Четвертая тропинка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

Tengu Просмотров: 948 Комментарии: 8 +17 Сегодня, 02:56 by

У моего мужа две страсти: странствовать и вычислять. Он заядлый путешественник и неплохой математик. В детстве страсть к бродяжничеству он утолял вылазками в ближайший лесок в компании своего пса. А педантичность выражалась в том, что разведанным в лесу тропинкам он присваивал не имена, а номера. И были у него Тропинка Номер Один, Тропинка Номер Два и Тропинка Номер Три. Он знал их как свои пять пальцев.Лесок, где гуляли они с псом, был просто зеленый квадрат, и три тропинки пересекали его перпендикулярно линиями электропередачи, рассекавшим лес надвое. Заблудится крайне трудно, обнаружить новое, как я поняла с его слов, тоже не очень легко. Однако он обнаружил. Четвертую тропинку. Она была незнакомая, и вела в лесную тень точно так же, как остальные три - похоже, что параллельно им. Он, конечно, двинулся по ней из любопытства и набрел на какую-то полянку с овражком. Они были тоже незнакомые, манящие... как муж выразился, интересные. Приметные, а чем приметные - непонятно. Он постоял "на пороге", посмотрел на это свое нежданное новое место - не знаю, какая была тогда погода, но мне почему-то представляется послеполуденный теплый свет сквозь гущу ветвей - игра солнца и леса в пятнашки. Хотел уже пойти туда, но дома ждали (к обеду? к ужину?), исследовать поляну с овражком не хватило бы времени, и он отложил это дело до следующей прогулки. Спокойно вышел из леса по своим следам и пошел домой.Но в следующий раз тропинки уже не было. Там, где она, как мужу помнилось, углублялась в лес, были просто стволы, стволы, стволы, стена леса. Он, как я уже сказала, был мальчик педантичный и к поискам подошел основательно. Прошел Тропинку Номер Один из конца в конец. Нет полянки. Прошел Тропинку Номер Два... Номер Три... Никаких полянок. Значит, та, четвертая тропинка все-таки, но где именно?.. Он рассудил, что если идти строго по линиям электропередачи, то пересечешь последовательно все тропинки. И вошел. И пересек весь квадрат.Четвертой Тропинки так не нашлось....я потом долго пытала его - а что такого интересного было в том месте? Какой-то нестандартный лес? Яркая полянка? Цветы? Овражек, ведущий к чему-то, угадывающемуся сквозь листву? Необычные сосны? Но он так и не смог объяснить. Просто, и все.

Ключевые слова: Тропинка лес муж авторская история

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