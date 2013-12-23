Пятничная рассказявка. Фантазия №92

Летяга Просмотров: 21 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 20:32 by

- Избушка, избушка… Ну, это, повернись ко мне передом, к лесу этим… Задом. Вот.Куроногая изба тихонько заквохтала, переступила с ноги на ногу, но поворачиваться и не подумала.- Избушка, ты давай, поворачивайся. Ко мне передом, к лесу задом. Как положено. А то понимаешь ли…Довести мысль до конца Ивану не дали. Окно в избушке распахнулось и баба Яга, высунувшись по пояс, заорала:- Я тебе поверну! Расходились тут, командуют они. Хрен вам лысый! Права администратора избушки у меня одной! Выкуси!И старушка показала жилистую фигу Ивану.- А?- Вот дурак же. Я говорю, только мне командовать избушкой можно. Понял, балбес?- Ааааа…- Чо хотел?- Так это, я, вот… За счастьем пришел. Ага.- Тьфу ты.Яга спряталась обратно в окошко.- Ну, это, а счастье-то, бабушка?Избушка со скрипом и кудахтаньем развернулась, и на порог вышла Яга, закутанная в длинную цветастую шаль.- Опять тебе неймется?- Ну, дык…- Ой, допрыгаешься ты у меня. Кто неделю назад приходил? Что ты мне говорил? Мысли тебе о судьбах мира мешают быть счастливым? Сколько мы тебе айкью заграничного обрезали? Половину? Не видно, чтобы помогло, не видно. Еще что ли резать будем? Так ты тогда совсем дебилом станешь.Иван потупился и виновато развел руками.- Ну-ка, иди сюда, болезный ты мой.Дурак, не поднимая головы, подошел к избушке. Бабка прищурилась, поухватестее взяла клюку и со всей силы огрела Ивана по голове.- Ыыыы!- Не ыкай мне тут. Иди вон в теньке полежи, пока я думать буду.Через пару часов Яга снова вышла на порог избушки. Иван, разлегшийся в позе патриция под молодильной яблоней, играл сам с собой в шахматы.- Полегчало, Иванушка?- Весьма облегчили вы моё скорбное положение, Яга Горыновна. Беда только в том, что, избавившись от гнета наведенного тупоумия, низвергнулся я в пучину мыслей о державе нашей, о судьбах мира и проблему испарения черных дыр…Бабка нахмурилась, прищурив левый глаз.- Косатик, я тебя уже предупреждала, будешь такими словами срамными разговаривать - превращу в лягушку и выкину на болото...- Прости Яга, - Иван скривился как от зубной боли, - несет, не могу остановиться.- Иди сюда, мудрец, будем думать над твоим счастьем.Иван залез на крыльцо избушки и сел рядом с Ягой в позу лотоса. Бабка только сплюнула, увидев такое.- Значит, подведем итог. Страдаешь ты от большого ума. От маленького ума тоже страдаешь. Счастье найти не можешь.Парень горестно вздохнул.- А все почему?Узловатый палец Яги ткнул его в грудь.- Потому что ты неправильно понимаешь счастье.Иван удивленно поднял бровь.- Счастье - это не перманентное состояние экстаза. Это динамический процесс, когда ты живешь полной жизнью. Это дорога с холмиками радости, с ямками печалей. Но на этой дороге ты реализуешь себя полностью. Показываешь себя миру таким, какой ты на самом деле.- И как этого достичь?- Цель. Нужно поставить себе большую цель, и идти к ней, никуда не сворачивая. Хочешь стать царем?- Да ну. Скучно, муторно. Да и грязное это дело, политика.- Может, тогда ученым?- Кот уже есть, вторым быть не интересно.- Ладно, есть у меня для тебя особая цель.Яга вынесла из дома скрученный в трубочку холст и торжественно развернула. На ткани мелким крестиком был вышит портрет девушки.- Вот! Василиса Премудрая.- Симпатичная.- Томится в неволе у Кощея Бессмертного. Вызволишь её, женишься и будет тебе счастье.Иван задумчиво почесал голову.- Да ну, это же десять пар железных сапог снашивать, мечом махать… Еще не факт, что живым останусь. Не стоит оно того.- И-и-и-х!Яга со всего размаху треснула клюкой Ивана по макушке.- Василисочка значит моя не стоит?- Ыыыы…Парень с глупой улыбкой пялился на портрет.- Опять не рассчитала... Ну, да ладно. Нравится?- Ыы!- Вот так бы сразу. А то не стоит… Пойдешь её выручать?- Ы! - Иван-дурак со всего размаху стукнул себя в грудь.- Вот и чудненько. Так, меч кладенец я тебе не дам. А то и его сломаешь, и сам порежешься. Держи-ка ты дубинку-убивайку. Хорошая, из мореного дуба.Дурак с выражением восхищения взял из рук Яги дубину.- Давай, иди уже. Я вот тебе и узелок в дорогу собрала.Яга махала белым платочком вслед герою и тихонько бурчала сама себе:- Ладно, куда ты денешься, освободишь девочку. Главное, Кощея предупредить, а то еще зашибешь старичка. Как женишься, так и ум тебе верну. А уж Василиса тебе не даст о всякой ерунде думать. Эх, мужики пошли, одно горе от ума.Автор: Александр Котобус Горбов.

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