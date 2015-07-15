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Истории из жизни

Четвертая тропинка

У моего мужа две страсти: странствовать и вычислять. Он заядлый путешественник и неплохой математик. В детстве страсть к бродяжничеству он утолял вылазками в ближайший лесок в компании своего пса. А педантичность выражалась в том, что разведанным в лесу тропинкам он присваивал не имена, а номера. И были у него Тропинка Номер Один, Тропинка Номер Два и Тропинка Номер Три. Он знал их как свои пять пальцев.

Лесок, где гуляли они с псом, был просто зеленый квадрат, и три тропинки пересекали его перпендикулярно линиями электропередачи, рассекавшим лес надвое. Заблудится крайне трудно, обнаружить новое, как я поняла с его слов, тоже не очень легко. Однако он обнаружил. Четвертую тропинку. Она была незнакомая, и вела в лесную тень точно так же, как остальные три - похоже, что параллельно им. Он, конечно, двинулся по ней из любопытства и набрел на какую-то полянку с овражком. Они были тоже незнакомые, манящие... как муж выразился, интересные. Приметные, а чем приметные - непонятно. Он постоял "на пороге", посмотрел на это свое нежданное новое место - не знаю, какая была тогда погода, но мне почему-то представляется послеполуденный теплый свет сквозь гущу ветвей - игра солнца и леса в пятнашки. Хотел уже пойти туда, но дома ждали (к обеду? к ужину?), исследовать поляну с овражком не хватило бы времени, и он отложил это дело до следующей прогулки. Спокойно вышел из леса по своим следам и пошел домой.

Но в следующий раз тропинки уже не было. Там, где она, как мужу помнилось, углублялась в лес, были просто стволы, стволы, стволы, стена леса. Он, как я уже сказала, был мальчик педантичный и к поискам подошел основательно. Прошел Тропинку Номер Один из конца в конец. Нет полянки. Прошел Тропинку Номер Два... Номер Три... Никаких полянок. Значит, та, четвертая тропинка все-таки была, но где именно?.. Он рассудил, что если идти строго по линиям электропередачи, то пересечешь последовательно все тропинки. И вошел. И пересек весь квадрат.

Четвертой Тропинки так не нашлось.

...я потом долго пытала его - а что такого интересного было в том месте? Какой-то нестандартный лес? Яркая полянка? Цветы? Овражек, ведущий к чему-то, угадывающемуся сквозь листву? Необычные сосны? Но он так и не смог объяснить. Просто интересно, и все.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:56
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 02:56 by TenguПросмотров: 948Комментарии: 8
+17

Ключевые слова: Тропинка лес муж авторская история

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Комментарии

#1 написал: FromSiberia
Сегодня, 10:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (60|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 608
Действительно, ОЧЕНЬ интересно. И почему-то не кажется угрожающим и опасным; просто волшебное приключение, как в детской книжке. Не отказалась бы пережить такое.
++++++++++++++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#2 написал: conjure one
Сегодня, 10:55
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (6472|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 2 630
В истории есть что-то знакомое, словно и со мной очень-очень давно такое происходило, только в памяти не сохранилось. Вероятно, подобные случаи с исчезающими тропинками не единичны. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 11:34
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2213|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 4 560
Вот и я припоминаю очень смутно похожее чувство, было что-то, а что не могу вспомнить. Очень интересно, что за место показалось юному исследователю)+
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#4 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 11:37
+2
Группа: Посетители
Репутация: (90|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 222
Ох уж эти загадочные лесные явления!
Они завораживают и пугают.
Я не знаю как я бы поступила с этим, будь я ребенком, но в настоящее время - нет, не дай Бог! Я бы точно не стала исследовать такое место.
от меня плюс!
Зарегистрирован: 1.02.2019
#5 написал: FromSiberia
Сегодня, 11:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (60|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 608
Цитата: Tigger power
Вот и я припоминаю очень смутно похожее чувство, было что-то, а что не моу вспомнить. Очень интересно, что за место показалось юному исследователю)+

Тоже припоминаю что-то похожее... но не могу понять, то ли я это где-то читала, то ли оно со мной было...
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#6 написал: marzzz
Сегодня, 14:43
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (508|0)
Публикаций: 89
Комментариев: 6 699
Когда знакомая территория, знаешь каждое дерево, каждый муравейник, чуть ли ни количество листьев на каждой ветке, поэтому очень странно обнаружить что-то, не вписывающееся в привычный пейзаж. Я б запаниковала, красных тряпочек понавешала по маршруту, как в спортивном ориентировании... stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#7 написал: Talisha
Сегодня, 14:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (1554|0)
Публикаций: 57
Комментариев: 3 683
Заманушечка интересная, играл кто-то с ним stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#8 написал: Tengu
Сегодня, 15:35
0
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Репутация: (35|0)
Публикаций: 48
Комментариев: 878
Цитата: Talisha
Заманушечка интересная, играл кто-то с ним stuck_out_tongue_winking_eye


Ну или просто мальчишеское любопытство.

Цитата: marzzz
Я б запаниковала, красных тряпочек понавешала по маршруту, как в спортивном ориентировании...


Чтобы не заблудиться?)
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
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