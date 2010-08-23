Intro моего рассказа (demo версия без режиссуры)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:55

Причина: Стилистика автора сохранена

Sovy Stalker Просмотров: 145 Комментарии: 1 0 Сегодня, 05:55 by

intro.Начало этой истории, укоренившейся здесь, в отдаленных участках северного Урала, положило совиное обличье, проснувшееся с метелью. Отражая лунные искры, оно маялось и не рисковало протиснуться дальше черты еловой чащобы.Отскакав на белом снегу, частички света устремлялись к уже разбушевавшемуся и изодранному небосводу. Некоторым удалось раствориться в мутных снежинках, которые парили на ветру, тот тянул их к небесам на своих волшебных санях. А некоторые, неспособные закружиться в неуловимом танце, исчезали по пути к роковой роще.Но среди белого снега, черного леса и серого неба выцвела безлико воссозданная тропинка, тропинка моих снов.Обмершая трава сгорала под рождение луны, тысячи уже забытых в этот миг имен подзывали пройти прямо к лесной укромке, сблизиться с неизвестным отрешением. А вместе с этим нацепить на себя елочную петлю, пока заговорчивый ветер насвистывает.В этот момент я увидел, что начало светать, пятна чащобы проявились и начали накапливать в себе свет, но подлый ветер начал царапать глаза комками липкого снега, и в этот же момент пятна начали устремляться в остатки ночи, под корни деревьев, на секунду я увидел неумело карабкающееся животное со словно проявившейся совиной личиной.

Ключевые слова: Лес ветер чащоба снег авторская история

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