Души полёт

Aleksandr999 Просмотров: 11 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:11 by

Рождение Души… В любви и свете райских ангелов Творение, -Кружась в восторге, рвется ощутить игры реальность воплощения…Тропинка жизни… Кармических следов от времени затмение…Забвенье снов осознанных… Имен и лиц потерян счет перерождения…Померкла… Не смогла расти… И в темноте не видя больше озарения, -Лишь в прах Душа истерта… Над Новой ангелы работают без промедления… ®Александр Склюев.

Ключевые слова: Душа ангелы творение авторский стих

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