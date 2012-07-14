Метель

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:52

Капитан-командор Просмотров: 23 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 07:52 by

Вот уже взошла луна,Ну, беги, чего ж ты медлишь?Слышен крик из-за окна,Рубят головы, как кегли...Потайной в камине хрдЗапылился за неделю.Ну, быстрей, луна встаётНад кровавою метелью...Припев:Ты напрасно затеялИгру в прятки со смертью,Окна мраком разбиты,В доме гуляет ветер...Пламя давно погасло,Больше здесь не до смеха,Ни секунды не медли -Смерти ночь не помеха...Не гляди назад, беги,За тобой погнались черти,А ведь смерть от их когтейНе чета обычной смерти!Слышен топот их копыт,Пляшут голоса за дверью,И пускай земля горит,Ночь укроет всё метелью...Припев:Ну, прости, не убежал,Близок час твоей расплаты,Видишь Дьявола оскал?Вот оно - предлверье Ада.Вот и кончилась игра,Больше нет тебе спасенья,Умереть пришла пора -Заметет тебя метелью...

Ключевые слова: Метель черти кровь смерть луна авторский стих

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