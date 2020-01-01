Сказка про Доброго Молодца, Чудищ и дураков

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:04

Сделано_в_СССР Просмотров: 79 Комментарии: 0 +2 Вчера, 12:04 by

Надумал как-то раз Добрый Молодец на Чудище сходить, чтобы не маяться от скуки. В конце концов, не на поле же идти работать - что он, дурак, что ли, какой-то?Чудище это, конечно, никому никогда не вредило, но сходить на него, на всякий случай, было нужно - мало ли, что оно там замышляет.И вот проснулся Добрый Молодец поутру, умылся, надел рубаху новую да штаны, какие под руку попались, и пошёл на Чудище.Ещё он, конечно же, взял дубину - но об этом можно было и не упоминать, он, в конце концов, Добрый Молодец, а не дурак какой.Шёл он день, шёл другой, и вышел, наконец, к огромной пещере. Встал Молодец перед ней, грудь колесом выпятил и как заорёт:- Эй ты, Чудище! Выходи на свет Божий, да сразись со мной, не на жизнь, а на смерть!Зашевелилось Чудище в своей пещере, заворчало и вылезло наружу. Потянулось оно ото сна, зевнуло и прищурилось, Доброго Молодца разглядывая: точно пятнышко где-то там внизу.- Чего орёшь? - спрашивает Чудище. - Пошто разбудил меня, глупец? Смерти ищешь?- Так это не я, - невозмутимо отвечает Молодец, стараясь не дрожать. - Это кто-то из кустов там орал. Сейчас я его прогоню, отдыхай.Бросился Молодец бежать через кусты и до самого леса не останавливался.- На такое Чудище только дурак пойдёт, - говорит сам себе Добрый Молодец, падая на землю от усталости. - Хорошо, что я не дурак.Перевёл он дух, испил водицы родниковой, да решил на другое Чудище сходить, поменьше. Благо, что в тех краях их обитало предостаточно.Долго ли, коротко ли, пришёл он к нужной пещере, а там Богатырь стоит, а напротив него Чудище - к битве готовятся.Но наш Молодец своему опозданию не очень-то и расстроился - Чудище хоть и меньше предыдущего, но всё же крупное. Богатырь, конечно, на два вершка повыше, но это ему не поможет.Сел Добрый Молодец было на камушек - передохнуть и бой посмотреть, а другой Богатырь его заметил и рукой машет:- Поди сюда, друг, - говорит, - помоги одолеть супостата.- Я, конечно, за добро, - отвечает ему Молодец, - но я не дурак. Если чью сторону и принимать, то Чудища, как победителя.Поднялся он с камня, да рядом с Чудищем встал. Чудище ему благодарно поклонилось и по плечу похлопало. А Богатырь вздохнул, поплевал на ладони, да дубину поудобнее перехватил.И вот через пять минут лежит наш Добрый Молодец в канаве рядом с Чудищем и размышляет, что не надо ему было судить по размеру - он же не дурак, в конце концов. Что с того, что Чудище большое - лежит теперь рядом и хнычет.Дождался Молодец, пока Богатырь из виду скроется, вылез из канавы и отряхнулся. Пожелав Чудищу скорейшего выздоровления, пошёл он к следующей пещере - авось, там повезёт. Ведь кто ищет, тот обязательно находит - это и дураку понятно. А уж Доброму Молодцу - и подавно!Шёл он днями и ночами, через леса и болота, реки и озёра. Наконец, выходит он к третьей пещере, а там - что за напасть! - ещё один Богатырь его опередил! И Чудище стоит не особо крупное - наш Молодец бы его за два удара в подвиг превратил.Заметил его Богатырь, рукой машет и спрашивает:- Не поможешь ли, Добрый Молодец, одолеть Чудище?- Я же не дурак какой, чтобы в помощи Богатырю отказывать! - гордо отвечает Молодец. - Я ведь, как и ты, за добро!Встал Добрый Молодец рядом с Богатырём, плечи расправил, дубину вперёд выставил и взгляд серьёзный сделал. После чего они переглянулись и с криком бросились на Чудище.И через пять минут лежит Добрый Молодец в канаве рядом с охающим Богатырём, и думает: «Зачем ему это всё надо вообще? Подвиги, это, конечно, хорошо, но их и без него есть кому вершить. В поле работать занятие не менее важное, пусть там славы и почёта нет.Что он, дурак, что ли, чтобы этого не понимать?»Автор - Роман Седов.

Ключевые слова: Добрый Молодец Чудище Богатырь пещера подвиг не такая сказка

Другие, подобные истории: