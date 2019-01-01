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Стихи

Души полёт

Рождение Души… В любви и свете райских ангелов Творение, -
Кружась в восторге, рвется ощутить игры реальность воплощения…
Тропинка жизни… Кармических следов от времени затмение…
Забвенье снов осознанных… Имен и лиц потерян счет перерождения…
Померкла… Не смогла расти… И в темноте не видя больше озарения, -
Лишь в прах Душа истерта… Над Новой ангелы работают без промедления… ®

Александр Склюев.

Души полёт

Сегодня, 06:11 by Aleksandr999Просмотров: 11Комментарии: 0
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Ключевые слова: Душа ангелы творение авторский стих

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