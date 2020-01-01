Василиса Дурак и ученик домового
- Спишь? – услышала Василиса сквозь сон деликатный мужской голос.
- Да, Бай, - пробормотала девушка, почувствовав, как пушистый черный котяра привычно забрался ей на грудь, - Ночь за окном!
- Это не мяу, - немного озадаченно ответили со стороны изголовья кровати.
Сон, как рукой сняло!
Василиса Дурак, младшая дочь Василисы Премудрой и Ивана Дурака, удивленно воззрилась на маленького пухлого человечка, удобно устроившегося у нее на груди. Одет гость был в длинную ночную рубашку в крупную полевую ромашку и такой же колпачок с кисточкой, лихо сдвинутый на затылок.
- Доброй ночки тебе, хозяйкина доченька, - неторопливо набивая трубку, поздоровался незваный гость. Ростом он был чуть ниже кота Баюна, хитрющего болтливого котяры, в семье Василисы любовно называемого Баюшкой, черным изваянием застывшего у головы девушки. Изумрудные глаза Бая горели заинтересованным огнем, а шерсть слегка привстала дыбом. Так, на всякий случай.
- Ты кто еще такой? – Василиса рывком натянула одеяло до подбородка, уронив маленького гостя на пол. Тот невозмутимо поднялся на ноги, отряхнулся и забрался обратно.
- Офоня я, - представился малыш, аккуратно возвращая рассыпавшуюся махорку в крошечную шкатулочку и плотно закрывая крышку.
- Афоня? – Василиса завороженно наблюдала за тем, как малыш щелчком пальцев прикурил старую потрескавшуюся трубку.
- Грамоте не обучен, - ночной гость выпустил в потолок струйку дыма в форме Летучего голландца, наполняя помещение вкусным медово-облепиховым ароматом, - Дядя Кузьма Офонькой зовет. Приставил меня к вам за порядком следить и за домом приглядывать.
- А сам Кузька где, ау? – шерсть Бая медленно опустилась. Он фыркнул и склонил мордочку на бок.
- Уехал накануне на конференцию по «Домоводоводству и современным охранным системам» в Китеж-град, - Офоня бросил быстрый взгляд на скрипнувшую дверь, но это был лишь легкий сквозняк, - Повышать квал… фили…, - он нахмурился, пожевывая мундштук трубки, - лиф… Эм… Премудрость, в общем.
- Так, ты крошка Офонечка! – Бай наконец-то расслабился и бухнулся на кровать, - Племянник нашего домового. Не признал из-за этой уродливой гусеницы у тебя под носо-ум, - промурлыкал котяра, жмурясь.
- Это усы, - немного обиженно буркнул Офоня, проведя пальцами по редким русым усишкам, - Означают, что я взрослый и серьезный домовой.
- Годков то тебе уже сколько стукнуло, Офонечка? - Баюн перевернулся на спину.
- Шестая сотня пошла! – гордо заявил домовенок.
- А борода где? - Василиса не удержалась и пощекотала крошечную босую пяточку домовенка, - У нашего Кузьмы бородища лопатой до пола!
- Эй! – пяточка быстро исчезла под ночной рубашкой, - Щекотно же! Не положено мне еще бороду отпускать, я пока только ученик.
- А чего перебудил всех среди ночи, ученик домового? – девушка погладила Баюна по голове, кот тихо замурлыкал.
- В твоих покоях почивать решил, хозяйкина дочка, - Офоня попытался согнать Бая с кровати, - Пока дядя Кузьма не вернется.
- Это с какой такой радости? – Баюн легким шлепком мягкой лапки скинул Офоньку с кровати, - Аль испугался чего? - Домовёнок снова кубарем свалился на пол и тут же вернулся обратно.
- Призрак у вас завелся.
- Где?! - воскликнула не на шутку взволнованная Василёнка, шаря ногами в поисках тапочек.
- Да в погребе.
- Так иди и прогони его! - Бай предостерегающе зашипел, - Ты же профессионал!
