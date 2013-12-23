Пятничная рассказявка. Фантазия №92- Избушка, избушка… Ну, это, повернись ко мне передом, к лесу этим… Задом. Вот.
Куроногая изба тихонько заквохтала, переступила с ноги на ногу, но поворачиваться и не подумала.
- Избушка, ты давай, поворачивайся. Ко мне передом, к лесу задом. Как положено. А то понимаешь ли…
Довести мысль до конца Ивану не дали. Окно в избушке распахнулось и баба Яга, высунувшись по пояс, заорала:
- Я тебе поверну! Расходились тут, командуют они. Хрен вам лысый! Права администратора избушки у меня одной! Выкуси!
И старушка показала жилистую фигу Ивану.
- А?
- Вот дурак же. Я говорю, только мне командовать избушкой можно. Понял, балбес?
- Ааааа…
- Чо хотел?
- Так это, я, вот… За счастьем пришел. Ага.
- Тьфу ты.
Яга спряталась обратно в окошко.
- Ну, это, а счастье-то, бабушка?
Избушка со скрипом и кудахтаньем развернулась, и на порог вышла Яга, закутанная в длинную цветастую шаль.
- Опять тебе неймется?
- Ну, дык…
- Ой, допрыгаешься ты у меня. Кто неделю назад приходил? Что ты мне говорил? Мысли тебе о судьбах мира мешают быть счастливым? Сколько мы тебе айкью заграничного обрезали? Половину? Не видно, чтобы помогло, не видно. Еще что ли резать будем? Так ты тогда совсем дебилом станешь.
Иван потупился и виновато развел руками.
- Ну-ка, иди сюда, болезный ты мой.
Дурак, не поднимая головы, подошел к избушке. Бабка прищурилась, поухватестее взяла клюку и со всей силы огрела Ивана по голове.
- Ыыыы!
- Не ыкай мне тут. Иди вон в теньке полежи, пока я думать буду.
Через пару часов Яга снова вышла на порог избушки. Иван, разлегшийся в позе патриция под молодильной яблоней, играл сам с собой в шахматы.
- Полегчало, Иванушка?
- Весьма облегчили вы моё скорбное положение, Яга Горыновна. Беда только в том, что, избавившись от гнета наведенного тупоумия, низвергнулся я в пучину мыслей о державе нашей, о судьбах мира и проблему испарения черных дыр…
Бабка нахмурилась, прищурив левый глаз.
- Косатик, я тебя уже предупреждала, будешь такими словами срамными разговаривать - превращу в лягушку и выкину на болото...
- Прости Яга, - Иван скривился как от зубной боли, - несет, не могу остановиться.
- Иди сюда, мудрец, будем думать над твоим счастьем.
Иван залез на крыльцо избушки и сел рядом с Ягой в позу лотоса. Бабка только сплюнула, увидев такое.
- Значит, подведем итог. Страдаешь ты от большого ума. От маленького ума тоже страдаешь. Счастье найти не можешь.
Парень горестно вздохнул.
- А все почему?
Узловатый палец Яги ткнул его в грудь.
- Потому что ты неправильно понимаешь счастье.
Иван удивленно поднял бровь.
- Счастье - это не перманентное состояние экстаза. Это динамический процесс, когда ты живешь полной жизнью. Это дорога с холмиками радости, с ямками печалей. Но на этой дороге ты реализуешь себя полностью. Показываешь себя миру таким, какой ты на самом деле.
- И как этого достичь?
- Цель. Нужно поставить себе большую цель, и идти к ней, никуда не сворачивая. Хочешь стать царем?
- Да ну. Скучно, муторно. Да и грязное это дело, политика.
- Может, тогда ученым?
- Кот уже есть, вторым быть не интересно.
- Ладно, есть у меня для тебя особая цель.
Яга вынесла из дома скрученный в трубочку холст и торжественно развернула. На ткани мелким крестиком был вышит портрет девушки.
- Вот! Василиса Премудрая.
- Симпатичная.
- Томится в неволе у Кощея Бессмертного. Вызволишь её, женишься и будет тебе счастье.
Иван задумчиво почесал голову.
- Да ну, это же десять пар железных сапог снашивать, мечом махать… Еще не факт, что живым останусь. Не стоит оно того.
- И-и-и-х!
Яга со всего размаху треснула клюкой Ивана по макушке.
- Василисочка значит моя не стоит?
- Ыыыы…
Парень с глупой улыбкой пялился на портрет.
- Опять не рассчитала... Ну, да ладно. Нравится?
- Ыы!
- Вот так бы сразу. А то не стоит… Пойдешь её выручать?
- Ы! - Иван-дурак со всего размаху стукнул себя в грудь.
- Вот и чудненько. Так, меч кладенец я тебе не дам. А то и его сломаешь, и сам порежешься. Держи-ка ты дубинку-убивайку. Хорошая, из мореного дуба.
Дурак с выражением восхищения взял из рук Яги дубину.
- Давай, иди уже. Я вот тебе и узелок в дорогу собрала.
Яга махала белым платочком вслед герою и тихонько бурчала сама себе:
- Ладно, куда ты денешься, освободишь девочку. Главное, Кощея предупредить, а то еще зашибешь старичка. Как женишься, так и ум тебе верну. А уж Василиса тебе не даст о всякой ерунде думать. Эх, мужики пошли, одно горе от ума.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Сегодня, 20:32 by ЛетягаПросмотров: 21Комментарии: 3
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