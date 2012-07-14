Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Метель

Вот уже взошла луна,
Ну, беги, чего ж ты медлишь?
Слышен крик из-за окна,
Рубят головы, как кегли...
Потайной в камине хрд
Запылился за неделю.
Ну, быстрей, луна встаёт
Над кровавою метелью...

Припев:

Ты напрасно затеял
Игру в прятки со смертью,
Окна мраком разбиты,
В доме гуляет ветер...
Пламя давно погасло,
Больше здесь не до смеха,
Ни секунды не медли -
Смерти ночь не помеха...

Не гляди назад, беги,
За тобой погнались черти,
А ведь смерть от их когтей
Не чета обычной смерти!
Слышен топот их копыт,
Пляшут голоса за дверью,
И пускай земля горит,
Ночь укроет всё метелью...

Припев:

Ну, прости, не убежал,
Близок час твоей расплаты,
Видишь Дьявола оскал?
Вот оно - предлверье Ада.
Вот и кончилась игра,
Больше нет тебе спасенья,
Умереть пришла пора -
Заметет тебя метелью...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:52
Сегодня, 07:52 by Капитан-командорПросмотров: 23Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Метель черти кровь смерть луна авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 08:04
0
Группа: Редакторы
Репутация: (790|-1)
Публикаций: 293
Комментариев: 2 293
Сразу слышится что-то тяжёлое. wink

+++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: Капитан-командор
Сегодня, 08:05
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 50
Цитата: Qusto
Сразу слышится что-то тяжёлое. wink

+++


Спасибо
Зарегистрирован: 14.07.2018
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.