееся животное со словно проявившейся совиной личиной.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:55
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 05:55 by Sovy StalkerПросмотров: 145Комментарии: 1
0

Ключевые слова: Лес ветер чащоба снег авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
Сегодня, 20:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|-1)
Публикаций: 13
Комментариев: 2 063
Слишком ничего не понятно. Ни жанра, ни завязки сюжета, ни героя - ничего, кроме описания метели.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.