- Ученик… профессионала! – поправил котяру Офоня и насупился, пыхтя трубкой, - Вот, сам иди и выгоняй! Мне велено за хозяйкиной дочкой приглядывать и в обиду не давать, - он уселся рядом с подушкой Василисы и прилежно уставился на девушку, - Вот я приглядываю и… не даю.
- Я тебя на улицу сейчас выкину, лодыря эдакого! – взвился Баюн, одним прыжком перепрыгивая через Василису, - На мороз!
- А я тебе снова каждую ночь усы буду бантиками завязывать, толстяк! – Офонька нырнул под подушку, лишь сверкнули розовые пяточки.
- Ах, так это был ты! А я на Кузьму думал! - Баюн мотнул головой и припал к кровати, - А, ну, немедленно иди и выполняй свою работу!
- Не могу, - донеслось из-под подушки, - Мы призраков мы еще не проходили!
- И за что мне всё это? - Баюн зубами вытащил сопротивляющегося Офоньку из-под подушки и несильно встряхнул, - Покафыфай фде тфой прифрак! - и, дождавшись, пока Василиса накинет на плечи пуховой платок, смело направился в подвал.
- Тебе не стыдно? – Баюн, прищурившись, смотрел на прячущегося за Василисину ногу домовенка.
- Мне? – переспросил Офонечка, опасливо выглядывай из-за укрытия.
Василиса молчала, с трудом борясь с рвущимся наружу хохотом.
- И, вот, его ты испугался? – котяра многозначительно покосился в дальний угол подвала.
- Почему сразу испугался? – запротестовал домовенок храбрясь, - Поостерегся! Он же призрак, в конце концов!
- Мыши! - отчеканил кот и широко зевнул.
- Мышиного короля! – встрял в перепалку удобно устроившийся в уголке призрак. Был он по традиции полупрозрачен, в меру упитан и трехголов. Всё, как в классической сказке, - Я бы попросил не обобщать!
- Мыши… ного короля, - поправился Баюн с азартом поглядывая на призрака. Тот делал вид, что ничего не замечает. Он же не какая-то там простая мышь, - Но ведь он же крошечный!
- И мёртвый, - не сдавался Офонькечка, смело выходя на свет, - Был бы живой, ух, я бы его быстро заборол!
- А ты, ваше величество? – Василиса с интересом разглядывала призрака Мышиного короля, - Как в нашу сказку попал?
- По обмену, - Мышиный король галантно поклонился Василёнке, - С целью изучить ваш быт и уклад, - и немного подумав, добавил: - Хозяев я не побеспокою, да, и с мышами в этом славном доме проблем не будет, - он заговорщически подмигнул Баю.
- У нас и так с ними проблем нет, - пробубнил Баюн, косясь на ухмыляющуюся хозяйку, - У меня-у все под контролем. Что с ним делать будем, Василисушка?
- Пусть у нас пока поживет, - девушка аккуратно поставила перед Мышиным королем домовёнка, - Только, чур, маленьких не пугай, и родителям моим и братьям на глаза не попадаться.
- Как скажешь, красавица. Доброй ночи, - Мышиный король с достоинством поклонился и исчез в бревенчатой стене.
- Ты сказку хорошо помнишь, хозяюшкина дочка? – Офонечка недобро смотрел на стык бревен, между которых только что просочился незваный ночной гость.
- Так, то работа была, крошечка, - отозвался из-за стены призрак Мышиного короля, - А, тут, я считай почти как в отпуске.
- Идите-ка спать, ребятушки, - глаза Баюна блеснули зеленоватым огнем, - А я тут пока покараулю.
- А я с тобой! - было видно, что Офонечка немного боится, но ведь он уже взрослый домовой.
- Лучше хозяйку охраняй, - Бай снисходительно посмотрел на домовенка, - Разделим обязанности.
Довольный Офоня стремглав бросился за Василисой, а Бай забрался на огромный сундук и всю ночь со стены глаз не спускал.
Автор - Демченкова Дарья.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:34
Сегодня, 14:34 by Сделано_в_СССРПросмотров: 39Комментарии: 0
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