МетельВот уже взошла луна,
Ну, беги, чего ж ты медлишь?
Слышен крик из-за окна,
Рубят головы, как кегли...
Потайной в камине хрд
Запылился за неделю.
Ну, быстрей, луна встаёт
Над кровавою метелью...
Припев:
Ты напрасно затеял
Игру в прятки со смертью,
Окна мраком разбиты,
В доме гуляет ветер...
Пламя давно погасло,
Больше здесь не до смеха,
Ни секунды не медли -
Смерти ночь не помеха...
Не гляди назад, беги,
За тобой погнались черти,
А ведь смерть от их когтей
Не чета обычной смерти!
Слышен топот их копыт,
Пляшут голоса за дверью,
И пускай земля горит,
Ночь укроет всё метелью...
Припев:
Ну, прости, не убежал,
Близок час твоей расплаты,
Видишь Дьявола оскал?
Вот оно - предлверье Ада.
Вот и кончилась игра,
Больше нет тебе спасенья,
Умереть пришла пора -
Заметет тебя метелью...
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:52
Сегодня, 07:52 by Капитан-командорПросмотров: 23Комментарии: 2
Ключевые слова: Метель черти кровь смерть луна авторский стих