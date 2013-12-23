Проект Coelacanth 8867 - загадочный USB найден на автостоянке

Проект Coelacanth 8867 - загадочный USB найден на автостоянкеНайден USB-накопитель со странными планетарными видео начала и середины 1900-х годов, которые никогда раньше не видели на публике, это полные видеоклипы, объединенные на этом таинственном USB-накопителе, найденном на автостоянке, с таинственным символом на нем.
Далее, привожу перевод с иностранного форума, где это обсуждают (перевёл Ве Ра).
"11 ноября 2019 г.
Мужчина по имени Квисто, живущий в маленькой деревне недалеко от Берлина, в Германии, обнаружил USB-флэшку со странным символом, вырезанным на ней, на парковке возле так называемого «Штейнтора».
Позже он вставил USB-флэшку в свой ноутбук, открыл его и, к своему удивлению, увидел множество старых изображений 1900-х годов, напоминающих планеты, Космос и НЛО.
По словам Квисто, который понятия не имеет, кто владеет флэшкой, он решил поделиться 28 изображениями, надеясь, что у кого-то есть ответ на эти загадочные изображения.
Похоже, что невероятные изображения являются подлинными, но, конечно, мы должны помнить, что это может быть обманом, но, по словам друга Квисто, флэшка содержит старые спутниковые записи Voyager и файлы, которые не должны быть публичными.
НАСА запустило Voyager - 15 сентября 1977 года и Voyager-2 20 августа 1977 года, для изучения самых отдаленных планет Солнечной системы.
С момента запуска, Voyager-2 столкнулся с несколькими планетами, среди которых Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
Некоторые из этих планет так же можно увидеть на изображениях, а так же различные типы НЛО, включая «Чёрного рыцаря»".
Автор – Тамара.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:24
Вчера, 13:24 by BlazeonПросмотров: 75Комментарии: 2
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